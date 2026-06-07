Benavent apela en la misa del Corpus al mensaje del papa León XIV de "abandonar la polarización"

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha presidido este domingo la solemne misa del Corpus Christi en la Catedral de Valencia, una celebración en la que ha subrayado el papel de la Eucaristía como fuente de unidad para la Iglesia y la sociedad y ha llamado a los cristianos a trabajar por la reconciliación frente a la creciente polarización. Un mensaje muy en línea con el anunciado este sábado por el papa León XIV durante su visita a Madrid.

Durante su homilía, Benavent recordó que el Corpus Christi es la fiesta en la que los cristianos proclaman su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la certeza de que, en el camino de la vida, "no estamos solos, sino que vamos acompañados por Cristo". A partir de esa confesión de fe, afirmó que "el cristiano no puede vivir sin la Eucaristía, ni la Eucaristía sin los cristianos".

El arzobispo destacó que los fieles necesitan la Eucaristía no porque se consideren perfectos, sino porque desean crecer en coherencia con su fe y ser mejores cristianos. Asimismo, sostuvo que la Iglesia necesita de la Eucaristía y que también la humanidad la necesita para avanzar hacia una auténtica fraternidad.

"La temptació de guanyar popularitat està creixent"

Buena parte de su reflexión estuvo centrada en la comunión y la unidad. Benavent advirtió de que los intereses, las ambiciones y los egoísmos rompen con frecuencia los vínculos entre las personas y recordó que la misión de la Iglesia es contribuir a que una misma fe y un mismo amor congreguen a quienes habitan un mismo mundo. En este sentido, insistió en que "la comunió la crea el Senyor, no les idees, no els projectes nostres".

Asimismo, señaló que una Iglesia sin Eucaristía corre el riesgo de disgregarse y, citando a san Agustín, animó a los cristianos a amar y cuidar la unidad. Esa misión, añadió, no debe quedarse dentro de la Iglesia, sino trasladarse también a la sociedad. "Los cristianos hemos de ser creadores de unidad, no sembradores de discordia; instrumentos de reconciliación, no causa de división; testigos de unidad desde el respeto a la diversidad", afirmó.

Fernando Bustamante

Sus palabras coincidieron con el mensaje lanzado recientemente por el papa León XIV, al que se refirió expresamente durante la homilía. Benavent recordó la advertencia del Pontífice sobre "la temptació de guanyar popularitat, revivint el joc de les polaritzacions, sembla que està creixent en lloc de disminuir" y animó a la Iglesia y a todos los cristianos a trabajar por la reconciliación y la paz, abandonando los relatos que dividen y polarizan la realidad social para ponerse al servicio del encuentro.

El arzobispo también apeló a la necesidad de sembrar esperanza entre quienes más sufren y puso como ejemplo la labor desarrollada por Cáritas Diocesana de Valencia. En este contexto destacó el trabajo de más de 4.000 voluntarios repartidos en 420 sedes, que durante el último año atendieron a más de 73.000 personas en un periodo especialmente difícil marcado por los efectos de la dana. Según recordó, la entidad destinó más de 30 millones de euros para ayudar a las víctimas de la catástrofe.

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"Que este testimoniatge ens ajude a continuar sembrant esperança a tots els necessitats sense cap distinció", concluyó Benavent la solemne misa, no sin antes animar a los cristianos a seguir siendo testigos del amor de Cristo en la vida cotidiana.