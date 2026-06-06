Otro problema en la PAU con la adaptación de los exámenes de Valenciano para alumnos con dislexia

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 está acumulando, como en otras ediciones, varias polémicas en la Comunitat Valenciana además de algún que otro bulo ya desmentido por la Conselleria de Educación. A las controversias habituales por los contenidos de algunas de las pruebas o su grado de dificultad, se suman ahora quejas por la adaptación deficiente de los exámenes para alumnos con necesidades especiales como aquellos con dislexia.

La madre de uno de estos alumnos explica a este diario un obstáculo con el que se han encontrado los estudiantes en el examen de Valenciano, celebrado el pasado jueves. "Se trata de jóvenes que, por las dificultades que tienen, se les hace un examen adaptado, por ejemplo se les da más tiempo y un exámen con la letra más grande", expone. El problema habría sucedida en el proceso de adaptación, dado que buena parte de las preguntas del comentario de texto apelaban a palabras o expresiones presentes en el mismo, identificándolas con las líneas donde supuestamente se encontraban.

Al modificar el tamaño de la letra del texto y el interletrado, "las palabras no estaban en las líneas que tocaba", explica la madre en conversación con Levante-EMV, además de asegurar que los propios profesores admitieron "que había errores" y que las referencias podían haberse movido. "Los alumnos, entre ellos mi hijo, se agobiaron mucho buscando las palabras y perdieron demasiado tiempo, incluso sin poder acabar el examen", asegura.

En ese sentido, la madre recuerda que la PAU "es estresante para todos pero para los jóvenes con problemas, lo es todavía más" porque, insiste, en muchos casos tienen "problemas de autoestima mayores porque son conscientes de que les cuesta más que a otros compañeros". "Son niños que se lo juegan todo en la PAU, van muy justos y estos exámenes significan poder entrar en una carrera que quiereo o no", reivindica al respecto.

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Además, otra pregunta pedía identificar las partes del texto referenciando la línea, de manera que algunos alumnos han expresado su incertidumbre sobre si la adaptación del formato de su examen se tendrá en cuenta en la corrección. "No podemos quejarnos de antemano pero no sabemos cómo lo van a valorar", dice en ese sentido.