Fiestas
Amics del Corpus celebra sus actos del 700 aniversario con total normalidad
No se ha suspendido ningún acto y el desplazamiento de la acampada educativa permitirá que la festividad sea un éxito
Con buena voluntad y conocimiento se puede hacer todo. De esta manera se ha explicado Paco Esteve, presidente de la asociación Amics del Corpus, en referencia a los actos que se celebran esos días en València con motivo de la festividad.
El propio Esteve ha confirmado a este periódico que no se ha suspendido ningún acto previsto ni durante la jornada del viernes, ni tampoco este sábado, y que todo “fluye con normalidad, de forma natural” para que el domingo se pueda llevar a cabo esta celebración del Corpus como se merece, “pues llevamos preparando desde hace un par de años todas estas actividades para que luzcan como se merecen los 700 años de esta histórica celebración”.
Cabalgata y procesión
Para el presidente del Corpus, “con buena voluntad y conocimiento” en alusión al ‘trellat’ tan valenciano, la festividad se puede celebrar con normalidad después de que la acampada educativa se haya desplazado unos metros para no entorpecer las actividades programadas, entre ellas, la cabalgata de las 12 del mediodía y la solemne procesión de las 7 de la tarde.
Incluso desde la propia acampada educativa se señalaba a Levante-EMV que no había ninguna voluntad de confrontación ni con el pueblo ni con la fiesta, destacando que, en un ambiente lúdico y festivo, se puede convivir con el Corpus.
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