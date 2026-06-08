Despedida en Joves Socialistes con vídeo y 'carnet de jubilado'

Benja Mompó dijo adiós este fin de semana de su etapa al frente de Joves Socialistes, pero en su marcha del cargo en Alcoi (donde se celebró su congreso) no solo se llevó el aplauso de los suyos y la visita de apoyo de la líder del PSPV, Diana Morant, sino que también recibió un vídeo de despedida y, sobre todo, un carnet que acredita su jubilación de la organización. "De Jovens ens jubilem, de les idees, mai", señala la tarjeta que pudo lucir (igual que algunos de sus compañeros de ejecutiva) en el final del congreso con su nombre y apellidos al llegar al borde de los 32 años de límite.

Pero además del 'carnet de jubilado' de Joves, una tradición en la organización, Mompó también tuvo despedida audiovisual con un vídeo de dirigentes de la organización y de otras federaciones de las Juventudes Socialistas y donde intervenían dos referentes del PSPV: el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, y el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, natural de la Ribera como el actual diputado en las Corts.