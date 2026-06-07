La red de apoyos que acompañó a la Avm3j: Los estudiantes del metro, la Clínica Jurídica y los vecinos de Patraix

La resistencia cívica, el inconformismo social, la rebeldía pacífica, el espíritu libre y exigente que expresaron las reivindicaciones de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) estuvo acompañada en su periplo en busca de respuestas por la Associació Veïnal de Patraix, la Clínica Jurídica de la Universitat de València, el grupo de estudiantes del metro (GEM) de la Facultad de Derecho y el periódico Levante-EMV, que les concedió el Premio Importante de julio de 2013. Un galardón que se entrega desde 1989 a personas, asociaciones, empresas y entidades tanto públicas como privadas en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la sociedad valenciana

La Associació Veïnal de Patraix estuvo con las víctimas del metro desde los primeros momentos. Además de cederles espacios o megáfonos para sus primeras reuniones, la entidad que preside Toni Pla les rindió un homenaje en sus tradicionales fiestas que celebran cada año en octubre. El primero que recibieron las víctimas del metro antes de constituirse como Avm3j. Un sencillo homenaje que consistió en unos parlamentos y la colocación de una corona de flores blancas en la estación de Jesús, que alguien retiró a la mañana siguiente. Gracias a la persistencia de los vecinos y vecinas de Patraix también se recuperó a partir de febrero de 2012 el nombre de Jesús para la estación donde se produjo el accidente. La parada de Metrovalencia se rebautizó en 2010 como «Joaquín Sorolla» con la excusa de «identificarla con la cercana estación del AVE», inaugurada el 18 de diciembre de 2010. La petición de la Associació Veïnal de Patraix estuvo avalada por «multitud de firmas», por la Avm3j y por el pleno del Ayuntamiento de València. Desde 2012 hasta 2016 la parada se identificaba como «Joaquín Sorolla-Jesús» hasta que el 3 de julio de 2016 la estación del accidente del metro de 2006 recuperó el nombre que nunca debió perder: «Jesús».

Entender la causa judicial

La Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València, creada en 2006 como un proyecto de innovación docente donde confluye una particular visión sobre la enseñanza del derecho y la función social de la universidad pública, también ayudó a la Avm3j a intentar comprender el proceso judicial sobre el accidente del metro. La colaboración entre las familias de las víctimas del metro y la Clínica Jurídica, con Pilar Bonet al frente, se hizo para «ayudarles a entender el proceso judicial y trabajar las contradicciones del caso mediante diferentes alternativas, tanto judiciales como extrajudiciales».

Las conclusiones del trabajo conocidas en 2013, antes de que se reabriera la causa, aumentaron la indignación de las familias que exigían respuestas y conocer la verdad de lo que sucedió el 3 de julio de 2006. La Clínica Jurídica de la Universitat de València concluyó que la instrucción del accidente fue «formalmente correcta» pero «incompleta, no hubo justicia material porque no se investigó lo suficiente y no dejó satisfecho a nadie». Excepto a quienes se conformaron con echar la culpa al maquinista y al exceso de velocidad.

Entre otras lagunas, la Clínica Jurídica apuntó a las deficiencias del único informe pericial que la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina, accedió a realizar en los primeros catorce meses de instrucción. «El informe pericial dice que no puede entrar a analizarse el sistema de frenado, la fiabilidad y el hecho de que funcionara o no funcionara bien, ya que por el accidente o el descarrilamiento todo el sistema de tuberías y los bogies están lo suficientemente dañados como para poder entrar a valorar si hubieran funcionado o no hubieran funcionado» durante el accidente del 3 de julio. Y añadían: «Las deficiencias en el tren no se pudieron analizar bien porque el convoy siniestrado está tan deteriorado que no puede ser analizado. Por lo cual, si tenía alguna deficiencia...» Al respecto cabe recordar que la jueza del metro encargó la pericial en agosto de 2006 a Andrés Cortabitarte (director de seguridad en la circulación de Adif, que años después acabó condenado y finalmente absuelto por el accidente del Alvia de Santiago). Aunque tanto el túnel como la UTA 3736, la que volcó, los examinó en octubre y noviembre de 2006. El túnel se reparó y reabrió 36 horas después del accidente. Y FGV custodió el tren del accidente hasta que lo destruyó en julio de 2008 (con autorización de la jueza, pero con dos recursos pendientes).

