Affidea cuida más allá del diagnóstico

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

Tal y como quedó patente durante el segundo diálogo del III Foro de Salud, «Cuidamos del paciente en todas las etapas de la vida», el bienestar va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. La conversación, moderada por Sergio Ruiz, director de Operaciones de Policlínicos de Affidea Spain, reunió al doctor Matías Cioffi, especialista en salud digestiva, y a Andrea Arias, coordinadora de Enfermería de Affidea Clínica Tecma, para reflexionar sobre el papel del acompañamiento, la prevención y la humanización en la asistencia sanitaria actual.

Durante la apertura, Ruiz invitó a los asistentes a pensar en una realidad cada vez más frecuente: salir de una clínica con más dudas que certezas. «Muchas veces lo más importante de una consulta no es el diagnóstico, sino sentirse escuchado, comprendido y acompañado», señaló. En este sentido, defendió que la sanidad atraviesa una transformación profunda que obliga a pasar de una atención centrada exclusivamente en la enfermedad a otra más enfocada en la prevención, el seguimiento y la experiencia global del paciente.

Precisamente sobre esa evolución puso el foco Andrea Arias, quien destacó que los pacientes llegan hoy a las consultas mucho más informados que hace unos años, aunque no siempre mejor orientados. La enorme cantidad de información disponible en internet, redes sociales o herramientas de inteligencia artificial ha cambiado la relación entre profesionales y usuarios. «Ahora necesitan cada vez más esa parte de asesoramiento y acompañamiento», confesó Arias, quien recalcó que la misión de los profesionales pasa también por ayudar a distinguir entre información rigurosa y desinformación.

Sergio Ruiz, director de Operaciones de Policlínicos de Affidea Spain. / Francisco Calabuig

Escucha activa

La coordinadora de Enfermería reivindicó además el valor de la escucha activa como uno de los pilares esenciales de la atención sanitaria. A su juicio, muchas veces el verdadero problema del paciente aflora solo cuando este encuentra un espacio de confianza para expresarse. «Simplemente por sentirse escuchado y por establecer una conversación más humana, el paciente ya se siente mejor», afirmó. Una idea que conecta de forma directa con la empatía como herramienta terapéutica y con una visión de los cuidados que trasciende lo puramente clínico.

El debate avanzó después hacia uno de los grandes desafíos de la medicina actual: la prevención. Para el doctor Matías Cioffi, el sistema sanitario debe seguir evolucionando desde una medicina reactiva hacia otra capaz de anticiparse a los problemas de salud. Utilizando la metáfora del paraguas antes de la lluvia, explicó que los profesionales sanitarios conocen muchos de los riesgos que aumentan con la edad y que, por tanto, es fundamental actuar antes de que aparezcan los síntomas. «Queremos poner en valor que el paciente venga antes, que se anticipe a los problemas», defendió. En el caso de patologías como el cáncer colorrectal, recordó la importancia de realizar controles preventivos y mantener una relación continuada con el médico de referencia.

Andrea Arias, coordinadora de Enfermería de Affidea Clínica Tecma. / Francisco Calabuig

El poder del acompañamiento

Cioffi también lanzó una reflexión sobre la propia evolución de la profesión médica. Según detalló, tradicionalmente, han sido formados para tratar enfermedades más que para acompañar personas, un paradigma que considera necesario superar. En este nuevo contexto, alertó además sobre los riesgos de la sobreinformación y de determinadas interpretaciones erróneas derivadas de contenidos digitales. De hecho, ejemplificó que muchas consultas actuales están relacionadas con miedos generados por datos poco contextualizados, lo que obliga a los profesionales a desempeñar un papel cada vez más relevante como guías y generadores de confianza.

Cuando la conversación versó en aquello que más valoran los pacientes, los ponentes coincidieron en que la respuesta tiene menos que ver con la tecnología y más con las relaciones humanas. Arias destacó la importancia de la cercanía y de una atención entendida como una experiencia integral en la que intervienen todos los profesionales del centro sanitario. Por su parte, Cioffi fue aún más directo: «Valora que lo escuches, que lo mires a los ojos y que le respondas exactamente aquello que le preocupa». Para ambos, la calidad asistencial se construye tanto desde el conocimiento científico como desde la capacidad de generar tranquilidad y seguridad.

Otro de los aspectos destacados durante el diálogo fue la necesidad de impulsar una auténtica cultura de la prevención entre la población. Ruiz, Arias y Coiffi coincidieron en que, cuando una persona se siente bien, suele relegar los controles médicos a un segundo plano, pese a que la detección precoz sigue siendo una de las herramientas más eficaces para preservar la salud.

Matías Cioffi, especialista en salud digestiva. / Francisco Calabuig

En esta misma línea, Cioffi defendió el papel de los profesionales sanitarios como promotores de hábitos saludables y de revisiones periódicas adaptadas a cada etapa vital, siempre desde el equilibrio y evitando generar alarmismo innecesario. Una labor pedagógica que, según se puso de manifiesto, resulta clave para avanzar hacia un modelo sanitario más proactivo, donde el objetivo no sea únicamente tratar enfermedades, sino contribuir a evitarlas.

La IA en la sanidad

El diálogo concluyó con una mirada hacia el futuro y el creciente protagonismo de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. No cabe duda: estas herramientas contribuirán a mejorar procesos, optimizar recursos y aumentar la eficiencia de los sistemas de salud. Sin embargo, se defendió con firmeza que la innovación tecnológica debe estar siempre al servicio de las personas.

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«Lo que nos diferencia es la atención», resumió Arias, mientras que Cioffi apeló a la prudencia recordando que «todo gran poder conlleva una gran responsabilidad». A la hora de cerrar la mesa, Ruiz sintetizó el mensaje central del encuentro: por muchos avances que lleguen, la escucha, la comprensión y el acompañamiento seguirán siendo los elementos que marquen la diferencia. Porque cuidar significa estar presentes y hacerlo, como recordó el título de la sesión, en todas las etapas de la vida.