El cambio climático obliga a blindar las presas frente a las crecidas relámpago

Los efectos del cambio climático obligan al Ministerio para la Transición Ecológica a reforzar la seguridad y la resiliencia de los embalses valencianos, 27 en la demarcación del Júcar y otros 31 en la del Segura. La mayoría de estas infraestructuras, diseñadas hace décadas -en un contexto hidrológico muy distinto al actual-, requieren de sistemas de evacuación más potentes. Los episodios meteorológicos son cada vez más extremos, con lluvias explosivas, crecidas relámpago en cuencas endorreicas como la del Poyo y períodos prolongados de sequía. Un escenario cada vez más recurrente con consecuencias trágicas, como pudo comprobarse el 29-0, de ahí la necesidad de adaptación.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha introducido modificaciones en presas como la de Beniarrés, donde el año pasado finalizó los trabajos de adecuación de las compuertas del aliviadero para aumentar la capacidad de desagüe de 1.200 m3/sg a unos 1.800 m3/sg. Las obras también sirvieron para adaptar algunos elementos de coronación a fin de soportar sin riesgo un sobrevertido en una situación de gran avenida. Este pantano, construido en 1958 en el cauce del Serpis, tiene una cabida máxima de 30 hectómetros cúbicos. Ha sido el primer emplazamiento, como explican desde la CHJ, donde se han implementado este tipo de adecuaciones, orientadas a incrementar la posibilidad de soltar más agua sin comprometer la seguridad.

Elementos estructurales

El refuerzo de elementos estructurales, como taludes y laderas, la mejora de los mecanismos de apertura y los órganos de soltar agua, responden al objetivo de mejorar el comportamiento de unas infraestructuras estratégicas. Aunque hace ahora cinco años el Ministerio para la Transición Ecológica ya aprobó unas Normas Técnicas de Seguridad para actualizar y unificar criterios de operación, revisión y control en todos los embalses, es ahora cuando se ha dado el paso definitivo con la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión del agua y la reducción de riesgos.

Entre las novedades, desde el Miteco se apunta al impulso a herramientas innovadoras como los gemelos digitales, con sensores para monitorizar en tiempo real y anticipar posibles incidencias. La futura Plataforma Tecnológica de Gestión de la Seguridad y Explotación permitirá integrar información operativa, modelos de simulación y sistemas de alerta para optimizar la toma de decisiones y mejorar la respuesta ante cualquier evento extremo.

En el caso de Forata, gravemente afectada en la dana de 2024 por el desbordamiento del Magro y el arrastre de sedimentos, la intervención permitirá garantizar la imposibilidad de vertidos laterales por la margen derecha. Un análisis de los riesgos llevado a cabo en 2023 identificó la existencia de una pequeña diferencia de cota entre ese punto y la coronación de la presa. También se están estudiando diferentes alternativas relacionadas con el desagüe de fondo, un órgano que lleva tiempo afectado por un importante aterramiento y cuya situación se agravó tras la dana. En cuanto a la toma de riego se persigue una doble funcionalidad: servir tanto para los usos habituales vinculados al uso agrícola o de caudal ecológico, al que añadir la posibilidad de funcionar adicionalmente para desaguar.

En Arenós, por ejemplo, se trabaja en la actualización y adecuación del proyecto del aliviadero primitivo orientada a mejorar la capacidad de laminación ante eventos extremos. Desde la CHJ remarcan que aunque que las obras fueron adjudicadas en 2022 y una vez iniciadas estas se constató nueva información geológico-geotécnica que hacía necesario adaptar de forma significativa la solución inicialmente prevista a la realidad existente. «Durante el desarrollo de los estudios y ensayos en modelo reducido se comprobó que determinadas condiciones hidráulicas generaban fenómenos no previstos inicialmente en el dimensionamiento teórico, especialmente relacionados con la formación de ondas y el comportamiento del flujo. Todo ello obligó a replantear distintos aspectos técnicos del proyecto y a introducir modificaciones sustanciales en la solución planteada inicialmente», señalan.

Respecto a la presa de Montesa, explican que la redacción del proyecto continúa avanzando conforme a la planificación prevista, concebida específicamente para la laminación de avenidas, sin almacenamiento permanente de agua. «El planteamiento incorpora además criterios de integración ambiental y funcionalidad ecológica, tanto desde el punto de vista hidráulico como terrestre, representando una nueva forma de entender este tipo de infraestructuras», apuntan. Además, se está trabajando en el impulso de diferentes trabajos, en puntos como Contreras, María Cristina o Regajo.

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Según Juan Carlos Cea, responsable del área de seguridad de presas en el Miteco, lo que se busca es dar «un salto cualitativo hacia una seguridad hídrica inteligente, en la que la tecnología complementa a la ingeniería para proteger mejor a la ciudadanía y al territorio frente a los impactos de un clima cada vez más extremos». «Adaptar las presas no es solo una cuestión de seguridad, es también una pieza clave para garantizar el abastecimiento, la protección frente a inundaciones y una gestión del agua más resiliente en el futuro», remarcan desde el departamento de la ministra Sara Aagesen.