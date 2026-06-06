El riesgo de bañarse en 46 puntos de ríos y azudes valencianos: corrientes, cambios de profundidad y residuos de la dana

El pasado verano comenzó con la muerte de dos jóvenes por ahogamiento mientras se bañaban en la presa del Azud de la Acequia de Tormos en el río Túria. No había ninguna señal de peligro que alertara sobre el riesgo de bañarse en este entorno. En principio, la Ley de Aguas, en su artículo 50, establece que todos pueden hacerlo "sin necesidad de autorización administrativa" y las administraciones solo pueden ceñirse a desaconsejar el baño en puntos concretos de ríos, cauces y azudes. De forma preventiva, a las puertas de los meses de más calor, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pide extremar las precauciones en todas las aguas superficiales de sus cuencas y pone 75 ejemplos de zonas peligrosas para el baño, 46 en la Comunitat Valenciana; el resto se encuentran en las provincias de Cuenca (15), Albacete (12) y Teruel (2).

Sin embargo, desde la entidad advierten que pueden producirse accidentes en cualquier recodo de ríos y embalses porque se trata de entornos "dinámicos" donde se pueden producir "corrientes inesperadas, cambios repentinos de profundidad, arrastres de vegetación o haber elementos sumergidos que no resulten visibles desde la superficie". Es decir que hay que extremar la precaución en estas 75 zonas, pero también hacerlo en el resto porque pueden "presentar riesgos que conviene conocer y evitar". A diferencia de lo que ocurre con las playas, la mayoría de zonas de baño del interior no cuentan con socorristas que puedan asistir ante posibles ahogamientos o problemas durante el baño.

Entre las recomendaciones de la entidad, están revisar las condiciones meteorológicas porque los episodios de lluvia registrados aguas arriba pueden provocar "crecidas o aumentos repentinos del caudal". Además, se pide evitar los saltos desde rocas, puentes, árboles o cualquier otro punto elevado, así como evitar bañarse si hay algas o proliferaciones biológicas de origen desconocido, por si son perjudiciales para la salud.

Cuencas como la del Túria o el Magro aún siguen sufriendo los efectos de la devastadora dana del 29-O; de hecho, muchas de las zonas recreativas del bajo Túria siguen sin haber recuperado su estado anterior a la riada. Hace pocos días, el alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, pedía a la Generalitat Valenciana y a la CHJ impulsar una campaña informativa conjunta para desaconsejar el baño en todas esas zonas porque aún hay riesgo de que haya restos peligrosos de todo tipo -hierros, cristales o materiales de todo tipo- en el fondo del cauce. Pedía unidad para evitar que cada ayuntamiento "actúe por separado" y maximizar la comunicación directa y uniforme con la ciudadanía.

Destrozos de la dana del 29 de octubre de 2024 en la comarca de los Serranos. Localidad de Pedralba. Unión de ramblas y rio Turia / Germán Caballero / LEV

El balance del año 2025 se cerró con un total de 65 muertes por ahogamiento no intencional en la autonomía, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). A nivel nacional, la cifra total ascendió a 472 personas y el 18,6 % del total, es decir 88 personas, perdieron la vida mientras se bañaban en el río.

Zonas peligrosas

Los 46 ejemplos de entornos peligrosos para el baño se concentran en la provincia de Valencia con 24 puntos de este tipo y en la de Castellón, donde hay 21 catalogados. En Alicante, hay solo una, en el barranco de l'Encantà en Planes. En la provincia de Valencia, nueve de estos puntos se encuentra en el curso del Túria como La Presa de Manises o La Playeta de Pedralba; ocho en el del Júcar -el área recreativa de Jalance, el Azud de Antella o l'Egoletja de Sumacàrcer, entre otros- y tres en el del Tuéjar. Los restantes puntos están en los diques del Embalse de Loriguilla en Domeño, en l'Alcúdia de Crespins, en la Fuente de Marzo en el lago de Anna o en el nacimiento del río Fraile en Bicorp.

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Por su parte, en Castellón, es la cuenca del río Millars la que concentra más de estos ejemplos de riesgo con 11 puntos; entre ellos, el embalse de Arenós en Montanejos, El Pozo en Arañuel o La Cava en Torrechiva. Le siguen las tres zonas marcadas en rojo en el río Villahermosa y las dos del Sènia o el Palància. Los restantes puntos se encuentran en el río Chico, el río Pequeño y en el barranco Pajaritos.