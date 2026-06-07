«Este país necesita que se produzcan más viviendas y tienen que ser asequibles»

- ¿Promover la vivienda pública o la vivienda social en el arco mediterráneo que es el destino de preferencia de residentes de media Europa y orientales es como predicar en el desierto?

Es más que predicar en el desierto. Es entender que es una realidad que tiene más complejidad, que presenta más complejidad que en otras partes del mundo por el elemento de atracción que tiene. Pero en todo este ámbito de mayor demanda de vivienda, o de mayor atractivo de vivienda, el problema lo tenemos en el suelo. Si tenemos suelo público, en principio tiene que ser respetado y tiene que seguir siendo público, lo cual va en contra de lo que ha ocurrido en España, que suelos públicos se han vendido. La idea de que el suelo público debería ser sagrado es lo que hace que en algunos países se haya conseguido tener vivienda social a lo largo del tiempo, porque hay un tema axiomático: el suelo público no se toca, no se vende. Y esto hay que introducirlo en la mentalidad de los países que resulta que somos más atractivos. Ahora bien, ¿qué cantidad de suelo público tenemos? La proporción de suelo público que tenemos es insuficiente para poder garantizar esa vivienda asequible o vivienda social de forma automática. En España se han hecho pasos en el sentido de que también el suelo que no es público también tenga obligación de hacer vivienda asequible- Las reservas de suelo para vivienda protegida, por ejemplo. Yo creo fue un paso de gigante a finales del siglo 20 introducir esa idea de que no solo el suelo público, sino el privado también tenga obligaciones. O en Barcelona, que hemos introducido la obligación del 30% en el suelo ya consolidado. Y todas estas reflexiones son las que nos tenemos que poner encima de la mesa. Cómo vamos creando unos entornos que ya arrancan del propio suelo, que son los que hacen que esas viviendas tengan que tener el precio controlado. Y este es un poco el camino aquí y en cualquier país que se quiera hacer algo con responsabilidad de futuro.

- Usted viene a promover la vivienda social a la tierra donde, en Alicante, las primeras VPO que se han construido en años se adjudicaron a unos elegidos.

- Es que no me cabe en la cabeza. Me lo tuve que leer tres veces porque estamos en el 2026 y nosotros en el 2003 en Cataluña ya prohibimos totalmente que la vivienda de protección oficial se vendiera al primero que pasara, porque esto durante el siglo XX era así. En la vivienda pública no tanto, pero la vivienda protegida se vendía al primero que pasaba y esto conllevaba, por un lado, arbitrariedad, pero en segundo lugar llevaba a dinero negro. Para poder acceder a una vivienda de protección oficial (VPO) tú ofrecías más dinero que otro y tú te llevabas la VPO. Esto se acabó en Cataluña y en el País Vasco diciendo que las VPO solo se pueden adjudicar a personas que están en el registro de solicitantes controlado y por sorteo. Ya en dos principios básicos de transparencia y de igualdad de oportunidades. Entonces, que en 2026 haya quien todavía no ha entendido esto, me parece desfasado totalmente en el tiempo.

El urbanismo en la Comunitat Valenciana ha estado relacionado con la corrupción. Ha sido la pimienta que ha aderezado muchas causas corrupción. Y es un problema a la hora de lanzarse a promover proyectos de vivienda porque nadie se quiere meter en esos jaleos. Sobre todo en la vivienda protegida porque tiene menos rendimiento.

