Sanidad impulsa el nuevo centro de protonterapia que reforzará la atención oncológica en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad avanza en la construcción del futuro centro de protonterapia de la Comunitat Valenciana junto a La Fe, concebido como un edificio funcional organizado en tres niveles que integran la actividad asistencial, técnica y logística asociada a esta tecnología de vanguardia.

La planta baja constituirá el núcleo clínico del centro. En este nivel se ubicará el búnker que albergará el acelerador de protones, elemento esencial del tratamiento, junto con las áreas destinadas a la atención directa a pacientes: consultas, boxes de preparación y tres zonas de espera diferenciadas por perfiles asistenciales (pediátrica, adolescentes y adultos). También contará con espacios técnicos especializados, entre los que se encuentra la sala de dosimetría. Todo el conjunto está diseñado para optimizar los circuitos asistenciales y favorecer un flujo eficiente tanto de pacientes como de profesionales.

La planta sótano, con una superficie cercana a los 1.600 metros cuadrados, concentrará las infraestructuras de soporte del centro, incluyendo equipamientos técnicos y de reserva, una sala de docencia y un aparcamiento.

Por su parte, la primera planta estará destinada al personal técnico y a los equipos de la empresa suministradora de la tecnología, además de albergar la mayor parte de las instalaciones generales del edificio. Esta distribución completa una organización vertical que diferencia claramente las áreas de asistencia, soporte y operación especializada.

Paso subterráneo

El edificio quedará integrado con el hospital mediante un paso subterráneo que conectará directamente con el actual servicio de Oncología Radioterápica para garantizar la continuidad asistencial y una coordinación eficiente entre servicios.

El diseño incorpora, además, criterios de humanización de espacios, entre ellos un patio verde central concebido para favorecer el bienestar emocional de los pacientes.

Este centro forma parte del despliegue de la protonterapia en la red pública española, una técnica de radioterapia de alta precisión especialmente indicada para el tratamiento de tumores complejos y pacientes pediátricos.

La Generalitat Valenciana asume la inversión correspondiente a la obra y al mantenimiento del edificio, mientras que el equipamiento tecnológico ha sido financiado por la Fundación Amancio Ortega en el marco del Programa para la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

En concreto, la Conselleria de Sanidad ha adjudicado la construcción del nuevo edificio por un importe de 21,5 millones de euros. Por su parte, el equipo de protonterapia y el equipamiento complementario, donados por la Fundación Amancio Ortega, alcanzan una inversión de 29,04 millones de euros.

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La previsión es que tanto la ejecución de la obra como la instalación del equipamiento concluyan entre finales de mayo y principios de junio de 2027. Posteriormente, se destinarán aproximadamente dos meses a las tareas de calibración y validación técnica, con el objetivo de que el primer paciente pueda recibir tratamiento en agosto de ese mismo año.