El videoanálisis de Alfons Garcia, sobre la visita del papa: “Uno no puede dejar de plantearse todo eso de la aconfesionalidad y la laicidad del Estado con este despliegue”

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su videonálisis semanal a la visita de León XIV y lo hace incidiendo en la sobredimensión del despliegue de recursos públicos, incluyendo en ello a los medios de comunicación financiados por todos.

“Uno no puede dejar de plantearse todo eso de la aconfesionalidad y la laicidad del Estado con todo este dispendio y esta dedicación, que es evidente que no es por ser un jefe de Estado de un país minúsculo, sino por ser el máximo representante de la Iglesia católica”. “Igual es que la sociedad española del siglo XXI ya no es tan laica”, concluye.

Alfons Garcia compara la atención de esta visita con la de Benedicto XVI a València en 2016 y ofrece algunas reflexiones. “Hay varios factores: por un lado, es Madrid, y cuando las cosas suceden en la capital siempre parecen más importantes”, afirma. “Pero por otra parte, esta es una visita de Estado, aquel fue un viaje del pontífice para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebraba en Valencia y que ya saben cómo acabó: envuelto de corrupción (probada)”, añade.

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El periodista incide asimismo en el diferente contexto político y la diferencia de actitud de un papa y otro, si bien, sentencia que “los políticos han podido comprobar hoy que el papa no deja de ser el papa aunque se alce en algún momento como el mejor antagonista de Donald Trump. Ha estado en el Congreso y ha cuestionado con firmeza el aborto y la eutanasia, y no ha deslizado autocrítica alguna sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia”.