- Es que venimos de un en España que la actividad promotora ha ido vinculada o relacionada directamente con beneficios importantes, ya aparte de la corrupción. Pero el mero hecho de que la actividad inmobiliaria diera de si más rendimiento que cualquier otra actividad, esto lo llevamos en la sangre. Bueno, esto ahora no es así. En algunas partes es así. Pero las ganancias que se hicieron durante la burbuja están siendo más limitadas porque la capacidad de venta de las viviendas también se reduce. Hay menor facilidad al crédito. Todo esto pesa sobre que construir sea la fórmula óptima para hacer dinero. La prueba es que el sector inmobiliario constructor se ha reducido mucho, o sea, hay muchísima menos actividad promotora ahora que la que teníamos durante la burbuja. Y es porque parece que da menos de sí. Pero entonces los que quedan saben que, excepto lo que serían viviendas de lujo en el resto del mercado, se va a trabajar con unos índices de rentabilidad más bajos. Entonces hay quien lo está entendiendo y hay quien no. Bueno, aquí tenemos un poco de problema, porque ¿los que lo están entendiendo son suficientes para hacer todo lo que hay que hacer? Esto es un reto que tenemos nosotros. Pero también hay promotores que con un lucro limitado estarían dispuestos y a nosotros lo que nos llega la información es de que hay inversores que con un lucro limitado están dispuestos a invertir con un lucro limitado.

-O garantizado a lo largo de los años.

- Garantizado, pero limitado, O sea, no el pelotazo rápido, es un cambio de cultura en la actividad promotora, que creo que esto está empezando. Y, por lo tanto, sí que se va a ir por aquí, porque yo veo que hay bastantes promotores que lo están entendiendo así. Hay que reajustarse a unos parámetros que son los que existen en otros países. Van a convivir siempre, una vivienda de más lujo y, por tanto, con beneficios más altos, seguro que sí. Pero se va abriendo camino esta otra forma de crear. Y lo que va a hacer falta va a ser promotores capaces de hacerlo, porque inversores con esa voluntad ya existen. Entonces hay que encontrar la manera de que eso se pueda hacer realidad.

Porque a la situación a la que ya no volveremos es a las 60.000 viviendas protegidas que se construían al año, ahora estamos 8.600, en toda España.

Es que había 60.000 porque se estaban construyendo 600.000, un 10% de lo que se construía entonces. Está claro que este país necesita que se produzcan más viviendas. Clarísimamente, tenemos una insuficiencia y yo personalmente pienso que estas viviendas tienen que ser asequibles. O sea que digamos que nos hacen falta 1 millón de viviendas o 200 millones de viviendas o lo que sea. ¿Pero qué viviendas? Han de ser asequibles, si no, no nos van a servir, porque la gente no puede pagar una vivienda libre a precios como en algunos sitios se ven. Entonces esa vivienda asequible será protegida, no será protegida. Este es una frontera un poco difícil para mí. Tendrían que ser protegidas todas. Para asegurar que haya un control de precios en las siguientes transmisiones.

- Y que nunca dejen de serlo.

- Y que nunca dejen de serlo. Sobre todo, si se hacen sobre suelos de reserva para vivienda protegida. Esto ya por definición. Si el suelo es de reserva, la vivienda también tendría que serlo. Si no, no tiene sentido que el suelo sea para vivienda protegida y luego la vivienda pase a ser libre. Esto sería una contradicción total. En el suelo público también, pero las viviendas que se hagan con ayudas, con ayudas públicas y tal como ahora ya lo pone el Plan Estatal de Vivienda, esas ayudas van a obligar a mantener la calificación para siempre. Entonces, es que claro, esta es otra idea que me sorprende muchísimo que en algunas comunidades autónomas no se esté de acuerdo con esta idea de la calificación para siempre. Cuando nosotros ya lo tenemos, lo tenemos y está aceptado.

- Ya existe en el País Vasco y Cataluña.

- Sí, sí, porque es que la evidencia de lo que ha pasado en el siglo XX está tan clarísima. Cómo hemos tenido que empezar el siglo XXI como si no hubiésemos hecho nada durante el XX. Empezamos de cero, porque estamos como estamos. Ahora pretendemos que nuestros nietos les vuelva a pasar lo mismo, que tengan que volver a empezar de cero, siendo cada vez más difícil, porque tenemos el espacio más construido. Me sorprende enormemente que haya una reticencia a este tema. Cuando los promotores, las viviendas, las iban a vender o alquilar igual y el que compra está dispuesto y necesita la vivienda y sabe que con esta vivienda luego no va a especular. ¿Bueno, bueno, pero la necesita, no? Entonces, me sorprende que esto tenga una resistencia de aceptación por parte de algunas comunidades autónomas. Mucho. Me sorprende muchísimo.

