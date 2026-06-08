La Diputación de València renueva el contrato de teleasistencia a mayores por 26 millones

La Diputación de València, a través de su área de Bienestar Social y en colaboración con los municipios de la provincia, ha dado un paso adelante en la modernización de la atención a las personas mayores con la implantación del nuevo modelo de teleasistencia domiciliaria avanzada. "Hemos dotado al servicio de la estabilidad necesaria para afrontar los próximos años con garantías, después de una nueva licitación que nos permite disponer de un contrato hasta 2028 con una inversión de casi 26 millones de euros", ha señalado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, durante una jornada informativa dirigida al personal técnico y trabajadores sociales municipales para presentar el nuevo modelo de teleasistencia avanzada y sus principales prestaciones. En este sentido, Mompó ha añadido que esta transformación "responde a una decisión firme de apostar por un servicio público esencial y de dotarlo de los recursos necesarios para que continúe creciendo y mejorando".

Mompó ha señalado que la principal novedad de la prestación, que cuenta en la actualidad con más de 9.400 usuarios activos, se basa en "la transformación del modelo de intervención, que ha evolucionado hacia un modelo preventivo, capaz de reducir riesgos y mejorar el bienestar de las personas, y también predictivo, que incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar situaciones de vulnerabilidad de manera precoz". Asimismo, ha apuntado que el servicio presenta un enfoque integral, es decir, no solo atiende la persona usuaria, también a su entorno familiar. "Y, sobre todo -continúa- un modelo profundamente humanizado, porque ninguna tecnología puede sustituir la proximidad, la escucha y la sensibilidad de quienes trabajan cada día junto a las personas".

Escucha activa

El nuevo modelo se ha desarrollo a partir de un proceso que ha permitido adaptar el servicio a las necesidades reales de las personas usuarias de la provincia. Así, gracias a la experiencia acumulada por los profesionales y a la escucha activa de las demandas detectadas en el territorio, la Diputació de Valencia ha configurado un servicio más próximo, flexible y ajustado a la realidad social.

Cabe señalar también que durante el primer año de implantación del contrato está prevista la valoración integral del nivel de riesgo de todas las personas usuarias del servicio. Estas evaluaciones permiten identificar vulnerabilidades que determinarán la intensidad de los seguimientos y prestaciones que recibirá cada persona. Asimismo, el modelo contempla la realización de una visita domiciliaria a todos los usuarios y llamadas periódicas de seguimiento cuya frecuencia se adapta al nivel de riesgo detectado.

Plan de Formación Compartida

Otra de las novedades destacadas es la puesta en marcha de un Plan de Formación Compartida, desarrollado específicamente para los profesionales de la entidad que presta el servicio y para los Servicios Sociales Municipales. Así, en opinión del presidente de la corporación provincial, "la prevención del suicidio, la soledad no deseada, el deterioro cognitivo o el acompañamiento emocional exigen formación continua, coordinación y trabajo conjunto". Mompó ha insistido en que, en la misma línea, "hemos querido reforzar el envejecimiento activo, porque hacerse mayor no puede significar quedarse al margen, supone continuar participando, aprendiendo y compartiendo experiencias".

Así, ha adelantado que este año se prevé llegar "a las 125 actividades en toda la provincia, muy por encima de las inicialmente previstas, y pondremos en marcha la Red Provincial de Municipios Amigables con las Personas Mayores". Se han calendarizado actividades anuales centradas en paseos saludables, talleres de risoterapia, actividades de escucha activa y grabación de podcast, y talleres de prevención de caídas, entre otras actividades.

El nuevo modelo también intentará combatir la soledad no deseada y, para ello, la corporación provincial impulsará el programa 'Somos red. Cerca para acompañar'. "Es una responsabilidad colectiva y, para ello, estamos creando una red de antenas sociales comunitarias formada por farmacias, comercios, parroquias y otros espacios de proximidad capaces de detectar situaciones de vulnerabilidad antes de que sea demasiado tarde, porque las mejores políticas sociales son aquellas que consiguen implicar a todo un pueblo", sostiene Mompó.

Por último, ha recordado la magnitud del servicio, mediante el cual se atendió a más de 10.000 personas en 2025, se gestionaron más de 112.000 alarmas, se realizaron más de 254.000 llamadas, más de 12.700 visitas domiciliarias y más de 84.000 seguimientos personalizados.

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Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Imma González, ha destacado que la evolución hacia la teleasistencia avanzada va mucho más allá de la incorporación de nuevos dispositivos o de los avances tecnológicos: “este nuevo modelo supone también una atención más especializada y personalizada, gracias a la participación de equipos multidisciplinares y a una mayor capacidad para detectar y atender situaciones de vulnerabilidad. Queremos que las personas usuarias estén más protegidas, mejor atendidas y acompañadas en su día a día”, ha señalado. González ha subrayado también la importancia de combatir la soledad no deseada, especialmente en los municipios más pequeños y en las zonas afectadas por la despoblación. “Somos muy conscientes de que la soledad es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo y por eso hemos incorporado programas específicos que nos permitan detectar estas situaciones”.