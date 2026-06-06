Barrera saca cabeza ante la cúpula de Vox sin aclarar su futuro

Muchos analistas vieron en el cambio de adscripción de Vox en el Parlamento Europeo del grupo de Conservadores y Reformistas (donde estaban los eurodiputados de Giorgia Meloni, entre otros) al de Patriotas (impulsado por el entonces primer ministro húngaro, Víktor Orban) un giro estratégico que se ejecutó con su salida de los gobiernos autonómicos. Paradojas de la política, uno de los damnificados de ese movimiento, Vicente Barrera, ha aprovechado un encuentro de eurodiputados de ese grupo para exhibirse como referente valenciano de Vox en un momento en que su futuro está en el aire.

Ungido como líder provincial de Vox en Valencia por obra y gracia de Santiago Abascal en octubre de 2025 quien ya le había incorporado a la dirección nacional, Barrera suena con fuerza para ser el candidato de los voxistas al Ayuntamiento de València. Pero de momento, y frente a los movimientos que sí que han llevado a cabo PP, PSPV y Compromís donde apuntan a aspirantes de primer nivel (María José Catalá, Pilar Bernabé y Mónica Oltra), en Vox todo queda en el ámbito de la rumorología a la espera del designio que llegue del dedo del líder nacional que incluso podría enrolarlo a otra misión como la Generalitat.

Y mientras ese momento pueda hacerse realidad y se deshoja la margarita, aparecen las pistas, señales de humo y las interpretaciones. Estas llevan a un hotel en València donde los voxistas han reunido a eurodiputados de Polonia, Hungría, Portugal y Alemania de formaciones de la ultraderecha de estos países en la cumbre “El Colapso de Europa: Pacto Verde y Fronteras Abiertas”. Y el encargado de dar el discurso de bienvenida ha sido Barrera, con dirigentes del partido en el ámbito nacional como Jorge Buxadé presentes en el público, donde también se ha visto al exconseller José Luis Aguirre o al que fuera candidato a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, aunque con ausencias como la presidenta de las Corts, Llanos Massó, que llegó tarde o el síndic, José María Llanos.

Vicente Barrera interviene ante formaciones de ultraderecha de diferentes países europeos. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Tanta incógnita hay en torno al futuro del extorero que hasta hubo una errata en su presentación. El "vicepresidente de la Generalitat", dijo la encargada de moderar el evento al llamarlo al atril. "Bueno, exvicepresidente", tuvo que rectificar quien sabe si pensando en que precisamente el movimiento de aquellos eurodiputados húngaros, alemanes o polacos acabó por sacarle de un gobierno con el PP en el que se sentía cómodo gestionando el área de Cultura.

Consenso "progre"

Lejos del gesto de abatimiento que mostró en la comunicación de aquella decisión, Barrera ha enarbolado el discurso voxista en torno a la inmigración, criticando culpando de la situación a "los partidos tradicionales de la democracia cristiana europea, que han asumido el consenso 'progre'", en referencia al Partido Popular con el que los voxistas, a nivel autonómico, acaban de pactar los presupuestos, de los que, no obstante, no hizo mención alguna.

Porque más allá del discurso y de aconsejar a los presentes a pasear por la "hermosa València" a la que el viernes le había fallado el sol, Barrera esquivó cualquier referencia local. Tampoco se le pudo preguntar por parte de la prensa presente: Vox negó hacer una atención a medios de comunicación pese a que la habían solicitado impidiendo cuestionar por los rumores sobre su futuro. En los seis meses como líder provincial de Vox, el exvicepresidente ha mantenido perfil bajo, centrado, explican, en lo orgánico, y alejándose de cualquier actuación de su partido, como por ejemplo las negociaciones presupuestarias.

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Sí que atenderán a los medios de comunicación este sábado el citado Buxadé, uno de los hombres de la máxima confianza de Abascal, y el síndic de la formación en las Corts, José María Llanos. Se espera que hablen de los presupuestos pactados con el Consell donde Llanos tiene ahora el deber de acabar de encauzar las últimas negociaciones en el parlamento valenciano. Que hable él junto a Buxadé también deja señales de humo internas en Vox.