Además, el objeto de la pericial quedó constreñido a unos detalles muy concretos por orden de la magistrada Nieves Molina. El Juzgado de Instrucción 21 de València encargó a Cortabitarte la elaboración de una pericial cuyo «objeto no debe dar cabida a esclarecer si el exceso de velocidad era la causa o no, porque ya consta y está suficientemente acreditado en el informe policial. No se busca la causa, sino que el objeto de la pericial se va a centrar únicamente en saber si ha existido un fallo técnico que haya incidido produciendo el exceso de velocidad o bien favoreciendo el descarrilamiento», explicaban desde la Clínica Jurídica en su informe.

De esta manera, señalaban, «se concentran todas las cuestiones en un punto muy cerrado de manera que el informe pericial sólo va a abarcar cuestiones muy concretas y la jueza va a vetar la posibilidad de que se extienda a otras preguntas que muy legítimamente se pueden plantear y que pueden tener interés para la causa (...) La jueza consideró que únicamente se debía ceñir a buscar un fallo mecánico y al tramo en el que se produjo el accidente de manera que no permite investigar cuándo surgen dudas sobre si los elementos de seguridad son adecuados, si los tramos de la curva son proporcionados a los trazados de otras líneas, si existen otros sistemas de seguridad en otras líneas [de FGV]. A la jueza no le importa y declara todas las peticiones de diligencias improcedentes porque únicamente quiere ceñirse a ese tramo y la pericial también se ciñe a ese tramo», concluyeron desde la Clínica Jurídica de la UV, en el informe adelantado por Levante-EMV en 2013.

Los estudiantes del metro

En este mismo año, la plaza a rebosar de ciudadanos solidarios con la causa del metro, en la primera concentración «postsalvados» de mayo, inspiró al profesor de derecho penal de la Universitat de València, Vicente Baeza para crear un peculiar grupo de trabajo. «Vi que el caso podía resurgir y pensé: ‘¿Cómo retomarlo?’ se me ocurrió hacer partícipes a un grupo de estudiantes de derecho, para que aprendieran y trabajaran el aspecto docente, pero también jurídico y social de un caso real».

De esta manera, durante el verano de 2013 un total de veintitrés estudiantes de derecho, actualmente ya juristas practicaron una «autopsia judicial» al caso del accidente del metro para «contribuir al esclarecimiento de la causa injustamente cerrada, para que se reabra», aseguró el veterano profesor, ya jubilado. Los estudiantes se autodenominaron ellos mismos como el GEM (Grupo de estudiantes del metro). Y dedicaron el verano de 2013 a diseccionar la causa judicial del metro con todas las providencias, autos y recursos que se produjeron entre el 3 de julio de 2006 y mayo de 2008, cuando se archivó la causa, entonces parecía que definitivamente. También analizaron en profundidad la comisión de investigación parlamentaria del accidente del metro que se celebró en las corts el 27, 28, 31 de julio y 1 de agosto de 2006. «en apenas cuatro días se formularon más de mil preguntas, un volumen de información que revela la dificultad que se tuvo para poder estudiar todo lo que allí se ofreció».

Premios y reconocimientos a la Avm3j, entre ellos el "Importante de Levante-EMV"

Por último, entre los reconocimientos que recibió la Avm3j estuvo el Premio Importante de julio de 2013 de Levante-EMV. En un acto celebrado en el Club diario Levante-EMV el 26 de septiembre de 2013. Un premio que este periódico concedió a la Avm3j para «reconocer y galardonar su entereza, su perserverancia, su pundonor, su orgullo, su empeño y su casta. nos ha cautivado el ejemplo que han dado a los valencianos», destacó el entonces director adjunto de Levante-EMV, Bernat Clarí.

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«El periodismo valiente es necesario para contar injusticias como las del accidente del metro, para que se denuncien y poder contarlas a la sociedad», aseguró Beatriz Garrote, entonces presidenta de la Avm3j, Beatriz Garrote, al recibir el premio. Galardones que las víctimas del metro también recibieron de la Unió de Periodistes, la Federació de Veïns de València y la Associació Veïnal de Patraix, la Cartelera Turia, el Col·lectiu Soterranya, Dones Progressistes, el Premi Joves Socialistes, el Premi Ciutat de Valors (PSPV Ciutat de València), el Premi Casal Jaume I de Carlet y el Premi Bloc d’Honor en l’Aplec del Bloc-Compromís. n