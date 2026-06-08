Los bomberos forestales reclaman 8 millones de euros en el primer convenio único por penosidad y unificación de derechos

Han pasado ocho años desde que nació la empresa pública de emergencias de la Generalitat Valenciana, la SGISE. Sin embargo, la plantilla de más de 1.000 trabajadores sigue sin tener un convenio único y propio, regida nada más y nada menos que por tres convenios diferentes. Se trata, de hecho, de una de las reivindicaciones históricas del cuerpo de emergencias autonómico, surgido de la subrogación de los bomberos forestales de la empresa estatal Tragsa, y una de las deficiencias que la Intervención ha señalado en sus informes sobre la compañía, dependiente ahora de la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama.

Así pues, y pese a que se exploró un primer borrador durante la época del Botànic, con la consellera Gabriela Bravo al frente de Interior, nunca entró en vigor. Quedó en papel mojado y ahora sindicatos y empresa han retomado las conversaciones para intentar de una vez por todas hacerlo realidad. Fuentes sindicales cifran en 8 millones el coste de implementar las condiciones de aquel primer documento, donde se incluirían la unificación de derechos al alza y el reconocimiento de otros nuevos como la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad. Pero lo cierto es que la primera reunión tras constituir la mesa de negociación, celebrada el pasado jueves, no fue muy halagüeña porque la Conselleria no llevó ninguna oferta económica alegando que los presupuestos todavía están pendientes de aprobación en Les Corts Valencianes.

Así, no aclararon cuánto dinero podrá aumentar la masa salarial pese a que el propio Valderrama, ese mismo jueves, comparecía en el parlamento valenciano celebrando el mayor presupuesto de la historia de la SGISE. Preguntado por el diputado de Compromís Jesús Pla, Valderrama se limitó a decir que el nuevo convenio era "una prioridad" pero sin especificar ninguna cifra. El proyecto de presupuestos prevé un incremento de más del 5% en el capítulo de personal, que pasa de los 56,4 a los 59,3 millones de euros, por lo que los sindicatos criticaron que la Conselleria no llevara a la mesa ninguna concreción. "Estamos a la espera de que nos definan la voluntad y la partida presupuestaria", explican fuentes sindicales a Levante-EMV.

Unificación de derechos, la penosidad y la reorganización del servicio

Los sindicatos fijan como principal objetivo del nuevo convenio la unificación de derechos de la parte operativa, ahora diseminados en tres convenios diferentes. Se trataría, explican, de igualar "al alza" derechos como permisos, licencias, turnos y jornada laboral. "Es donde más masa salarial se nos va a ir", reconocen las fuentes consultadas, que también apuntan a la necesidad de "ajustar los salarios" del personal administrativo y de estructura para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

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Además, las organizaciones sindicales ponen sobre la mesa la exigencia del reconocimiento de la penosidad, peligrosidad y toxicidad del trabajo del cuerpo de emergencias. La Ley de Bomberos Forestales ya establece que las administraciones deben "impulsar" este reconocimiento "en la negociación de las retribuciones de los bomberos forestales", que se reflejaría a través de un complemento salarial. Los sindicatos quieren que este alcance los 400 euros, e insisten en que se acuerde también el reconocimiento de la antigüedad. Otro de los puntos clave para los representantes sindicales es el de la reorganización del servicio, diriga a crear una "categoría polivalente" que todavía no existe pese a que hay una parte de las plazas "que hacen de todo" en el seno de la compañía.