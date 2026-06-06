El Festival de Les Arts se muda por una noche: algunos artistas reubican conciertos en pubs de València tras la cancelación del evento

La cancelación definitiva de la segunda jornada del Festival de Les Arts ha dejado a miles de asistentes sin conciertos tan solo unos minutos antes de la apertura de puertas. Sin embargo, mientras la organización comunicaba la suspensión del evento, algunos artistas previstos para este sábado han decidido reaccionar rápidamente para mantener viva la música en otros rincones de València.

Uno de los primeros en mover ficha ha sido Obtuso DJ, que ha anunciado a través de Instagram una sesión alternativa esta misma tarde en XL Xtra Lrge, local situado en el centro de la ciudad. «Haré la sesión de Les Arts en casa», escribió el artista en redes sociales, confirmando que actuará desde las 18 horas para todos aquellos seguidores que quieran asistir y que se han quedado sin festival a última hora.

También Samantha Palos y su banda han optado por no cancelar completamente su cita con el público. El grupo actuará finalmente esta noche en Down Monkey, ubicado en el Mercado de Colón, donde ofrecerán un concierto a partir de las 20 horas. Con estas iniciativas improvisadas, varios músicos han querido transformar la decepción del cierre en pequeños encuentros repartidos por la ciudad donde la música sigue teniendo cabida.

Paula Fernández

El espíritu de Les Arts sigue vivo

La suspensión del festival llegó después de que la organización recibiera la notificación oficial del Ayuntamiento y de la Dirección General de CACSA. En el comunicado difundido en redes, Les Arts insistió en que la decisión «no parte de nosotros» y señaló el conflicto por las molestias acústicas denunciadas por vecinos de la zona como el principal motivo del desenlace. Además, el certamen aseguró haber trabajado durante meses para intentar salvar esta edición y estudiar alternativas.

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La noticia provocó una oleada de reacciones entre asistentes y artistas, especialmente tras las críticas surgidas ya durante la jornada del viernes por los problemas de sonido. Aun así, mientras crece el debate sobre el futuro de los grandes festivales en la ciudad, algunos músicos han preferido responder con actuaciones improvisadas y mantener, aunque sea lejos de los escenarios oficiales, el espíritu de Les Arts vivo por una noche más.