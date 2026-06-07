La Generalitat afirma que Llorca ha cumplido el 63 % de sus compromisos en 6 meses

La Generalitat ha señalado este domingo en un comunicado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cumplido en seis meses al frente del Ejecutivo "el 63 % de los compromisos adquiridos" en su investidura, entre los que destaca la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos.

En concreto, según el comunicado, "de las 35 actuaciones comprometidas, 22 ya se han realizado", como las nuevas rebajas de impuestos para las clases bajas y medias trabajadoras, la segunda ley de Simplificación administrativa y el aumento en un 50 % de la partida del programa de Garantías del Institut Valencià de Finances para el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Entre las actuaciones en marcha, destacan la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026–2030 y las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, así comol a reivindicación del agua que necesita la Comunitat Valenciana y demandado igualdad de condiciones en los protocolos de importación de productos agrícolas.

Modelo de financiación

En el ámbito de la financiación autonómica, la nota de la Generalitat señala que el president ha instado al Gobierno de España a activar un sistema "justo, solidario y equitativo" y ha reclamado un fondo de nivelación transitorio, mientras que ha reprochado "la falta de voluntad de diálogo" del Ejecutivo central "para poder negociar mejores condiciones para los valencianos".

Entre los compromisos en ejecución, asegura que hay 13, como el desarrollo del Plan VIVE, la creación de puntos de atención sanitaria urgente permanente 24 horas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, la gratuidad del primer curso de Universidad a estudiantes que aprueben todas las asignaturas o los parques inundables.

Asimimo, destacan que Pérez Llorca ha apostado por "la recuperación de la normalidad, la estabilidad institucional y una política útil al servicio de todos los ciudadanos frente a la crispación", y que su agenda institucional de estos seis meses suma 266 actos en la Comunitat, además de actos en otras regiones españolas y países, y ha visitado 52 municipios.

Los presupuestos

Otros de las acciones que destacan de la presidencia de Pérez Llorca es la presentación de un proyecto de ley de Presupuestos 2026, dotado con 33.305 millones de euros, que destina "ocho de cada diez euros a políticas sociales" e impulsa "la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana tras la dana" de 2024.

El president ha incidido en que el Gobierno valenciano realizará una rebaja en el tramo autonómico del IRPF que beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas, además de medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares.

Sobre las políticas sociales, el jefe del Consell ha aludido a la rebaja de las listas de espera de dependencia y quirúrgicas, el refuerzo a la Atención Primaria y al área de Salud Mental, la puesta en marcha de la Estrategia contra el Cáncer 2026-2030, o la consolidación de la transformación del Programa de Prevención de Cáncer de Mama.

En infraestructuras, la Generalitat señala que se han promovido actuaciones estratégicas como la estación central del TRAM d'Alacant, el eje de la cerámica, o el plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Pérez Llorca ha aseverado en el comunicado que la Comunitat Valenciana "vuelve a ser una tierra de oportunidades gracias a las políticas del Consell" y ha destacado el trabajo de la Generalitat para "atraer proyectos que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y la creación de alrededor de 25.000 empleos".

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También ha aludido al "crecimiento económico sólido y dinámico" de la Comunitat Valenciana, con indicadores positivos como el liderazgo en la creación de empresas, autónomos y la generación de puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y el relativo a empleo tecnológico.