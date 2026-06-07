La política valenciana entra en combustión y los partidos adelantan la batalla del otoño

El 'lío interno' se acelera ante proximidad electoral. Hay nervio en la política valenciana. Falta un año para las elecciones, pero el clima es de tensión. La incertidumbre es máxima, tanto en el seno de los principales partidos (PP, PSPV y Compromís) como en el contexto general. Todo se ha acelerado en las últimas dos semanas, con los escándalos en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de la UCO en la sede del PSOE y el ruido de moción de censura contra Pedro Sánchez. Las fichas de dominó están conectadas y una caída puede precipitar el resto.

Mientras el Gobierno mira hacia adelante y habla de presupuestos del Estado y de financiación autonómica, en la Comunitat Valenciana velan armas. Hace una semana, preguntado en un acto del diario Levante-EMV por un hipotético adelanto electoral de las generales, Juanfran Pérez Llorca dejaba claro que, si se da esa posibilidad, el escenario más factible es que la Generalitat también abra las urnas antes de tiempo: "Me reservo esa prerrogativa", deslizó. Un escenario soñado, con todo el foco puesto en Pedro Sánchez.

Mientras tanto, y ante ese riesgo de que las fichas empiecen a tirar unas de otras, los principales partidos (al margen de Vox, donde las liturgias preelectorales son secretas y teledirigidas desde la calle Bambú) han entrado en combustión, ya sea anticipando escenarios ante un hipotético adelanto o con las diferentes sensibilidades fortificando sus posiciones ante la batalla interna que precede la confección de las listas electorales.

PP: un candidato pendiente de unción

El presidente provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, ha sido la revelación de la legislatura popular (al margen del president por sorpresa, Juanfran Pérez Llorca) y no parece dispuesto a asumir un perfil bajo de aquí a 2027. Para el próximo 20 de junio, la dirección provincial prepara una nueva demostración de movilización y cohesión interna. Celebrará en Sueca un almuerzo para el que ya se han apuntado más de 700 afiliados. Buscan llegar a mil. Y podría haber emisario de Génova al encuentro.

Pese al contexto de la dana, la dirección provincial celebra que el partido está “unido” en las comarcas valencianas. De hecho, reivindican un incremento del censo en 1.100 militantes a lo largo del último año.

Más que en rival interno, Mompó se ha convertido en contrapunto de Pérez Llorca. Desde la dimisión de Mazón, la relación entre el barón provincial y el nuevo president se ha ido enfriando. Mompó se implicó en la operación para que el PPCV (y no Génova) pilotara el relevo, asumiendo un desgaste, pero desde las comarcas valencianas consideran que no se ha reconocido de manera justa el peso de esta provincia en la nueva correlación de fuerzas post-Mazón. Ni orgánica ni, sobre todo, en el organigrama de la Generalitat.

Siete meses después de aquel momento en que se señaló a Mompó como líder de futuro, Mompó se ha convertido en la voz que, dentro del sistema PPCV, reclama con más claridad que se refrende el nuevo liderazgo en un congreso regional. Al margen de Camps, claro, hoy en el extrarradio orgánico y que prepara su candidatura para presidir el partido y la Generalitat. “Los militantes pagan cuota y quieren escoger”, apuntan desde la provincial, que confían en que tras el verano la dirección nacional convoque el cónclave.

Génova no encuentra el momento para celebrar ese congreso que debería formalizar lo obvio, lo que no hace sino generar elucubraciones. Mientras tanto, Llorca ha ido haciendo camino, lanzándose a una campaña para aumentar su conocimiento público, con una agenda de actos de proximidad y con banderas como las bajadas fiscales. Esta semana, sin ir más lejos, se ha garantizado que los valencianos vayan a votar en 2027 en plena campaña de la renta con rebajas fiscales.

Diana Morant y Carlos Fernández Bielsa, en un acto de partido. / JM LOPEZ / LEV

PSPV: “unión” en la cúpula, batalla en las bases

Los resultados de las últimas autonómicas en Aragón o Andalucía no han dado un gran éxito la fórmula del candidato-ministro para los socialistas. Pilar Alegría y María Jesús Montero han sufrido sendas debacles este 2026. Ese es el síndrome que afecta a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, que está ampliando su presencia en la C. Valenciana, donde pasa la mitad de cada semana, y ha comenzado a protagonizar movimientos para garantizarse la paz de aquí al día de las elecciones.

