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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana empieza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación
Tras el Corpus, la acampada volvió a tomar el centro de la plaza de la Virgen
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana comienza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Con la última oferta, puesta por sobre la mesa el viernes y que asciende a 3.338 millones de euros, el departamento que dirige Carmen Ortí espera poner fin al conflicto mientras los sindicatos han pedido tiempo para estudiarla y consultarla con los profesores. El sindicato mayoritario STEPV explicó el domingo que el valenciano es el principal escollo del documento, algo que tratarán de revertir en la reunión que comienza a las 10 horas este lunes; desde las 9.30 horas protestarán a las puertas de la avenida de Campanar.
En el otro foco de la protesta, el de la Plaza de la Virgen de València, se volvió el domingo por la noche a la normalidad previa al Corpus. Los docentes acampados respetaron el paso de la procesión, así como el resto de actos de la mañana, pero tras el paso de la Custodia, volvieron a tomar el centro de la plaza. A lo largo de la procesión, hubo varios focos de protesta, silenciosa pero con carteles y los docentes recibieron el apoyo de gran parte de la ciudadanía con aplausos espontáneos.
Lluís Pérez
La acampada vuelve a tomar la plaza
El Corpus ha finalizado, con el paso de la procesión y la Custodia hacia la calle Cavallers, y la antigua normalidad ha vuelto a la plaza de la Virgen. Esta es la de la acampada de docentes en el centro de la plaza de la Virgen dentro de las reivindicaciones de la huelga educativa de profesores que encara este lunes su quinta semana consecutiva. Los profesores desplazaron las tiendas de campaña a uno de los laterales de la plaza el pasado jueves, hacia la zona de la fuente del Túria, para permitir la celebración de todos los actos de la "Festa Grossa". Y una vez finalizados estos, con casi total normalidad, han vuelto a tomar el centro de la céntrica plaza.
Pablo Plaza
Stepv señala el valenciano como el gran escollo pese a los avances a unas horas de renegociar con Educación
El sindicato mayoritario de la educación valenciana, el STEPV, ha señalado que las movilizaciones y las negociaciones durante la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública "ha conseguido avances" en las propuestas de la Conselleria de Educación, como se ve si se compara el último documento con el inicial. El STEPV ha publicado este domingo su análisis de la propuesta que Educación entregó en la mesa de negociación del viernes, para que el profesorado conozca los aspectos principales antes de decidir si los avances conseguidos entre el documento del 14 de mayo y el del 5 de junio "son suficientes". Con un punto de ironía, además, recordab que la negociación del viernes fue retransmitida en "vivo y en directo". "Por lo tanto, todo el mundo pudo ver las técnicas de negociación de la Consellería", incidía.
Pablo Plaza
Educación defiende su última propuesta a los profesores pese a mantener la oferta salarial: "Supera ampliamente las reivindicaciones sindicales"
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana va camino de la quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Con la última oferta, puesta por sobre la mesa el viernes y que asciende a 3.338 millones de euros, el departamento que dirige Carmen Ortí espera poner fin al conflicto mientras los sindicatos han pedido tiempo para estudiarla y consultarla con los profesores. La conselleria considera que es "un salto cualitativo y cuantitativo respecto a las reivindicaciones sindicales" porque "supera ampliamente los 2.400 millones de euros que costaban las reivindicaciones planteadas inicialmente por las organizaciones sindicales".
Los profesores mantienen el pulso con la acampada Plaza de la Virgen en plenos preparativos del Corpus
La Plaza de la Virgen de València y sus calles colindantes viven este fin de semana una insólita convivencia entre la tradición y la reivindicación social. Mientras los profesores en huelga mantienen su acampada y refuerzan su protesta, a escasos metros, la calle Avellanas se prepara para las fiestas del Corpus Christi con la emblemática ‘penjà de poals’. Durante la jornada las pancartas educativas compartirán protagonismo con los preparativos de la tradicional cabalgata del domingo.
Marta Rojo
Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos
Fue un fenómeno televisivo de tal magnitud que dio lugar hasta a un nuevo canal: Gran Hermano 24 Horas. El show de telerrealidad más famoso en la historia de España -con permiso de Operación Triunfo- le vino a la memoria a más de un miembro de la mesa negociadora de Educación que intentó de nuevo este viernes buscar una solución, o algo que se le parezca, para dar pasos hacia el fin de la huelga indefinida del profesorado valenciano. La comparativa con el programa que marcó generaciones, que a muchos se les ocurrió y que verbalizó Xelo Valls, de CC OO, no era descabellada: fue la primera de las sucesivas reuniones, más de una veintena, retransmitida en streaming. Llegaron a conectarse más de 4.000 usuarios a la vez, que pudieron escuchar cómo la Conselleria ponía sobre la mesa un nuevo documento de propuesta, con una inversión prevista de 3.300 millones de euros, con novedades como 7.700 docentes más, o nuevas ratios en FP. Pero, una vez más, la mesa concluyó sin acuerdo. Los cinco sindicatos coincidieron en que no podían firmar nada: deben consultar a los docentes -en el caso del Stepv, CC OO y UGT- o a sus órganos internos - en el caso de CSIF y ANPE-. La nueva mesa será a las 10 de la mañana del lunes, desoyendo la petición del Stepv de una reunión el sábado.
Marta Rojo
Acaba la reunión
Acaba la mesa después de más de seis horas. El Stepv ha pedido que la reunión se retomara mañana sábado y que no se esperara a la semana que viene. La consellera ha cerrado destacando "el trabajo que se ha hecho de colaboración", y ha dicho que se han recogido "muchas propuestas que vienen de la representación sindical". Ha destacado la labor del profesorado en la covid y en la dana y con la situación de "problemas de disciplina y de convivencia que exigen unas respuestas muy elevadas".
Finalmente, la próxima reunión será el lunes a las 10 de la mañana. La consellera da por sentado que ese documento se consultará este fin de semana.
Marta Rojo
Seis horas de negociación
La reunión ha llegado a su sexta hora. Con varios turnos de palabra, ahora están interviniendo los diferentes directores generales, que están respondiendo a las dudas, reclamaciones y propuestas de adición al texto de los sindicatos. Queda por ver si la negociación se detiene ahora y se retoma este fin de semana o la semana que viene, o si se considera que este texto es un documento cerrado que se debe someter ya a votación de los docentes y los órganos internos de los sindicatos.
Son casi las nueve de la noche, es viernes y a pesar de eso hay 2.400 personas siguiendo la mesa de negociación en directo en Youtube.
Pablo Plaza
Más de 3.000 personas en la manifestación en València
La cabecera de la manifestación llega a la plaza del Ayuntamiento al ritmo de Chimo Bayo. "Esta sí, esta no, está vaga me la pague yo", gritan por el megáfono.
La Delegación de Gobierno estima la envergadura de la manifestación en más de 3.000 asistentes
Pablo Plaza
La marcha llega a la histórica calle de la Paz, engalanada para la fiesta grande del Corpus.
Pablo Plaza
"La propuesta nos parece totalmente insuficiente"
La última oferta de la Conselleria de esta misma tarde, que eleva a 3.300 millones la inversión en los próximos años, ha llegado a los manifestantes sin demasiado entusiasmo. "La hemos leído y nos parece totalmente insuficiente", explica un docente de Torrent, que si bien admite la inversión prevista en colegios, ve todavía "mejorable" el punto de las ratios y las retribuciones. Este último, recuerda, sigue "sin moverse".
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