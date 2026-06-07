Arranca la Gaokao, la 'PAU china' que permite acceder al campus de la UPV en Hangzhou

El foco esta pasada semana ha estado puesto, claro, en la huelga educativa, pero también en las universidades valencianas, donde se ha celebrado la primera convocatoria de las PAU, las Pruebas de Acceso a la Universidad. Pero esa convocatoria no ha terminado para las universidades valencianas, no del todo. Porque este domingo da comienzo, a miles de kilómetros de la Comunitat Valenciana, otra "PAU" que da acceso, también, a un centro valenciano, uno muy particular.

En China se desarrolla un proceso equivalente a las PAU, aunque a una escala difícilmente imaginable en Europa. Del 7 al 10 de junio, un total de 12,9 millones de jóvenes están participando en la Gaokao, el examen nacional de acceso a la universidad, considerado uno de los más exigentes y competitivos del mundo. Según los datos oficiales del Ministerio de Educación de China recopiladas por la UPV, la edición de 2026 vuelve a registrar "cifras récord" de estudiantes.

Y entre todas las opciones de universidades a las que pueden acceder quienes superen la Gaokao está, este año, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional impulsado por la Universitat Politècnica de València en Hangzhou, especializado en la formación tecnológica e ingenieril.

Cómo acceder al campus chino de la UPV

Los estudiantes chinos interesados en incorporarse al BVPI deberán acceder a través del sistema oficial de preinscripción universitaria de China, pero tendrán que hacerlo una vez superada la Gaokao, del mismo modo que ocurre con las PAU estatales.

Para el rector de la UPV, José Capilla, la celebración de la Gaokao tiene este año una relevancia especial para la institución valenciana.

“Mientras en España hablamos de las PAU, en China millones de estudiantes están decidiendo también su futuro universitario. Por primera vez, la Universitat Politècnica de València podrá formar parte de ese proceso a través del Beihang Valencia Polytechnic Institute, lo cual es una oportunidad extraordinaria para proyectar el modelo académico de la UPV en uno de los países con mayor capacidad tecnológica e industrial del mundo”, ha destacado.

Cuatro grados

La oferta académica inicial del BVPI estará formada por cuatro grados orientados a sectores de alta demanda tecnológica. Entre ellos, el Bachelor’s Degree in Communication Networks and Systems, que ofrece una formación integral y multidisciplinar en el ámbito de las redes de telecomunicaciones, orientada al diseño, implementación y optimización de sistemas de comunicación inalámbricos y guiados. El segundo de los grados es el Bachelor’s Degree in Computer Science and Technology, un grado técnico y científico que prepara a los estudiantes en el ámbito de la tecnología informática.

Asimismo, también destaca el Bachelor’s Degree in Intelligent Manufacturing, que ofrece conocimientos de ingeniería industrial y mecánica, automatización, robótica, control de procesos y gestión de la calidad con competencias en inteligencia artificial, Internet de las Cosas, análisis de datos y fabricación digital propias de la industria 4.0. Por último, está el Bachelor’s Degree in Robotics Engineering, una titulación orientada al diseño, desarrollo y aplicación de sistemas robóticos que integra conocimientos de ingeniería industrial, electrónica, mecánica e informática.

Cada grado oferta un total de 90 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 20 o 25 están reservadas para la inscripción española, es decir, a través de la aplicación de la Generalitat Valenciana. El resto están reservadas para estudiantes chinos.

Acuerdos con Huawei y Unitree

La UPV ha alcanzado acuerdos de colaboración para el desarrollo de prácticas y actividades formativas con Huawei y Unitree, mientras avanza en la formalización de una colaboración similar con Geely, uno de los principales grupos internacionales del sector de la automoción y la movilidad inteligente. Todo ello en China.

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“Queremos que nuestros estudiantes tengan acceso directo a algunos de los entornos de innovación más avanzados del mundo. La combinación de una formación académica de excelencia y la posibilidad de realizar prácticas en empresas tecnológicas de referencia internacional constituye una propuesta de enorme valor para quienes elijan estudiar en el BVPI”, ha señalado José Capilla.