Diputado en las Corts, dirigente de Compromís y, también, guitarrista rockero

En las dos legislaturas del Botànic, Compromís contaba entre sus filas en las Corts con Josep Nadal, cantante de la Gossa Sorda. Su marcha, rechazando repetir en las listas de 2023, parecía haber dejado un vacío artístico en el grupo parlamentario. No obstante, le ha salido sustituto añadiendo además versatilidad musical: es el caso de Carles Esteve, portavoz de Sanidad en la cámara autonómica, momentáneamente de Presupuestos, líder de Iniciativa PV (una de las patas de la coalición) y, por si fuera poco, guitarrista rockero.

El dirigente valencianista ha lucido esta faceta en sus redes sociales tras una actuación este fin de semana de su grupo, Tahuer (que si se dice muy de seguido suena a "huerta"), con el que ha actuado ataviado con una falda al más puro estilo escocés. "A veces mi salud mental tiene esta pinta", escribe el dirigente valencianista quien añade: "Compartid la vida, la de verdad, la que se puede tocar y abrazar, la que genera recuerdos imborrables que nos hacen ser lo que somos". Porque Esteve se reivindica también como músico. Cuando la política le deja, claro.