Aquí empezamos de cero o bajo cero, porque a la necesidad de vivienda le sumamos la complejidad en la zona dana, por la necesidad de reconstruir.

- Sí, sí. Realmente en vuestro territorio ha sido un mazazo enorme en todos los aspectos. Pero en este también porque la actividad tiene que cubrir unas necesidades de reposición, incluso de barrios enteros. Y esto exige un esfuerzo enorme que en otros sitios no pasa. Y sin embargo, no pasando esto ya hay tensión de demanda y tensión de necesidades. Pues si le añadimos este fenómeno, pues todavía más.

- La fórmula que ustedes promueven a través de de la Fundación Hábitat3. ¿Cómo se la explicaría a alguien que la desconoce?

- Hábitat3 es una fundación que quiere introducir en España la idea de lo que Europa se conoce las “housing associations”, que son las organizaciones que proveen y gestionan vivienda social y asequible, sin ánimo de lucro o con un lucro limitado. Una iniciativa que en la mayoría de países europeos existe. En Inglaterra tiene un porcentaje enorme. En Holanda, en los Países Bajos el 90% de la vivienda social la gestionan estas “housing associations”. En Viena, el parque social es la mitad público y la mitad de “housing associations”. En Francia los hlm, que son los barrios de vivienda social, pues hay parte pública, pero hay parte de cooperativas y entidades de este tipo. Y en España no lo tenemos. No lo tenemos por una sencilla razón, porque no tenemos parque social. Como somos un país que no hemos creado parque social, pues no tenemos gestores de parque social. Estamos diciendo que hay que crear esto. Cuando decimos social en un sentido amplio de la vivienda asequible a precio controlado, pues nos faltan los operadores. Habitat3 es un operador con esta idea de ayudar y colaborar con la administración pública para poder hacer crecer ese parque no lucrativo, de forma continuada en el tiempo y con una gestión también directa por parte de la propia organización. Estamos intentando sacar un proyecto de ley a nivel estatal de lo que se llaman los proveedores sociales de vivienda. Aquí están llamados todos los que quieran colaborar en esto, sin ánimo de lucro o con lucro limitado, con una serie de ventajas fiscales y urbanísticas para hacer que esto sea viable. Pero para que existan.

- El lucro, ese mínimo estará garantizado.

- Lucro limitado significa que yo no voy buscando sacar máximo beneficio, pero no se garantiza el mínimo. Es un riesgo. Todas las operaciones tienen un riesgo. Pero este tipo de operaciones tienen un riesgo muy reducido y razonablemente van a sacar el lucro que se pretende. Sobre todo, cuando se habla de lucro limitado, se piensa en los inversores. Necesitamos inversores que entren en este terreno, porque con el capital, con lo que nos dan los bancos, no tenemos suficiente. Entonces, estos inversores pretenden una determinada rentabilidad. Bueno, pues eso se tiene no solo aquí en todos los países. Esto se tiene que admitir porque nos hace falta esta, esta financiación. Pero bueno, está en el proyecto de ley, está perfectamente delimitado. Hábitat3 ha abierto ese camino, como ejemplo de lo sería bueno que se expandiera como figuras de apoyo al sector público en la política de vivienda.

El apoyo siempre es el sector público.

