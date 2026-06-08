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Tráfico

Tres accidentes complican la circulación este lunes por la mañana en València

Dos siniestros en la A-7 registran once y siete kilómetros de retenciones en ambos sentidos, y un tercero en la V-30 suma 3,5 kilómetros más

Tráfico en el enlace de la A-7 y la CV-35 este lunes 8 de junio

Tráfico en el enlace de la A-7 y la CV-35 este lunes 8 de junio / DGT

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Mañana complicada en las carreteras valencianas. Un accidente de tráfico en la A-7 genera once kilómetros de retenciones en sentido Alicante. El accidente ha tenido lugar en la autovía del Mediterráneo a la altra del enlace con la CV-35. La retención afecta a todos los carriles en el tramo de carretera entre Riba-roja del Túria y Paterna.

La misma autovía registra un segundo accidente, esta vez en sentido Barcelona, a la altura de Torrent que genera siete kilómetros de colas entre Torrent y Riba-roja del Túria.

Por último, la V-30 también ha registrado un accidente de tráfico a la altura de Paterna en sentido hacia el enlace de la A-7 hacia Alicante. Este accidente genera 3,5 kilómetros de congestión.

Retenciones y datos del tráfico

Este lunes por la mañana se registran atascos en varias de las entradas y salidas de València, especialmente a primera hora de la mañana por el tráfico habitual de trabajadores que se desplazan hasta sus puestos de trabajo.

Noticias relacionadas

  • A-7: Once kilómetros de colas en sentido Alicante por accidente entre Riba-roja del Túria y Paterna, y 7 kilómetros de congestión por otro accidente en dirección Barcelona entre Torrent y Riba-roja del Túria.
  • V-30: La V-30 es la vía con más complicaciones esta mañana. Regstra 3,5 kilómetros de tráfico lento en sentido hacia la A-7 por el accidente, además del tráfico habitual de hora punta en ambos sentidos, que suma 4,5 kilómetros más hacia la A-7 y 5 kilómetros más hacia el Puerto.
  • CV-35: Se registran dos kilómetros de retenciones entre San Antonio de Benagéber y Paterna en sentido València. Un vehículo detenido en el punto kilométrico 7.7, en Paterna, dificulta la fluidez del tráfico.
  • A-3: Tres kilómetros de circulación densa en la entrada a València. Se registra un vehículo detenido en Mislata.
  • V-31: La pista de Silla registra dos kilometros y medio de tráfico denso en la entrada a València.
  • CV-36: La autovía de Torrent se encuentra congestionada con 3 kilómetros de retenciones entre Picanya y València.
  • V-21: Dos kilómetros y medio de colas de entrada a València a la altura de Alboraia.

Consulta el estado del tráfico en tiempo real

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