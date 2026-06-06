Adolescentes de viaje a Madrid para ver al papa: "La Iglesia tiene el relevo asegurado"

Sofía Contreras y Javier Viñes tiene 16 años y viajan a Madrid, cada uno en un autobús y en un viaje diferente, para "acompañar" al papa León XIV en su visita a España. No se conocen y, sin embargo, tiene un sentir similar. La unión de la fe. La semana pasada miles de adolescentes acudieron a Madrid a alguno de los conciertos que el artista Bad Bunny dio en la capital. Este fin de semana, adolescentes con motivaciones religiosas harán lo propio y también disfrutarán de conciertos y de un encuentro donde la fe es la protagonista.

"Algo muy bonito de este viaje es que vienen muchos adolescentes. En anteriores visitas, como el jubileo de Roma, los menores de 18 años no podían venir así que este viaje está repleto de adolescentes y eso es muy bonito", explica Sergio Pelarda, delegado de Infancia y Juventud del Arzobispado de València.

"Un viaje muy especial"

Para Sofia, este es un viaje "especial". "Lo vivo con mucha ilusión y sé que me lo voy a pasar muy bien. Habrá momentos de oración y también de diversión", explica la joven. Adrián Martí, con los 18 años ya cumplidos explica que en una sociedad "tan polarizada como la de hoy en día es importante que no perdamos la fe y que los jóvenes demos continuismo a la Iglesia".

Las mismas vivencias e ilusiones relata Adrián Martí, de 18 años, que también quiere ver al papa. Forma parte de la expedición de 1.700 personas que se ha desplazado a Madrid en el viaje que ha organizado el Arzobispado de Valencia. Así, tras 20 años de espera desde la última visita del papa ni los jóvenes (ni los no tan jóvenes) quieren perderse un evento que navega entre la fe y la historia.

"Viajo con mucha ilusión a Madrid. Espero vivir algo parecido a lo que sentí en el JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) y darme cuenta de que no estoy solo y de que en la Iglesia hay muchos jóvenes dispuestos a preservar la fe", explica Adrián. Javier lo corrobora: "Convivir con mis amigos y compañeros y disfrutar de un momento así de oración me parece un regalo. Esto es fe y es historia".

Once autobuses

La Delegación de Infancia y Juventud de la archidiócesis ha organizado esta salida para acompañar al papa León XIV en su visita a España. Once autobuses han partido esta misma mañana desde Valencia ciudad, a las 8 horas, desde la Avenida Tarongers. Pero no son los únicos. También han organizado la salida de otros tres autobuses desde Benifaió, Gandia y Xàtiva.

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De los 11 autobuses de Valencia, 6 realizarán la ida y la vuelta en el mismo día, es decir, saldrán y volverán el mismo sábado. El regreso desde Madrid está previsto a media noche, para llegar a Valencia aproximadamente a las seis de la mañana. El resto de autobuses regresará el domingo, tras pernoctar la noche del sábado en un colegio Salesiano, en Madrid para participar en la misa del domingo, además de la Vigilia del sábado. En este caso, el regreso está previsto el domingo sobre las 18 ó 19 horas a Valencia ciudad. Los peregrinos de Benifaió, Gandia y Xàtiva también tienen previsto su regreso en la tarde del domingo.