Apoyo al sector público, ir de la mano del sector público. Sería la tan cacareada colaboración público-privada, pues lo público-privado-social porque hay una responsabilidad del sector público. Y la Constitución lo dice. Es imposible pensar que con la falta enorme que tenemos en este país de vivienda asequible, eso lo vaya a hacer todo el sector público, eso no va a ser posible. Entonces el sector público, junto con organizaciones que puedan ayudar en la promoción y sobre todo en la gestión posterior del parque, es lo que nos hace falta. No teníamos el parque, ahora queremos tener el parque, pero este parque hay que gestionarlo y hay que gestionarlo bien y eficientemente y socialmente, de una forma justa y equilibrada y controlado. Porque además en Europa estas housing associations están controladas y tienen unos mecanismos para auditar.

Lo último que se hizo en el Botànic fue adjudicarlo a una consultora, un proyecto piloto.

- Fundamentalmente para apoyar en la gestión social, porque el parque público de Vivienda Generalitat tiene un problema enorme y es que la escasez de recursos y sobre todo porque siempre ha estado muy orientado a la gestión puramente inmobiliaria, es decir. La vivienda mantengo la vivienda cobra los vecinos desahucios y hay algún problema, reparo no sé qué. Era una gestión muy dirigida al mantenimiento del parque en unas condiciones mínimamente aceptables. Las reparo, pero faltaba la gestión social.

- A veces ni eso, porque después hay problemas y eso se enganchan a la luz de que ha habido ilegales.

- La gestión pública o la gestión del parque público es manifiestamente mejorable. Organizaciones como la nuestra tienen como requisito de su propia razón de ser, hacer una gestión lo más ejemplar posible desde todos los puntos de vista, para lo bueno y para lo malo. También ser exigente con los inquilinos de que si no tienen un problema de vulnerabilidad pues, puesen que cumplir, cosa que en el parque público a veces ni te enteras de si están cumpliendo o no. En todos los sentidos, en el sentido de responsabilidad y el sentido, evidentemente de mejora del nivel de convivencia.

Carme Trilla Belart, economista y presidenta de Fundació Hàbitat3, de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i de Cohabitac. / Fernando Bustamante

- ¿Y cuántas viviendas han conseguido?

- En este momento estamos gestionando 1.400 viviendas, que es bastante para un proyecto que ha empezado hace poco. Tenemos un plan estratégico para toda Cataluña. Tenemos viviendas en municipios en el Pirineo, en el Delta del Ebro, en el interior, en Lleida... Nuestros estatutos no definen un ámbito de actuación. Aunque donde hay más demanda es en el área metropolitana y en las grandes ciudades no. Ahora estamos con el plan de las 50.000 viviendas que ha puesto sobre la mesa el presidente de la Generalitat de Catalunya [Salvador Illa] nos llaman por teléfono ayuntamientos de Girona, de Lleida, de Tarragona, grandes, pequeños, unos que necesitan viviendas para que la gente joven no se marche... Y nosotros estudiamos todos los proyectos posibles.

- Hay un presupuesto que se dedica a emergencia habitacional que igual bien reconducido o planteado de otra manera daría más de sí.

- Efectivamente, muchos ayuntamientos están atendiendo las emergencias, no con vivienda, sino con pensiones, hoteles… Destinan efectivamente recursos sociales a parar el golpe de familias en situación de emergencia o sin techo, sin hogar, porque no tienen vivienda adecuada para poder facilitar a estas familias. Si aquí hay un desencuentro entre la política de vivienda y la política social.Muchos ámbitos del área de servicios sociales se han visto obligados a atender problemas de vivienda sin ser ellos los especialistas, ni tener los recursos de vivienda. Aquí hay un tema que lo comentamos muchas veces, que estos recursos destinados a vivienda, a lo mejor ayudarían a conseguir más viviendas.

- ¿Un ayuntamiento interesado en profundizar en el proyecto que necesita?

- Esto es lo que estamos trabajando con visitas a algunos ayuntamientos de Valencia. Estudiar lo que necesitan, qué posibilidades tienen de suelo para hacer una promoción o para hacer algún tipo de programa para la compra de un edificio, para pasarlo a alquiler social o buscar viviendas del parque privado. Y entonces es bueno llegar a un acuerdo para poder desarrollar esa actividad en el municipio concreto que le puede interesar.

