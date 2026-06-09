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Un accidente colapsa el bypass con 7 kilómetros de retenciones sentido Alicante

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada colapsa la autovía en sentido Alicante

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada colapsa la autovía en sentido Alicante / DGT

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un accidente en la A-7 a la altura de Godella colapsa la autovía en sentido Alicante. El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana de este martes 9 de junio según los datos que ofrece la DGT, y dada la densidad del tráfico rodado que transita el bypass a primera hora, se han formado colas que suman en este momento 7,5 kilómetros de retenciones en sentido Alicante.

Tal como ha podido saber este periódico, el accidente habría sido leve.

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada colapsa la autovía en sentido Alicante

Un accidente en la A-7 a la altura de Moncada colapsa la autovía en sentido Alicante / DGT

Por su parte, la V-30 también registra un accidente en Quart de Poblet en sentido hacia el Puerto. E¡¡¡

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