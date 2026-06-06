Dr. Ignacio Muñoz: «La salud consiste también en la capacidad para recuperarse»

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

La medicina deportiva hace tiempo que dejó de ser un ámbito reservado a los atletas profesionales. Hoy, muchas de las innovaciones que nacen para ayudar a deportistas de élite a rendir más y recuperarse mejor están transformando también la atención sanitaria de la población general. Así lo defendió el Dr. Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico del Hospital Ribera IMSKE, durante el diálogo «La salud detrás del éxito deportivo» que tuvo lugar en el III Foro de Salud y que estuvo moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia. «La salud no solo es estar sano, sino tener una capacidad funcional que nos permita desarrollar nuestra actividad y recuperarnos adecuadamente», señaló.

Para Muñoz, el éxito de centros altamente especializados no se explica de manera única por la tecnología. Aunque destacó el impacto de herramientas avanzadas de diagnóstico por imagen, planificación quirúrgica o tratamientos innovadores, quiso poner el foco en un elemento menos visible pero igualmente decisivo: las personas. «No solo es la tecnología que hay detrás de estos hospitales, sino el factor humano que los apoya», afirmó. En su opinión, la especialización impulsa una atención más precisa, pero también más cercana, donde el paciente percibe que detrás de cada avance existe un equipo comprometido con su bienestar.

Otro de los grandes motores del cambio es la inteligencia artificial. El director médico de Ribera IMSKE explicó que el hospital lleva años incorporando estas herramientas para mejorar la práctica clínica. Lejos de deshumanizar la atención, considera que permiten recuperar el contacto directo con el paciente y avanzar hacia una medicina mucho más personalizada.

Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, junto al Dr. Ignacio Muñoz, traumatólogo y director médico del Hospital Ribera IMSKE. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

La importancia de la prevención

Durante la conversación, el doctor recordó que muchos de los progresos actuales tienen su origen en la investigación desarrollada junto a deportistas de alto rendimiento. Desde las terapias biológicas hasta las técnicas de imagen de alta resolución o la artroscopia, el conocimiento generado en el deporte profesional ha permitido comprender mejor las lesiones y afinar los tratamientos. «Hoy conocemos mucho mejor la anatomía y las lesiones de lo que las conocíamos antes», explicó, destacando cómo esa transferencia de conocimiento acaba beneficiando a cualquier paciente, practique o no deporte.

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Pero si hubo un concepto que atravesó toda la intervención fue el de la prevención. Para el especialista, evitar una lesión o detectarla a tiempo sigue siendo el mayor éxito posible para cualquier profesional sanitario. En una sociedad cada vez más activa y mejor informada, es fundamental ser capaz de combinar hábitos saludables, seguimiento médico y diagnóstico precoz para anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. «Cada prótesis que consigamos evitar gracias al trabajo preventivo supone un éxito», concluyó Muñoz, reivindicando una medicina que no solo cure, sino que ayude a las personas a mantenerse activas, autónomas y saludables durante un mayor periodo de tiempo.