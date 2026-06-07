La Sèquia de Rovella: El regadío de La Punta y Natzaret

La Séquia de Rovella es el sistema de riego que se sitúa más próximo al antiguo cauce del río Túria por su margen derecho. A lo largo de los siglos, esta acequia ha alumbrado los huertos del interior de la ciudad de Valencia, además de servir de ayuda para la limpieza del alcantarillado urbano. Tiene derecho a 14 filas, y recibe los desagües del Valladar. Fue creada hacia el siglo XI, y su superficie regada se incrementó considerablemente entre los siglos XVI y XVII tras la incorporación del extremo oriental de los francos y marjales. El proceso de urbanización de València tuvo como resultado una reducción notable de la superficie irrigada: de unas 600 hectáreas se ha pasado a menos de 300 ha. Hoy riega el sector de La Punta y de Natzaret, así como los francos y marjales vecinos.

2.Assut del Repartiment o de la Cassola. / Foto Estepa

El recorrido singular de Rovella, condicionado por la ciudad

En la actualidad, en su recorrido por el entramado urbano de València no hallamos regadío, ni tan sólo la parcela del Jardín Botánico, espacio que era bonificado con sus aguas. La Séquia de Rovella riega el sector oriental de la ciudad, comprendida entre la Avenida Antonio Ferrandis y el barrio de Natzaret, en concreto las partidas de El Salinar, Quatre Carreres, Natzaret, La Punta d'En Silvestre y El Perú.

3.Antiguo Assut de Rovella. / Foto Estepa

Su azud primitivo, localizado junto al Puente de Campanar, en el antiguo lecho del Túria, hoy Jardín del Turia, se encuentra desmantelado por el acondicionamiento del cauce antiguo y la realización del Nuevo Cauce, tras la riada de 1957. La acequia toma sus aguas en l'Assut del Repartiment, junto con las Acequias de Rascanya, Favara y del Oro o Comunidad de Regantes del Rio Turia. Fluye subterránea, en dirección sureste, entre Mislata y el antiguo cauce del río. Una vez entra en el término municipal de València discurre por la orilla derecha del antiguo cauce hasta la altura de las calles Doctor Zamenhoff y Quart; continúa por las calles de Guillem de Castro, Xàtiva y Colón. A continuación, se dirige a la Gran Vía Marqués del Túria y entra en contacto con la calle Almirante Cadarso, la avenida Peris y Valero, y la plaza de Monteolivete.

El final del tramo común de la Séquia de Rovella culmina en la rotonda entre las avenidas del Saler y Antonio Ferrandis. En dicho lugar, a unos 10 km del Assut del Repartiment, parte la Séquia del Valladar y la Séquia Fabiana.

74.Sistema de Rovella. / Foto Estepa

La funcionalidad de la Séquia de Valladar

La Séquia de Valladar regaba las huertas de Natzaret, mientras que en la actualidad, debido a la urbanización del sector inmediato al cauce del río Turia y al PAI Moreres II, el riego se ha visto reducido considerablemente. Las dos derivaciones que se prolongan son las más afectadas por estas obras de urbanización; se trata de les Séquies del Racó y de Martinot. La Séquia del Valladar se dirige con dirección sur por las partidas de La Punta (d'En Silvestre) y El Perú, hasta su desembocadura en el nuevo cauce del río Túria.

En su trayecto anterior al cruce de la autopista del Saler, se riegan partidas agrícolas por medio de varios brazales a ambos lados de la acequia, como los de Gallinero, Navarro, Ploró, Lino y Furió, que derraman sobre el Canal de la Albufera. Una vez que la Séquia del Valladar salva la autopista del Saler deriva los brazos de Rollo, Flores, Cala, Llosa y Fermín, con límite en la Séquia del Cano, y los de Jesús y el Pelegrí.

74.Sistema de Rovella. Ortofoto. / Foto Estepa

El último sector de riego es la partida de El Perú, que en los últimos años ha estado condicionado por la ampliación de la Z.A.L. Antes de su desagüe en el canal del margen izquierdo del Nuevo Cauce del río Turia, junto a la intersección de la autovía del Saler con la V-30, la acequia presenta su última derivación de entidad, la Fila Gran, que nutre el espacio entre la autovía del Saler y el Camí dels Anouers. Vierte los sobrantes en la Estación Depuradora de Pinedo.

La Fila del Pou d’Aparici y la presión urbanística

La Fila del Pou fertiliza la partida de El Salinar, ubicada al Sureste del núcleo urbano de Valencia. Su trazado ha sufrido importantes modificaciones como consecuencia de la expansión de la ciudad de València, concretamente por la Ciudad de la Justicia y el Centro Comercial El Saler, así como la apertura de la avenida Antonio Ferrandis. Hay un partidor en la Séquia de Favara, junto a la avenida, a la altura del Camí del Pou d'En Aparici: es el origen de la Fila del Pou, en dirección sureste hacia El Salinar, pasa por la Ermita de Fiscal, en donde se encuentra un segundo partidor que distribuye el caudal por el Braç del Romance hasta la Séquia del Comú de Momperot.

4.Braç del Pou de n'Aparici. / Foto Estepa

Valores patrimoniales de la Séquia de Rovella

De su patrimonio hidráulico permanecen el antiguo azud, cuyos restos se localizan en el Jardín del Turia, donde se encuentra la Casa de l’Aigua, área protegida y de alto valor patrimonial, así como diversos restos arqueológicos. El síndic de la Séquia de Rovella forma parte del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A su valor patrimonial inmaterial llama la atención el significado paisajístico, pues hoy es modelo paradigmático de la presión urbanística en tierras de la huerta de València. El sector de La Punta se encuentra paradójicamente entre los dos cauces, el del Túria y el del Nuevo Cauce.

5.Fila de la Inquisición. Sistema de Rovella. / Foto Estepa

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.