Huelga de profesores
La acampada de docentes vuelve a tomar el centro de la plaza de la Virgen tras el Corpus y a la espera de la negociación del lunes
A las siete de la mañana hay una manifestación en el polígono industrial La Reva de Riba-roja de Túria.
El Corpus ha finalizado, con el paso de la procesión y la Custodia hacia la calle Cavallers, y la antigua normalidad ha vuelto a la plaza de la Virgen. Esta es la de la acampada de docentes en el centro de la plaza de la Virgen dentro de las reivindicaciones de la huelga educativa de profesores que encara este lunes su quinta semana consecutiva. Los profesores desplazaron las tiendas de campaña a uno de los laterales de la plaza el pasado jueves, hacia la zona de la fuente del Túria, para permitir la celebración de todos los actos de la "Festa Grossa". Y una vez finalizados estos, con casi total normalidad, han vuelto a tomar el centro de la céntrica plaza.
Al paso de la custodia, han mantenido silencio aunque han alzado unos carteles llenos de mensajes para que los vieran las autoridades que presidían la procesión, entre ellos la vicepresidenta Susana Camarero y el conseller Vicente Martínez Mus; así como la alcaldesa Mª José Catalá y la presidenta de las Corts, Llanos Masó. También ha habido una protesta en la puerta principal del Mercado Central.
El valenciano, el principal escollo
La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos continúa este lunes a las 10 horas en el que se continuará a trabajar en el documento presentado el pasado viernes, en una reunión retransmitida en directo a lo 'Gran Hermano'. A partir de las 9.30 horas, los profesores se concentran frente al edificio de la avenida de Campanar. Además, a las siete de la mañana hay una manifestación en el polígono industrial La Reva de Riba-roja de Túria.
Este domingo, el sindicato STEPV publicó este domingo su análisis de la oferta que entregó el departamento que dirige la consellera Ortí en la mesa de negociación del viernes para que el profesorado conozca los aspectos principales antes de decidir si los avances conseguidos entre el documento del 14 de mayo y el del 5 de junio «son suficientes». Este documento se conoce horas antes de que se reinicie hoy la negociación y la quinta semana de huelga del profesorado. Con un punto de ironía, el sindicato recuerda, además, que la negociación del viernes fue retransmitida en «vivo y en directo». «Por lo tanto, todo el mundo pudo ver las técnicas de negociación de la conselleria», añade. El sindicato señala que en la última reunión negociadora Educación expuso que no había que firmar un acuerdo global, si eso facilitaba que se llegaron a acuerdos parciales, por lo que afirma que el profesorado tendrá que pronunciarse sobre los apartados concretos, así como si las movilizaciones deben seguir los próximos meses.
A última hora de la tarde CCOO y UGT se sumaban al Stepv al criticar que Educación «transformó de manera premeditada la mesa de negociación del 5 de junio en una operación de propaganda política para condicionar el diálogo social», al retransmitir en directo las negociaciones del pasado viernes entre la administración y los sindicatos. Y señalaban que sus representantes avisaron «desde el primer momento que por parte de la conselleria se estaba proponiendo una trampa» en la que no querían participar.
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