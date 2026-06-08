La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud

La sección tercera de la Audiencia de València confirma la imputación en el caso Azud de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo de la alcaldesa de València de 1991 a 2015 Rita Barberá. Bellver, actual director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana, recurrió los autos y las providencias del Juzgado de Instrucción 13 que investiga desde 2017 el caso Azud. Una macrocausa de corrupción en la que están investigados el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y el exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, entre otros. A Bellver se le investiga en esta causa en relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que presuntamente intermedió Corbín.

La defensa de Jorge Bellver recurrió en apelación a la Audiencia de València la decisión del Juzgado de Instrucción 13 de citarlo a declarar como investigado el 17 de noviembre de 2025. Una condición, la de imputado, que los investigadores del caso Azud atribuyen a Bellver desde el auto del 1 de octubre de 2019, cuando la causa estaba secreta y casi ninguno de los ahora investigados sabían que se les indagaba (sólo el abogado Corbín, que fue detenido el 2 de abril de 2019 y en prisión preventiva hasta el 30 de abril). El juzgado notificó a Jorge Bellver el 12 de mayo de 2022 que su nombre aparecía en el sumario, por lo que le ofrecía la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de aforado en aquel momento. Ofrecimiento que Bellver y su defensa ignoraron, hasta que el Juzgado de Instrucción 13 decidió el 23 de octubre de 2025 citarlo para que declarara como investigado el pasado 17 de noviembre. Bellver compareció, pero se acogió a su derecho a no declarar.

Unos pasos procesales que el actual director general de Transparencia y exconcejal del Ayuntamiento de València intentó anular, primero mediante recursos de reforma ante el Juzgado de Instrucción 13 y después ante la sección tercera de la Audiencia de València. La defensa de Jorge Bellver, que representa la letrada Luisa Gurillo Gago, solicitó a los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de València que anulara el auto del 1 de octubre de 2019 que citaba por primera vez a Bellver en la causa, la providencia del 23 de octubre de 2025 que lo citaba a declarar como investigado y la providencia del 10 de noviembre que rechazaba el recurso de reforma contra la citación. El motivo alegado para la nulidad que "las resoluciones son nulas de pleno derecho" y "lesionan gravemente los intereses" de Jorge Bellver. Añadían, además, la petición para que acordara el sobreseimiento libre (definitivo) o provisional y el archivo de las actuaciones respecto al exconcejal del Ayuntamiento de València.

Una petición que los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de València Mª Carmen Melero Villacañas-Lagranja (presidenta), Lucía Sanz Díaz y Gonzalo Pérez Fernández (ponente) rechazan de plano, por lo que mantienen a Jorge Bellver como imputado en el caso Azud. Una decisión que adoptan en base a la jurisprudencia del Supremo y que, "tal como sostiene el Ministerio Fiscal (representado por el fiscal Pablo Ponce) en su escrito de alegaciones, cuando la jueza de Instrucción 13 (Pepa Tarodo) expuso los hechos indiciariamente delictivos que se imputaban a un grupo de personas entre las que se encontraba el señor Bellver, del que se desconocía en aquel momento su condición de aforado, (...) en aquellos momentos no había datos suficientes para elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV)", competente para investigar a Bellver. Aunque esto "no equivalía a que no existieran indicios de investigación". Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y "el avance de la investigación, y conocida la condición de aforado, en ningún momento la jueza de instrucción acordó citar formalmente al señor Bellver para prestar declaración, sino que siguió instruyendo hechos aparentemente delictivos que le comprendían tanto a él como a otras personas", señalan los tres magistrados de la Audiencia de València.

De esta manera, desde 2019 y debido a la complejidad de la causa, los magistrados de la Audiencia de València señalan que en la instrucción del caso Azud se hicieron "algunas mínimas indagaciones para recopilar la mínima base indiciaria que sustentara una eventual exposición razonada que pudiera elevarse al tribunal competente". Aunque este punto le corresponde "al instructor determinar cuándo una imputación goza de verosimilitud suficiente para hacer entrar en juego al mecanismo de defensa, siendo posible y legítima una inicial y previa actuación de investigación".

Los magistrados señalan que Bellver se podría haber personado o haber declarado después de que el juzgado le notificara que aparecía en el sumario y podía por tanto comparecer a partir 12 de mayo de 2022, una vez alzado el secreto del sumario. "Habiendo optado, legítimamente sin duda, por no acudir a dicha vía que expresamente le fue ofrecida". Cuando el Juzgado de Instrucción 13 le cita a declarar el 23 de octubre de 2025, Bellver ya no estaba aforado porque ya no era diputado en las Corts, aunque sí alto cargo en la Generalitat.

Respecto a la prescripción de los delitos, los tres magistrados de la sección tercera consideran que "los delitos que se imputan al recurrente no se encuentran prescritos y que, en consecuencia, no procede decretar el sobreseimiento y archivo de la causa respecto del mismo". Bellver se enfrenta a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho a funcionario público, malversación y fraude en la contratación. El plazo de prescripción del delito mas grave es el de 15 años para el cohecho a funcionario público, por lo que a fecha del 1 de octubre de 2019, cuando a Bellver se le menciona en el primer auto, los delitos no habían prescrito para él.

Regalos del promotor Jaime Febrer

La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él cesaron tras su fallecimiento.

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El reloj de James Bond

Según consta en el sumario Bellver habría recibido un reloj Seamaster Omega (el de James Bond), valorado en más de 3.000 euros en 2003; un regalo anotado por Febrer como "Copa América", sin valorar, en 2004; un reloj Brentley, valorado en 2.265 euros, en 2005; un trolley de la firma Ermenegildo Zegna, por valor de 970 euros, en las navidades de 2006; y un reloj Breitling, en 2007.