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Y puede ser esas tres opciones construir, rehabilitar, comprar o captar del mercado.

La línea más inmediata es la de programas con privados que tienen viviendas que las tienen vacías o que tienen miedo a alquilar. Es el programa que llamamos de cesión de viviendas, la alquilan a Habitat3 que, cuando la tiene, y la rehabilita si hace falta y la pone al servicio del ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda llevar a esta vivienda a personas que tienen en mesa de emergencias o en situación de vulnerabilidad. El programa garantiza al propietario el 100% del pago de la vivienda, de lo que se haya pactado, el mantenimiento de la vivienda, procurar que no haya problemas de convivencia en el edificio y en la vivienda. Y la recuperación de la vivienda cuando se pacta en perfectas condiciones. Para el propietario esto es muy bueno, para el ayuntamiento también porque tiene una manera de tener viviendas de una forma inmediata y no tener pensiones, sino viviendas. El programa también permite una dispersión geográfica de los usuarios y es buenísimo para la integración social. En Barcelona tenemos 500 viviendas cedidas de particulares cedidas quiere decir alquiladas a Hábitat3. Pero claro, esto el ayuntamiento es una voluntad clara de entrar en este terreno, porque esto supone un coste para el ayuntamiento: La gestión nuestra, por supuesto, pero el ayuntamiento también paga la diferencia entre lo que cobra el propietario y lo que va a pagar la familia que venga a vivir allí. El propietario se desentiende de la familia porque todo pasa a través de Hábitat3. Pero ese diferencial de alquiler, en concreto en Barcelona, es un diferencial importante. Si en otros sitios el alquiler de mercado es más bajo, el diferencial es más pequeño. En Barcelona es alto. Son programas costosos para la administración. Pero la comparación con el coste de las pensiones o los hoteles no tiene color. Es una décima parte de lo que valen las pensiones. Por otra parte, yo no concibo la política de vivienda sin dinero. En España no llegamos al 0,2% del PIB y la media europea es de entre el 0,6 y el 1%. Claro, de un 0,2% a un 1% del PIB es cinco veces más lo que se destina a vivienda. No se puede hacer política de vivienda sin dinero. Hay elementos de regulación, urbanísticos… Todo esto no cuesta dinero y hay que hacerlo, pero luego proveer viviendas, construirlas, rehabilitarlas, comprarlas, hacer programas de alquiler de mercado, todo esto es imposible sin recursos públicos importantes. Hay ayuntamientos que tienen más capacidad para hacerlo, otros menos. Ahora veremos aquí la Generalitat como acaba articulando el Plan Estatal de Vivienda en Valencia. Y qué recursos llegan del Estado y de la propia Generalitat para ayudar a los ayuntamientos. Porque algunos sí que tienen más capacidad, pero otros no...

¿Capacidad, visión o ganas?

Las tres cosas. Pueden tener los recursos pero no tener visión. Pero también se da el caso contrario de municipios que sí quisieran, pero que no pueden abordar según qué proyectos. Por eso los recursos supramunicipales son importantes.

¿Trabajáis siempre con ayuntamientos o también para las entidades?

