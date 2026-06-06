Llegada del Papa León XIV a España: recepción oficial con presencia del President de la Generalitat y representación institucional valenciana

Son numerosos los valencianos y valencianas que no han querido perderse la llegada del Papa León XIV a España. Desde su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, alrededor de las 10:30 h, el Pontífice ha centrado la atención no solo de los presentes, sino también de quienes han seguido su llegada a través de distintos medios.

Una comitiva organizada por el Arzobispado de València, junto con parroquias, colegios y particulares, ha desplazado a cerca de 1.700 valencianos hasta la capital española para presenciar un acontecimiento histórico.

Entre sus primeras paradas en la capital, el Papa ha sido recibido en el Palacio Real aproximadamente una hora después de su aterrizaje. A su llegada a la Plaza de la Armería, ha entrado escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo, en un dispositivo solemne que ha atraído la atención de numerosos asistentes y curiosos congregados en el entorno del palacio. Allí ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un ambiente de gran solemnidad institucional.

Así, el President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido al acto ofrecido por los reyes de España con motivo de la visita del Papa León XIV, en una cita que ha reunido a representantes de las principales instituciones del Estado, del cuerpo diplomático y de la sociedad civil. Entre la comitiva valenciana, también se encontraba la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Durante la ceremonia, el Santo Pontífice ha pronunciado su primer discurso oficial en España, en el que ha subrayado su voluntad de fomentar una “reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas” del país. Asimismo, ha instado a “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes” y a “huir de esos enfoques identitarios”, al tiempo que ha agradecido el compromiso de España con la defensa del derecho internacional y el multilateralismo.

“El conjunto de su historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”, ha afirmado el Pontífice, en un discurso pronunciado en el Palacio Real ante los reyes, las principales autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado.

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