El Consell evita aclarar las cesiones a su "socio leal" de Vox en los presupuestos

Una semana después de su presentación, el Consell está con sus presupuestos para 2026 como un chiquillo con zapatillas nuevas, más si puede compararse con el compañero de al lado, el que ha sido en los últimos su rival, en este caso, el Gobierno de España, que mantiene las mismas desde hace varios años porque no le dan los números para otra cosa. Sin embargo, tanta felicidad sobre las cuentas y lo que todavía no ha acabado de concretar es el coste, no económico, sino de cesiones a quien le ha permitido llevarlas: Vox.

Todos los consellers han pasado esta semana por las Corts a lucir cifras, partidas y proyectos y este viernes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha hecho lo propio, en global, aunque sin aclarar cuánto de lo que está registrado ahora mismo en el parlamento valenciano y recibió el visto bueno del pleno del Consell hace siete días quedará tal cual está escrito, negro sobre blanco, sobre el actual proyecto financiero.

"No lo sé, no participo en esas negociaciones", ha expresado Barrachina al ser preguntado por las posibles enmiendas que presente la formación y que Vox asegura que están ya pactadas de antemano con el Ejecutivo autonómico. Su desconocimiento de ese acuerdo que reivindican los voxistas y del que el Consell insiste en que no hay ningún documento público firmado ha sido la vía para evitar señalar si lo dicho por el síndic de Vox, José María Llanos, de recortes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua o a los sindicatos era o no cierto.

José Antonio Rovira y Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de los presupuestos 2026 de la Generalitat Valenciana. / JM López

En una comparecencia el martes, 72 horas después de la presentación de las cuentas por parte del Consell, Llanos aseguró que tras el paso por las Corts habrá un nuevo recorte del 25% en el presupuesto de la AVL para 2026 (que en el proyecto del Ejecutivo autonómico registra un aumento del 5 %) y una posible bajada de las partidas para la patronal y los sindicatos. Además, insistió en que la prioridad naciona forma parte del acuerdo presupuestario con el Consell y se concretará también vía enmiendas.

Frente a esa exhibición de haber marcado el camino no ya al PPCV sino directamente al Ejecutivo autonómico, Barrachina ha tirado de ponerse de perfil, ha indicado que según tiene entendido él no existe "ningún documento firmado", ha rebajado las exigencias voxistas asegurando que desconocer qué "sugiere" la formación y ha acabado destacando el papel de Vox como "socios leales" que ha permitido al Consell tener un "planteamiento de legislatura" y ser "coherentes con lo que votaron los valencianos".

Enmiendas a la totalidad

La intervención del portavoz del Consell en el Palau de Castellfort, sede de las ruedas de prensa oficiales, ocurría minutos después de que a unos 200 metros, PSPV y Compromís pusieran registro oficial al verbo que venía acompañando cualquier opinión sobre el proyecto financiero. Ambos partidos registraron la correspondiente enmienda a la totalidad, un rechazo completo y global a los presupuestos alegando tanto recortes "en lo que de verdad importa", según el síndic de los socialistas, José Muñoz, y responder "a la prioridad de Vox y no a la de los valencianos", según el portavoz de Hacienda de los valencianistas, Carles Esteve.

Imagen de archivo de la bancada de la izquierda en las Corts. / Rober Solsona - Europa Press

“Estamos ante unos presupuestos con los que solo se busca contentar a Vox y que ahondan en la degradación progresiva de los servicios públicos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular”, ha resumido el dirigente socialista que ha asegurado que ante esta situación los socialistas "no nos resignamos y vamos a presentar vía enmiendas la alternativa con lo que de verdad importa". Esta enmienda a la totalidad se votará dentro de dos semanas, en un pleno previsto para el 17 de junio.

Por su parte, Esteve ha entrado en detalles y ha contrapuesto que mientras "la gente piensa en que un joven pueda emanciparse y pagar un alquiler, bajan las ayudas al alquiler un 24 %" o que mientras la educación "lleva cuatro semanas en la calle pidiendo salarios dignos, reducción de ratios o climatización en la aulas, recortan 160 millones para mejorar situación fiscal de los más ricos", ha indicado. A su juicio, "con esos 160 millones se podría mejorar mucho la oferta salarial de vergüenza que presenta la Conselleria, rebajar ratios o contratar ya 3.800 personas más".

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A esas críticas les ha añadido su réplica Barrachina que ha contrapuesto las prisas para registrar esta petición en el primer día de plazo con que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya presentado ningún presupuesto en lo que va de legislatura, una comparación en la que el Ejecutivo autonómico incide como némesis motivadora. Asimismo, ha reivindicado el "esfuerzo del gobierno valenciano" en estas cuentas de las que ha destacado situarán a la Comunitat Valenciana como la tercera con mayor gasto por alumno en educación.