Hay una opción menos conocida en España porque todavía es menos conocida, que son las necesidades de las entidades sociales para tener vivienda para aquellas personas a las que atienden. Las personas que están sin techo o personas que tienen un problema de adicciones o personas que tienen problemas de discapacidad intelectual. Como Casa Caridad, Cáritas, Cruz Roja. Las personas que están en albergues o institucionalizadas, las que tienen una cierta capacidad de autonomía necesitan vivienda. Estas entidades sociales no encuentran tampoco vivienda. Y cuando hacemos vivienda pública o sobre suelo público, la adjudicación es a las personas. A la unidad familiar y las entidades quedan fuera. En Cataluña hemos conseguido que haya un cambio normativo, que supongo que saldrá en la ley de acompañamiento del presupuesto que permite en el registro de solicitantes a la hora de adjudicar las viviendas el ayuntamiento pueda adjudicar viviendas a entidades sociales, siempre y cuando estas entidades se dediquen a atender a colectivos vulnerables. Son viviendas para personas, pero el alquiler es a la entidad, que la alquila a las personas que atienden, que están un año o medio año. Ya depende del programa que hagan. Esta necesidad de las entidades sociales para nosotros, como venimos del tercer sector social, ya es como una exigencia. Y nuestro patronato, que está formado por federaciones de entidades que precisan de viviendas y estamos consiguiendo que los ayuntamientos lo entiendan. Además, les decimos que son entidades sociales de su propio municipio, es decir, que no les va a venir gente de no sé dónde, sino que la mayoría de los municipios tienen claro tienen entidades en el propio municipio y por lo tanto esto también forma parte de uno de los capítulos de nuestro programa.

¿Y cómo se creó Hábitat 3?

Hábitat3 fue creada por el tercer sector en Cataluña, donde existe la Taula del Tercer sector, en la que están 3.000 entidades sociales. La Taula tiene 36 federaciones: La Federación de las Personas sin Hogar, la Federación de Salud Mental... El año 2014, cuando estuvimos discutiendo en los grupos de trabajo, uno de ellos era de vivienda. El tercer sector no hacemos suficiente con la que está cayendo la gente en la calle. ¿Qué podemos hacer entonces? Creemos una fundación que se dedique a todo lo que hemos estado comentando y por eso se llama Hábitat3. El tres por el tercer sector. El patronato lo constituyeron las federaciones que quisieron de la Taula, no todas. Algunas no tienen nada que ver con vivienda o no les interesa, pero tenemos siete federaciones en el patronato. Entonces es como una especie de patronato complicado, porque claro, cada uno de ellos, cada uno de los que está empadronado, responde ante sus federaciones de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, hay mucha imbricación con el tercer sector desde un punto de vista de concepto de filosofía, de origen y de exigencias y de cumplir con los objetivos y esto evidentemente nos marca. En la medida en que yo pude, pude, en cuanto hicimos los estatutos dije Muy bien. Sí, vale, vale. Muy bien, vamos a nacer. Nacer para dar respuesta a las necesidades de las entidades, pero también de los ayuntamientos. Y esto me lo compraron. Con lo cual tenemos esos dos grandes clientes que son las entidades sociales y los ayuntamientos. ¿Y realmente, claro, los ayuntamientos es fundamental porque es donde tenemos el gran volumen de demanda.

Creo que lo que peor se entiende de todo, de toda la propuesta, es claro al ser sin ánimo de lucro, lo que no se acaba de entender, tú necesitas un beneficio ni que sea para reinvertir.

La palabra beneficio es la que nos induce a error. Como somos sin ánimo de lucro, nosotros si generamos ingresos positivos, estamos obligados a reinvertirlos en la misma actividad. Aquí no se está lucrando nadie porque no hay reparto de beneficios. No tenemos unos accionistas a los que les tenemos que dar nada. De momento estamos sin beneficios, porque hasta que le demos la vuelta a los préstamos para hacer una promoción, tardaremos 30 años en devolver el préstamo. Y a partir del año 31, los alquileres que cobraremos ya no estaremos devolviendo un préstamo, sino que nos va a permitir hacer reformas en el edificio y tal, pero ya empezaremos a tener un cierto margen. Ese margen tenemos que reinvertir en vivienda social. Esta es la obligación.

La gente que trabaja es voluntaria.

