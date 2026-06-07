El tsunami simulado que arrasaría la Comunitat Valenciana y que triunfa en Instagram

La cuenta GeoPandaMaps centra su contenido de Instagram en comparaciones sobre el aumento del nivel del mar entre países o ciudades para ver cuál aguantaría mejor el impacto de tales inundaciones marítimas. Ahora le ha llegado el turno a la Comunitat Valenciana de saber qué comarcas sobrevivirían a un hipotético tsunami de dimensiones casi apocalípticas.

La costa valenciana pasada por agua

La simulación ficticia de tsunami de GeoPandaMaps se basa sobre todo en datos sobre la altitud del terreno de la Comunitat Valenciana para ver qué ciudades acabarían bajo el agua y cuáles aguantarían.

El terreno valenciano presenta un gran contraste geográfico, elevándose desde la costa (con las provincias de Castellón, Valencia y Alicante al nivel del mar) hasta el punto más alto hacia el interior. Debido a esto, en la simulación de un tsunami de 500 m (que se consideraría megatsunami y está reconocido como el tipo de tsunami con la ola más alta de la historia (Alaska, 1958) la zona más afectada sería principalmente el litoral valenciano. Con olas de 500 m de altura, el tsunami alcanzaría las ciudades de toda la costa adentrándose en el interior como Torrevieja, Alicante, Benidorm, Gandia, Carlet, Valencia y Segorbe.

El vídeo muestra que las zonas más próximas al mar y a su vez las más bajas como Valencia al estar a penas 10 m sobre el nivel mar y sucesivamente Benidorm, Alicante y Gandía sin llegar a penas a los 50 m se verían sumergidas sin poder hacer nada. Pero también se prueba que con tal magnitud de olas, solo las zonas de mayor altitud del interior sobrevivirían al impacto. Ante las olas de 500 m, únicamente ciudades como Alcoy (por los pelos), Requena, Villena, Morella y Ademuz se salvarían.

Aún así, olas tan altas como estas son de lo más extrañas de darse y más en territorios como la Comunitat Valenciana que no reúnen las condiciones que normalmente propician un tsunami. Esto es precisamente lo que la simulación de GeoPandaMaps busca dejar claro, no se trata de una representación 100% físicamente real de lo que podría pasar. Lo mismo para el segundo vídeo que publican de un tsunami con olas de 2000 m, magnitud que no aguantaría prácticamente ninguna zona del planeta.

Exactamente, ¿qué es un tsunami?

De origen japonés dada la frecuencia y magnitud con la que el país asiático sufre de estos, un tsunami (o maremoto) es un grupo de olas de agua con gran energía y tamaño que se produce cuando se mueve una gran masa de agua debido a fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas o movimientos del terreno marítimo.

Se diferencia de las olas normales porque estas son provocadas por el viento o las mareas, pero principalmente por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna. Mientras que los tsunamis son fruto del desplazamiento de agua por la perturbación del fondo marino.

Japón sufre de tantos tsunamis porque está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del globo terráqueo. Oséase, los fragmentos que forman la superficie del planeta están en continuo movimiento entre ellas provocando que la tierra y a la vez el agua se muevan.

En comparación con la Comunitat Valenciana, Japón es un pàís muy montañoso con a penas el 20% de su superficie habitable. Y aunque sus costas se verían también afectadas por un tsunami, la costa valenciana se llevaría la peor parte por estar en su mayoría muy cerca del nivel de mar.

La UNESCO confirma la probabilidad total de un tsunami en el Mediterráneo

Las probabilidades de tsunami en la Comunitat Valenciana podrán ser pocas, pero no ninguna. España está situada de lleno en la cuenca del Mediterráneo, donde hay una actividad tectónica relativamente alta al encontrarse en el límite convergente (lugar exacto donde chocan dos placas tectónicas) de las placas tectónicas euroasiática y africana. Aun así, la probabilidad de que se de un tsunami de forma inmediata son muy bajas, pero en las próximas décadas la cosa cambia.

Según la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, hay una probabilidad del 100% de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo de aquí a 30-50 años. Esta previsión adelantada no nace de la alarma, sino de distintos estudios geológicos, registros históricos y un análisis de la actividad submarina del Mar Mediterráneo que permiten hablar del escenario que se plantea: un riesgo real de tsunami que llegaría hasta la Comunitat Valenciana.

Puede resultar alarmante, pero la UNESCO anima a la calma, ya que aunque exista un riesgo se tratarían de olas de 1 m de altura. Dicha altura no dista mucho del promedio de 3-5 m que alcanza el oleaje en el norte de España durante los temporales de invierno.

La UNESCO insiste entonces en la necesidad de mejorar los planes de evacuación, sistemas de aviso y protocolos de emergencia en el Mediterráneo lo antes posible. Y es que al estar numerosas localidades prácticamente al nivel del mar, las olas del tsunami no necesitaría tampoco alcanzar gran altura para causar considerables daños.