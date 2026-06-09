Un accidente colapsa el bypass con 7 kilómetros de retenciones sentido Alicante
Un accidente en la A-7 a la altura de Godella colapsa la autovía en sentido Alicante. El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana de este martes 9 de junio según los datos que ofrece la DGT, y dada la densidad del tráfico rodado que transita el bypass a primera hora, se han formado colas que suman en este momento 7,5 kilómetros de retenciones en sentido Alicante.
Tal como ha podido saber este periódico, el accidente habría sido leve.
Por su parte, la V-30 también registra un accidente en Quart de Poblet en sentido hacia el Puerto. E¡¡¡
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