La presa de Loriguilla, guardiana del Túria en la dana: “Sin ella, el nuevo cauce se habría desbordado”

Entre semana está tranquila pero, los fines de semana, por la Ruta de los Pantaneros circulan miles de senderistas que tienen una vista completa de las aguas del embalse. Como su nombre indica, es la ruta que recorrían los obreros que trabajaban en la construcción del embalse de Loriguilla para ir desde Chulilla hasta su lugar de trabajo en los años 50. Hoy, la presa de Loriguilla ya ha entrado en la tercera edad: este año cumple 61 de vida. Aseguran los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que goza de buena salud, a pesar de pequeños achaques de la edad que les han llevado a acometer obras de impermeabilización hace ya algunos años. Pero la prueba más clara de su robustez se pudo ver el 29 de octubre de 2024. La dana despejó toda duda sobre la resistencia de la “guardiana” del Túria.

Así la llama el director técnico de la CHJ, Manuel Torán porque, efectivamente, la presa de Loriguilla, junto con la Benagéber, con la que forma un conjunto, evitó males mayores. Sobre todo en el recorrido del Plan Sur, el trazado del nuevo cauce del Túria, que actuó a modo de barrera respecto a la mayor parte de la ciudad de València. Pero si pudo hacerlo fue, entre otras cosas, por el papel de las presas.

La presa de Loriguilla, "guardiana" del Túria durante la dana / Francisco Calabuig

“Habría desbordado en algún sitio”

“Ese día, la entrada en Benagéber eran 1.000 m3 por segundo. La entrada en Loriguilla eran 700 y toda ese agua se acumuló en las dos”, relata Manuel Torán. Es decir que, en suma, en las dos presas entraron durante la barrancada 1.700 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea: es la cantidad de agua equivalente a llenar una piscina olímpica cada minuto durante casi 16 meses seguidos. O al agua suficiente para llenar unas 680.000 piscinas olímpicas. Con ese caudal, como es obvio, el nivel de los embalses creció: el de Benagéber pasó de 60 a 90 hm3, y el de Loriguilla casi se duplicó, pasando de 22 a 38. Todo eso en una tarde.

La presa no hizo más que una de sus funciones naturales durante la dana: la de laminación de avenidas, además de resistir el embate del agua. Pero esa función evitó una catástrofe mayor aguas abajo. “El nuevo cauce, el Plan Sur, iba cargado con hasta 3.000 m3/s, si se le hubieran añadido los 1.700 m3/s que entraron a las presas habría sido una barbaridad”, resume Torán. Lo que habría pasado lo tiene claro: “Habría desbordado en algún sitio”. Los días posteriores a la dana, el equipo del embalse de Loriguilla empezó a soltar el agua que había entrado, a razón de 45 m3/s “durante un tiempo importante”.

El director técnico de la CHJ, Manuel Torán, observa el embalse de Loriguilla / Francisco Calabuig

Pero la retención de agua no solo fue importante desde el punto de vista de la cantidad, sino también de la calidad del agua. En riadas, el agua arrastra consigo fango y elementos en suspensión, y la velocidad del flujo la mantiene turbia durante toda la avenida. Solo al bajar la velocidad en los embalses los residuos se decantan y se depositan, de modo que el agua que salió en los días posteriores de Loriguilla era mucho más clara, más limpia.

“Los bulos han sido terribles”

“Se ha roto la presa de Loriguilla y se va a inundar la residencia”. Eso se decía en un audio que circuló por WhatsApp el 29-O y los días posteriores. Es solo uno de los bulos que han tenido a las presas y embalses como protagonistas. El más replicado, el que acusaba al Gobierno de España de abrir las compuertas del embalse de Forata sin avisar. “El bulo de las compuertas es absolutamente terrible”, censura el director técnico de la CHJ.

Las compuertas, explica, están todas levantadas por defecto. Esas compuertas no tienen la función de desembalsar, sino que de las presas se desembalsa a partir de las tomas de riego o del desagüe de fondo. En Loriguilla, la primera de estas vías puede dar alrededor de 40 m3/s de agua, y la segunda 100. “O sea, el máximo que podemos dar si lo tuviéramos abierto a tope serían 140 m3/s como máximo, y no por las compuertas, que están siempre alzadas, e incluso hay embalses que no tienen compuertas”, indica.

El equipo de la presa de Loriguilla posa frente a la infraestructura / Francisco Calabuig

Esta otra presa, la de Forata, fue la que centró más la desinformación y los bulos. “Forata se comportó muy bien a pesar de que, si aquí entraron 700 m3/s, allí llegaron 2.000”, explica. Y, sobre todo, a pesar de la tendencia de los ríos y barrancos de la demarcación a soportar avenidas relámpago o ‘flash floods’, es decir, de pasar de ir vacíos a desbordados en, como mucho, cuestión de horas.

De la sequía a la inundación. Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) situaban, según los últimos datos de este mes, su volumen de agua almacenada en torno al 69 %, con 1.943 hm3, lo que supone el segundo mejor registro de la serie histórica de los últimos 35 años. En concreto, solo en el año hidrológico 2010-2011 se había llegado a mejores datos, y lo que lo explica son las lluvias desde principios de año, muy por encima de la media histórica.

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Por eso, resume Manuel Torán: “En relación a la sequía estamos bien, pero teniendo en cuenta que en la zona valenciana nunca estamos bien”. Llama a ser conscientes de la necesidad de un ahorro constante de agua que vaya más allá de determinadas temporadas, “siempre, porque estamos en zona semiárida”. “Este año tenemos mucha agua, es una situación excepcional en la que tenemos garantizado el suministro de la campaña, pero siempre hemos de estar ahorrando”, resume Manuel Torán, que recuerda que en determinadas zonas, como la Marina Baixa, todavía hay una situación “muy delicada”.