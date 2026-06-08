El Instituto Confucio de la Universitat de València organiza los exámenes oficiales de chino

Las aulas de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se llenaron el sábado 6 de junio para la convocatoria de los exámenes oficiales de chino HSK, HSKK e YCT. El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) es el organizador de estas pruebas reconocidas por el Ministerio de Educación del gobierno chino y homologadas internacionalmente. La oferta de exámenes de evaluación de la competencia en lengua china consiste en seis niveles de HSK (examen escrito), tres niveles de HSKK (exámenes orales) y cuatro de YCT (examen juvenil para alumnos de primaria y secundaria). Desde el año pasado, a partir del nivel 3 de HSK la prueba oral es obligatoria junto con la escrita.

Estos exámenes están equiparados con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) desde A1 al C2. Actualmente, se está produciendo una nueva remodelación para adaptarlos mejor al sistema europeo y dichos cambios afectarán a la estructura de los exámenes y al vocabulario contenido en cada uno. Asimismo, se han añadido al HSK los niveles 7, 8 y 9 en un único examen multinivel. La implementación de este nuevo sistema, denominado 3.0, será efectiva entre este año y el próximo, por lo que todavía se encuentra en fase de prueba.

El ICUV es el único centro oficial de la Comunitat Valenciana que oferta estas pruebas. Su director, Vicente Andreu, reconoce que “el alumnado está percibiendo la importancia de estos exámenes para la obtención de becas de estudio, oportunidades laborales y como reto personal para constatar el esfuerzo de todo el curso. A nadie se le escapa la importancia de esta lengua en el currículo profesional”. Como decano de los Institutos Confucio de España, el ICUV cumplirá en noviembre 19 años “al servicio de la sociedad”, como proclama su lema. Desde 2007, han pasado por sus aulas más de 7.000 estudiantes, de los que alrededor de dos tercios han participado en las pruebas oficiales. En esta convocatoria se han alcanzado los 400 inscritos, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a la pasada edición.

Con más de medio millar de centros en todo el mundo, el Instituto Confucio de la Universitat de València está considerado desde 2015 como “Instituto Confucio Modelo” y como uno de los 20 mejores centros del mundo. Además, ha recibido numerosos premios, entre los que cabe destacar la Distinción al Mérito Cultural 9 d’Octubre de la Generalitat o la Medalla de Oro de la Fundación Internacional para la Enseñanza del Chino.