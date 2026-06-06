Quirónsalud y el deporte de élite aceleran la medicina del futuro

Cintillo III Foro Levante Salud. / ED

Detrás de cada canasta decisiva, de cada regreso tras una lesión y de cada temporada de máxima exigencia existe una red de profesionales cuya labor rara vez ocupa los focos. Enmarcado dentro del III Foro de Salud, el diálogo «Cuidar para competir: la fórmula Quirónsalud-Valencia Basket», que contó con la participación del Dr. Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y coordinador de la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Quirónsalud Valencia, y Víctor Luengo, exjugador internacional y director de Relaciones Institucionales del Valencia Basket, sirvió para analizar una colaboración que va mucho más allá de un mero patrocinio.

«Para el Valencia Basket, Quirónsalud siempre ha sido un aliado muy importante», destacó Luengo, subrayando el valor de un modelo que integra múltiples especialidades para cuidar al deportista de forma global.

Trabajar junto a deportistas de élite supone un desafío constante, pero también una oportunidad única para innovar. «Es un reto, además de exigente», reconoció el doctor. La necesidad de ofrecer respuestas rápidas, precisas y personalizadas obliga a incorporar nuevas tecnologías, perfeccionar tratamientos y desarrollar procedimientos que, más tarde, pueden trasladarse a la práctica clínica habitual. Aunque no todo es extrapolable al paciente convencional, el especialista destacó que la experiencia adquirida en el deporte profesional permite mejorar la atención sanitaria de miles de personas.

Víctor Luengo, exjugador internacional y director de Relaciones Institucionales del Valencia Basket. / Francisco Calabuig

La conversación también abordó uno de los grandes temores de cualquier deportista: las lesiones que amenazan con detener una carrera. Tanto Luengo como Carratalá coincidieron en señalar las roturas del ligamento cruzado y del tendón de Aquiles como algunas de las más complejas por sus largos procesos de recuperación. Sin embargo, los avances médicos están cambiando el escenario.

Cuidar mejor para competir mejor

«Los plazos están bastante estandarizados, pero con el conocimiento y la preparación personalizada de hoy en día se pueden ir acortando en ciertos casos», explicó Carratalá. La cirugía mínimamente invasiva, la artroscopia o las terapias regenerativas permiten comprender mejor las lesiones, intervenir con mayor precisión y acelerar la rehabilitación.

Más allá de la tecnología, ambos participantes pusieron el acento en el factor humano. Luengo confesó que, frente a la imagen del deportista invulnerable, la realidad es mucho más cercana a la de cualquier paciente. «Somos más impacientes que malos pacientes», declaró.

El Dr. Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y coordinador de la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Quirónsalud Valencia. / Francisco Calabuig

La incertidumbre sobre cómo será el regreso, el miedo a no recuperar el nivel anterior o la presión por volver cuanto antes forman parte de un proceso en el que la confianza en los profesionales resulta determinante. «Al final, quieren recuperarse y volver a hacer lo que más les gusta», resumió Carratalá.

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El intercambio de ideas finalizó con un enunciado clave: muchos de los avances que hoy disfrutan los pacientes nacieron precisamente de la investigación y el conocimiento generados en el deporte de élite. Desde nuevas técnicas quirúrgicas hasta mejoras en nutrición, prevención o recuperación funcional, la colaboración entre Quirónsalud y Valencia Basket se ha convertido en un ejemplo de cómo la búsqueda del máximo rendimiento deportivo puede acabar elevando la calidad asistencial para todos. Porque, como quedó patente durante la conversación, cuidar mejor es también la mejor manera de competir.