“Unir, abrir y liderar” es la consigna que lanzó en el último comité nacional y con la que la ministra busca consolidar sus opciones. Y todo empieza por sellar las grietas. Tras un año de mucha tensión con la dirección provincial de Carlos Fernández Bielsa (que fue su rival para suceder a Ximo Puig tras la derrota del Botànic), los esfuerzos se centran en proyectar una imagen cohesión interna. Bielsa se ha convertido en un habitual en las apariciones públicas de Morant.

Para ello la ministra también ha echado mano de algunos veteranos, como Ciprià Císcar, al que ha nombrado presidente del PSPV, o José Manuel Orengo, que están trabajando bajo el radar para engrasar las buenas relaciones con las diferentes sensibilidades.La preocupación en el partido se centra ahora mismo en el plano municipal, donde las primarias se presentan conflictivas en varios municipios.

Al margen del incendio en Almussafes, donde el alcalde expulsado Toni González ya ha lanzado su propio partido, el PSPV se ha encontrado un auténtico incendio en Quart de Poblet, donde la batalla entre la alcaldesa Cristina Mora y sus detractores, entre los que se encuentra la vieja guardia del partido en el municipio, ha disparado las afiliaciones hasta más que cuadruplicarlas, con 845 militantes, la segunda agrupación por censo de toda la provincia, solo por detrás de la capital. Puede haber batalla en otros municipios donde también hay alcaldía socialista.

Oltra, en un acto de 2023, entre Joan Ribó y Joan Baldoví. / D.A. VALÈNCIA

Compromís: los 'flecos' para ungir a Oltra

Compromís vio esta semana salir de su sede en la Plaça del Pilar un humo blanco que permitió cierto respiro. La ejecutiva de la coalición en València dio un paso para desbloquear lo que parecía evidente desde hace dos meses: que Mónica Oltra sea la candidata de la formación al Ayuntamiento de València. La fórmula adoptada: una petición oficial de la dirección para que asuma esta responsabilidad y la convocatoria de una asamblea donde se refrende este nombramiento.

La dirección ha despejado el elefante que el alcalde Ribó, una autoridad moral en la coalición, había puesto en medio de la plaza, instando a oficializar ya la candidatura. Pero este movimiento no es ni mucho menos definitivo. Todavía quedan piezas para acabar de vestir ese santo. La principal incógnita, el cuándo. El objetivo es que sea "antes de verano", según expresó el portavoz de Iniciativa PV, Carles Esteve, quien se mostró optimista al asegurar que la parte más complicada "ya está hecha" y que quedan "flecos". Y ahí, al querer hacer del nombramiento de Oltra una celebración, una de las cuestiones está en quién invitar a la fiesta, un asunto que va más allá de repartir tarjetones, sino que supone la estrategia de alianzas con otros partidos de la izquierda.

Esta continúa siendo el nudo gordiano sobre Compromís y su camino a las urnas para 2027. Oltra y los suyos han hecho un llamamiento claro a impulsar un frente amplio donde no solo estén partidos como Esquerra Unida o Podem sino que incluya a personas de movimientos sociales. Ese llamamiento claro no parece ser compartido por todos los integrantes de Compromís, no tanto por la circunstancia de València, sino por su impacto a nivel autonómico. Ahí el candidato será Joan Baldoví, quien ha manifestado que su apuesta es por un Compromís como "pal de paller", algo así como el eje central, de cualquier candidatura.

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Esa negociación va a tener miga. Como complemento a las divergencias entre los socios de la coalición está la sucesión de actos que va salpimentando el ambiente en la izquierda. El viernes fue un ejemplo de ello: prácticamente a la vez que Oltra convocaba un acto con Gabriel Rufián en València para dentro de dos semanas bajo el título 'Espai de Trobada' en un guiño al "encuentro" en la izquierda, los referentes de Més como Baldoví o Vicent Marzà se reunían en Gandia con formaciones nacionalistas, de BNG al Sin Feinn, en el marco del Grupo de Alianza Libre Europea de Bruselas.