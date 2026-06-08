No te fíes: el calor podría regresar a la Comunitat Valenciana esta semana

El calor no perdona a nadie y la Comunitat Valenciana podría continuar sufriendo este verano anticipado en pleno mes de junio. El tiempo en la Comunitat Valenciana la semana pasada estuvo marcada por los vaivenes térmicos con picos de calor que alcanzaron casi los 40º en algunos puntos y también tormentas y cielos cubiertos algunos días como el viernes. Aunque se prevén temperaturas estables para esta semana e incluso alguna bajada de las máximas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, a partir del jueves también se anticipa una incertidumbre meteorológica.

Aumento de temperaturas a confirmar por la Aemet

El pronóstico de la Aemet para esta semana destaca un tiempo sin variaciones térmicas de forma genérica en España salvo por la concentración de calor en zonas del interior y sur peninsular, pero la Comunitat Valenciana también espera altas temperaturas.

Desde este lunes el interior valenciano alcanzará los 30º-31º entrado el mediodía e irá en aumento hacia la tarde llegando a los 35º en Cofrentes. El calor no amainará hasta las 21:00 horas, sin bajar de los 22º mayoritariamente. El martes el calor se relajará un poco, sobre todo con descenso en las mínimas en el interior de la provincia y concentrándose las temperaturas más altas entre los 26º y los 28º. Esta tendencia a la baja continuará el miércoles aunque con previsión de llegar a los 30º en Elx. Tanto para el martes como el viernes existe una probabilidad de lluvias considerable a primera hora de la mañana destacando en Xàtiva un 55% de probabilidad el martes y un considerable mayor riesgo de hasta el 90% el miércoles en la parte sur de la provincia de Valencia.

Las temperaturas subirán un poco el jueves, quedándose por encima de los 26º de forma general en la Comunitat Valenciana. Y es que el pronóstico de la Aemet para esta semana en España adelantaba un aumento de las temperaturas sujeto a dudas por la incertidumbre meteorológica, que no deja confirmar del todo dichas temperaturas altas.

Anteriores altibajos térmicos en la Comunitat Valenciana

Aunque el calor extremo queda por finalmente confirmarse para los siguientes días, la Comunitat Valenciana sí que sudó la gota gorda la semana pasada.

Las temperaturas fueron subiendo y bajando durante toda la semana anterior y no se dio un gran descenso, sino que las temperaturas máximas tuvieron su dato más bajo en 27º en Benidorm. Mientras que la temperatura máxima más alta se registró en Orihuela y Novelda con casi 40º a las 15:00 horas, punto álgido de un patrón meteorológico que ha llevado las temperaturas valencianas al extremo. Por la noche tampoco hubo tregua, con 7 noches tropicales consecutivas en la Comunitat Valenciana.

Con el calor generalizado llegó una masa de aire frío que desestabilizó los termómetros debido a una bajada de temperaturas y algunos días de significativa lluvia gracias a la que en zonas como Castellón llegó a acumularse 43.6 l/m2 e incluso granizo en el Maestrat.

Estos cambios drásticos son los que hacen esperar cualquier cosa del pronóstico meteorológico sobre el calor de la Aemet para esta semana en la Comunitat Valenciana.