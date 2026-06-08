Compromís pide en las Corts la dimisión de la consellera y convocar elecciones

PSPV y Compromís no recibirán a Juanfran Pérez Llorca en las Corts con una tarta por sus primeros seis meses al frente de la Generalitat. Es verdad que tampoco es una fecha habitual para sacar un pastel con velas, pero en su lugar, el jefe del Consell ha recibido no solo un suspenso verbal de parte de ambas formaciones sino que también podría recibirlo en forma de votación con el debate de una moción registrada por los valencianistas para reprobar tanto al president como a la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Frente a la valoración que el día anterior realizó la propia Generalitat destacando que Llorca había cumplido en seis meses con el 63 % de sus compromisos de investidura (anunciados en la tribuna, pero sin documento escrito alguno), la izquierda ha afeado este lunes que si ha cumplido con su programa ha sido para cubrir sus propios intereses y en ningún caso solucionar los "problemas reales" de los valencianos, poniendo como máximo ejemplo la huelga educativa, que empieza su quinta semana de protestas.

En este sentido, el síndic de los socialistas, José Muñoz, ha criticado que la única prioridad del actual jefe del Ejecutivo autonómico es "ser el candidato del PPCV a la Generalitat" y que eso lo está llevando a cabo a partir de "dos ejes: contentar a la extrema derecha de Vox y a Feijóo". "Es un president alejado de la realidad, ha traicionado hasta lo más básico del diálogo y en un momento de protestas en las calles está bunkerizado y alejado de la realidad", ha expresado.

Los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, comparecen juntos en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Dentro de estas movilizaciones, Muñoz ha citado la de los docentes recordando que pese a que han pasado 29 días desde que empezó la huelga, "no se ha sentado con los sindicatos". "Es muy mal ejemplo, es un presidente por accidente que ha quedado alejado de la sociedad y que tiene otras prioridades", ha indicado el dirigente socialista.

"Ataques a la comunidad educativa"

El análisis no es más benevolente desde Compromís. Los valencianistas han presentado para que se debata en el próximo pleno una Proposición No de Ley en la que, entre sus puntos de resolución, está la reprobación del president de la Generalitat y la consellera de Educación, Cultura y Universidades "por sus ataques a la comunidad educativa y por su nula voluntad negociadora para llegar a acuerdos que mejoren la educación pública valenciana". El objetivo es que entre en el orden del día del pleno del 17 de junio, algo que se decidirá este martes en la junta de síndics.

No solo eso, entre los puntos también está instar a Ortí a "dimitir de su cargo" y al president de la Generalitat "a convocar elecciones para permitir que los valencianos puedan elegir a su president en las urnas" así como reclamar al Ejecutivo autonómico a "rectificar en sus políticas y atender las reivindicaciones legítimas de la comunidad educativa" y a "rendir cuenta del cumplimiento de esta resolución", algo que, por otra parte, en caso de salir adelante (complicado dada la composición parlamentaria), es fácil de observar.

La consellera de Educaciónm Carmen Ortí, en una sesión de control en las Corts. / Rober Solsona - Europa Press

"Que se vayan Llorca y la consellera", ha resumido su propuesta en declaraciones a los medios de comunicación el síndic de la coalición, Joan Baldoví. Para el dirigente valencianista, el gobierno de Llorca "se nos está haciendo muy largo" calificando al ejecutivo de "incompetente" por ser "incapaz de resolver los conflictos", en particular, la huelga educativa a la que Baldoví ha reiterado el apoyo a las reivindicaciones de los docentes.

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Por otra parte, ha incidido en las actuaciones de Llorca para cumplir su programa y ha recordado que ha subido el sueldo a su antecesor, Carlos Mazón, "ha enchufado a los que le protegieron"; también ha citado el caso de la comisión de servicios para su pareja en la Diputación de Valencia con mayor retribución, ha establecido el Consell "más caro de la historia" y ha cerrado la comisión de investigación de la dana pese a que no han acudido los altos cargos de Emergencias de la Generalitat que estuvieron al frente de la gestión el 29-O.