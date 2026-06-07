Pepica Celda, la hija ‘Pasionaria’ y símbolo de la memoria

El 14 de septiembre de 1940, 532 días después del final de la Guerra Civil, José Celda, agricultor y militante de Izquierda Republicana, fue fusilado por el régimen franquista junto a otros 11 hombres en la tapia trasera del cementerio de Paterna y enterrado en una fosa común. Su hija, Pepica Celda, tenía entonces ocho años. El próximo 29 de septiembre cumplirá los 95. Más de siete décadas después, ya octogenaria, logró localizar y recuperar sus restos para enterrarlos junto a los de su madre, Manuela Soler Barral, en el cementerio de Massalfassar.

Su historia, la de Pepica, es la de una mujer “con la fortaleza y valentía de una Pasionaria”, según cuenta su sobrino y periodista, Vicent G. Devís, quien la ha ayudado en su misión, desde el comienzo. Es símbolo del tesón, sufrimiento y revictimización de muchas familias que han tenido que enfrentarse al silencio, la burocracia y la falta de una cultura democrática de memoria histórica. Su proceso se prolongó siete años y estuvo marcado por trámites complejos, negativas y resistencias institucionales.

Ella siempre había querido enterrar a su padre con su madre y durante mucho tiempo aquella posibilidad pareció imposible. “Cada intento de intervenir en la fosa chocaba con nuevos obstáculos y el temor de otras familias a que se removieran los restos”.

José Celda. / Levante-EMV

La reivindicación empezó a tomar fuerza tras varios viajes familiares a Bruselas, entre 2004 y 2008, donde Pepica se sintió libre, con voluntad firme y valentía. Allí volvió a contar su historia a Vicent. Ya había presentado solicitudes por registro, a través de Esquerra Unida de Paterna, para recuperar el cuerpo pero sus peticiones “desaparecían”, rememoran. La difusión del caso en los medios ayudó a impulsarlo, pese a ser largo y costoso. La fosa se abrió con garantías técnicas y la participación universitaria y de especialistas. La familia recuerda que la conselleria, entonces en manos del PP, trataba el caso “como si fueran dinosaurios”. Además, tuvieron que hacer frente a la oposición de otra familia para seguir con la exhumación.

Pepica Celda Soler (izq) con Amparo Devís Soler en la Grand Place de Bruselas. / Levante-EMV

Cuando los restos de José Celda fueron recuperados, Pepica los tuvo tres días consigo. Les hablaba

Cuando los restos de José Celda fueron recuperados, Pepica los tuvo tres días consigo. Les hablaba, pero pragmática, reconocía: “Ya no me puede responder”. Aquel gesto íntimo y simbólico le permitió cerrar una parte de un duelo abierto desde la infancia.

Pudo asistir a un funeral civil por su padre con la senyera, la bandera republicana y la Muixeranga. “Al final, lo único que cura es el simbolismo”, resume Vicent. Pepica lo expresó de forma sencilla: “Ahora me puedo morir tranquila”.

La familia quiso dejar constancia en la lápida que José Celda fue fusilado en tiempos de paz y su indulto llegó tres meses después de su muerte. No querían una inscripción neutra que ocultara lo ocurrido, sino dejar claro que fue víctima de la represión franquista.

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La batalla de Pepica Celda inspiró el cómic El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, galardonado en 2023 con el Premio ACDCómic a la mejor obra nacional. Ahora, el director y guionista valenciano Álex Montoya prepara su salto a la gran pantalla, con producción audiovisual de Nakamura Films y Raw Pictures: “Estamos acabando de redactar la primera versión del guión para el largometraje”. Y sobre la actriz que encarnará a Pepica, señala: “Quiero que se parezca mucho a ella, que sepa imitar su peculiar manera de hablar y la represente fielmente”.