Compromís se rodea de partidos nacionalistas para alimentar la idea de 'sorpasso'

En ciclismo, ante una etapa exigente, es clave elegir una buena rueda que seguir, por si es la que acaba cogiendo la escapada del día. Y ante la ascensión electoral que le viene a Compromís, 360 días de ruta y varios escaños de desnivel en contra, una parte de la coalición, la de Més, ha puesto la vista en seguir la estela de Sinn Féin, BNG, Paid Cymru, y Bildu, partidos nacionalistas, con sus idiomas, sensibilidades y circunstancias propias, pero que para el antiguo Bloc tienen un elemento común envidiable: ser la principal fuerza de la izquierda en sus respectivos territorios.

A falta de que alguna investigación sociológica o epidemiológica ponga límites claros a cuánto de contagioso puede llegar a ser el carisma, el interés de la ciudadanía o el éxito electoral, esos cuatro partidos han sido el envoltorio ideal para acompañar al oficioso aspirante a la Generalitat de los valencianistas en 2027, Joan Baldoví, y recuperar una expresión que parecía enmarcada en un periodo temporal de hace una década, cuando el auge de Podemos dio un vuelco al tablero político: 'sorpasso'.

"En un año vista de las elecciones autonómicas, Compromís alinea su proyecto con fuerzas que han hecho el sorpasso a la izquierda a sus países", señalaba la formación en la nota de convocatoria convocatoria. La palabra, que se refiere a que una formación de la izquierda adelante al Partido Socialista, ha servido de leitmotiv para poner el broche a la primera jornada de la Asamblea del ALE (Alianza Libre Europea), el grupo en el que se integran en el Parlamento Europeo estas formaciones y donde también está Vicent Marzà, quien ha ejercido de anfitrión para que el acto se celebrara en Gandia.

La capital de la Safor ha sido el punto en el que los partidos progresistas de las naciones sin Estado han tenido su debate anual, hablando de cómo posicionarse ante los cambios en Europa, cómo afrontar una reforma democrática de las instituciones comunitarias o cómo combatir el discurso de la extrema derecha que no deja de ganar espacio en los países de la Unión. "Es un honor y un privilegio, nos coordinamos por otra Europa, basada en la paz, en la democracia y la justicia social y que tenga en cuenta la identidad de nuestros pueblos", dijo Marzà.

Joan Baldoví interviene en el final de la primera jornada de la Asamblea del ALE en Gandia. / Levante-EMV

Solo esto supondría un triunfo de visibilidad para Compromís que, no obstante, ha ido más allá y ha aprovechado la cita para fijarse un nuevo objetivo: adelantar al PSPV en los siguientes comicios. De hecho, el propio eurodiputado de los valencianistas, aficionado al ciclismo, citó al Sinn Fein y al Paid Cymru galés de que con ellos "ya estamos ganando, olvidaos de la resistencia", en un mensaje que tiene también una parte a la interna de cara a las confluencias que decida y negocie la coalición dejando clara cuál es su vía preferente: apostar por formaciones territoriales.

En 2015, a punto

Instantes después, la representante galesa, Carmen Ria Smith, ha señalado que su partido estaba en la misma situación que los valencianistas hace un año y el pasado 8 de mayo dieron la sorpresa adelantando a los laboristas y ahora gobernarán el país.La mención supone revivir un anhelo que en tierras valencianas Compromís ha logrado de manera puntual en algunos municipios (el más claro es el Ayuntamiento de València, donde en las últimas tres citas electorales locales ha quedado por encima) o en las generales de 2015 y 2016 tras su alianzas con Esquerra Unida y un Podemos en alza, pero nunca lo ha conseguido en una convocatoria autonómica.

Lo más cerca fue 2015, cuando se quedó del PSPV a cuatro escaños (23-19) que podría haber superado de sumar los de Podem (que logró 13). Desde entonces, sin embargo, cada paso por las urnas hacia las Corts solo han hecho que aumentar esa horquilla: primero, en 2019, se duplicó hasta los 10 escaños de distancia (27-17) y después en 2023 se incrementó hasta los 16 (31-15) en una constante de subida socialista y bajada de los valencianistas.

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No obstante, en la formación confían en romper esas tendencias y de ahí que Baldoví fuera el que cerrara la jornada en un acto junto a la citada Ria Smith y Lynn Boylan, del Sinn Féin irlandés, primera fuerza también en este territorio. "2027 será el momento de poner el País Valenciano en el mapa, pero no en el de la vergüenza ni de la corrupción, ni de la xenofobia, ni la negligencia criminal, pondremos el país en el mapa de la Europa de los pueblos que representáis", ha expresado Baldoví actuando de candidato 'in pectore'. "Damos un mensaje ganador", le ha complementado Lorena López de Lacalle, presidenta del grupo, como guinda de ánimo.