El Papa bendice a un bebé de Castellón durante su visita a Madrid
Mateo, de apenas cuatro meses, fue tomado en brazos por el Santo Padre en un gesto que conmovió a la delegación castellonense
Héctor Gozalbo
La visita del Papa a Madrid ha dejado numerosos momentos para el recuerdo, pero uno de los más emotivos ha tenido acento castellonense. El protagonista ha sido Mateo, un bebé de tan solo cuatro meses de Castellón, que ha recibido la bendición del Santo Padre en un gesto cargado de cercanía y humanidad.
El momento se ha producido minutos antes del inicio de la ceremonia, cuando el Pontífice se ha acercado a los fieles congregados y ha tomado en brazos al pequeño ante la mirada emocionada de sus padres, Silvia Grincalaityte y Jesús Grao, ambos castellonenses.
La escena, captada en vídeo por los asistentes, muestra cómo el Papa sostiene al bebé durante unos instantes y le dedica una bendición en un gesto espontáneo.
La emoción ha sido inevitable para la familia. Dentro de la delegación desplazada desde Castellón, el instante ha sido recibido con especial emoción. No todos los días un bebé de la provincia termina en brazos del Papa ante miles de personas, en una imagen que ya forma parte de los recuerdos más especiales de la jornada vivida en Madrid.
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