Ascires revoluciona el tratamiento de las enfermedades del cerebro

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

La revolución que viven en la actualidad las neurociencias no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías. Supone también una nueva forma de entender al paciente, de diagnosticar con mayor precisión y de abordar patologías cada vez más complejas desde una perspectiva integral. Esta fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda «Neurociencias Ascires: Nuevos abordajes para patologías complejas» del III Foro de Salud, en la que participaron el coordinador del Área de Neurociencias de Ascires, Antonio Gutiérrez; la jefa del Servicio de Neurología, Irene Martínez; y el jefe del Servicio de Psiquiatría, Guillem Lera.

Durante el encuentro, la Dra. Martínez destacó cómo la creciente complejidad de las enfermedades neurológicas ha impulsado la necesidad de una atención altamente especializada. «Contamos con unidades especializadas en cada áreas para poder atender a los pacientes de una forma más precisa», explicó. Este modelo permite abordar desde patologías frecuentes hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. En el caso del Alzheimer, la especialista subrayó el impacto de los nuevos biomarcadores: «Contamos con una analítica de sangre que nos permite decir que el paciente tiene Alzheimer con una precisión muy buena», un avance clave ante la llegada de tratamientos capaces de actuar sobre el proceso neurodegenerativo. En cuanto al Parkinson, destacó tanto los progresos diagnósticos como el potencial de terapias como los ultrasonidos focalizados para mejorar significativamente los síntomas de determinados pacientes.

Irene Martínez, jefa del Servicio de Neurología, y Antonio Gutiérrez, coordinador del Área de Neurociencias de Ascires. / Francisco Calabuig

En este mismo ámbito, el Dr. Gutiérrez puso en valor el papel pionero de Ascires y de Valencia en el desarrollo de los ultrasonidos focalizados de alta intensidad. «Ahora mismo podemos asegurar que es una realidad», afirmó, recordando que más de 500 pacientes han sido tratados ya mediante esta tecnología. El especialista destacó además la puesta en marcha de un quirófano híbrido único en Europa que permite valorar en tiempo real el resultado de la intervención: «La posibilidad de tener la cercanía del resultado quirúrgico es realmente extraordinaria. A ello se sumará la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, que nos ayudarán a hacer sugerencias basadas en miles de datos y resultados previos. No obstante, la decisión final seguirá siendo nuestra», señaló.

Visiones compartidas

Desde la perspectiva de la salud mental, el Dr. Lera aseguró que la psiquiatría atraviesa un momento de transformación sin precedentes. «Podríamos decir que estamos viviendo un momento de verdadera eclosión científica», afirmó. Entre los avances más relevantes, citó la terapia magnética guiada mediante neuronavegación y la aplicación de ultrasonidos focalizados en determinadas patologías psiquiátricas. Estas tecnologías permiten identificar de forma individualizada los circuitos cerebrales alterados y actuar sobre ellos con una precisión inédita.

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Guillem Lera, jefe del Servicio de Psiquiatría de Ascires. / Francisco Calabuig

Más allá de la tecnología, los tres expertos coincidieron en que el verdadero cambio de paradigma reside en el trabajo conjunto entre especialidades. «El paciente no viene con una pegatina en la cabeza en la que pone si esto es del psiquiatra o es del neurólogo», reflexionó Lera. Una visión compartida por todo el equipo de Neurociencias de Ascires, que apuesta por integrar neurología, psiquiatría, innovación y experiencia clínica para ofrecer tratamientos más precisos y seguros. Como bien concluyó el especialista, el reto ahora pasa por seguir indagando para comprender mejor el cerebro y ampliar así las posibilidades terapéuticas: «Vamos a seguir estudiando e investigando para conocer bien los circuitos de la mente humana y poder ayudar a cada vez más gente».