Hay 70 personas asalariadas. Todo esto hay que cubrirlo. Es un coste evidente. El director y el equipo de dirección. La que no cobra nada, evidentemente, es la presidenta, ni el patronato. Pero los trabajadores sí. Y ahora lo que estamos intentando es crear un plan de voluntariado, porque la mayoría de entidades europeas tienen muchísimo voluntariado. Nosotros no lo tenemos porque esto es complejo y hemos tenido demasiado trabajo en organizarnos. Pero sí que queremos crear un ámbito de voluntariado porque hay muchísima gente que quiere colaborar, pero de momento esto no lo tenemos todavía estructurado. En el tercer sector funciona. Hay muchísimas entidades que tienen voluntariado, pero nosotros todavía no lo tenemos bien dibujado. Pero vamos, estamos, en ello.

¿De los proyectos de reconstrucción aquí ha podido analizar alguno?

De los de reconstrucción no hemos hablado. Hemos hablado de algún suelo público para hacer alguna promoción. Y de las viviendas de particulares para poder cederlas. Muy por encima, porque estábamos pendientes de cómo acabe el tema del plan de vivienda de la comunidad. Si no es hablar por hablar, no podríamos hacer esto si no sabemos si habrá financiación. El marco de subvenciones y el marco financiero. En Cataluña lo tenemos muy claro, porque tuvimos fondos Next Generation, tenemos un plan ahora 50.000. Hay una financiación puesta en este terreno por parte del Instituto Catalán de Finanzas. Y por lo tanto sabemos en qué marco estamos ahora aquí en Valencia. Vamos a ver la Comunitat Valencia, cómo queda todo esto y lo que se puede desarrollar.

Aquí la Generalitat o algunos ayuntamientos son insumisos a la hora de topar los alquileres.

Bueno son totalmente insumisos. Totalmente. Ahora con el plan de vivienda sí que se ha conseguido el acuerdo.

¿Cómo combatirían ustedes esa actitud?

Nosotros no lo podemos combatir, porque esto ya sí que es una cosa de política. Pero con didáctica. Explicando a todos los que se ponen las manos a la cabeza por si el control de alquileres es lo peor que le puede pasar a un país. Hay quien ha dicho que es como peor que pasar una guerra o algo así. Una cosa tremenda. Bueno, esto es ir demostrando que allí donde hay control de alquileres, pues se consigue que el alquiler no suba. Y luego a la pérdida de parque, que es lo que siempre se dice, no, pues que no es tan importante. Pero esto hay que demostrarlo con estadísticas, que es lo que hacemos en el Observatorio Metropolitano, que yo también presido. Demostrar hasta qué punto el control de rentas no es el principal problema que tiene el sector privado. El principal problema que tiene el sector privado es la la inseguridad jurídica y el miedo a no cobrar. Ese es el principal tema. Entonces, aquí sí hemos insistido mucho y el Plan Estatal de Vivienda tiene todo un capítulo dedicado a crear un sistema de cobertura de las insolvencias por parte de personas vulnerables. Este es el punto. Si en este país tuviésemos un buen sistema de cobertura de riesgo, de eventuales situaciones de vulnerabilidad, no de impagos por fraudulentos, sino por vulnerabilidad. Aquí la inversión en alquiler sería mucho más alta, porque con una rentabilidad mínima hay gente dispuesta a estar, pero este sistema de cobertura no acaba de funcionar. Está en el plan. Tenemos que ver, pero esto ayudaría muchísimo. ¿Y esto es compatible con el control de rentas? Sí, sí, porque, ya saben. El propietario que en Barcelona está alquilando a 1.300 € ya sabe que hace cuatro años jamás en la vida pensó que alquilaría a 1300. Entonces, si yo tengo garantía de que si uno me deja de pagar, lo voy a tener claro. Aquí hay mucha tela e imponerlos muy difícil. Pero yo creo que se podría llegar incluso a acuerdos en este sentido si existiesen los dos mecanismos de garantías. A cambio de eso, las garantías tendrían que ser a cambio de control del precio. Este es un diálogo que vamos repitiendo desde hace ya tres, cuatro o cinco años. Y creo que sería muy importante que en este país se llegase a ese tipo de acuerdos.