Administrativos y personal de atención educativa convocan una jornada de huelga el jueves

Han quedado fuera de varios puntos de la negociación en el marco de la huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública valenciana, aunque no de todos, pero tienen sus propios problemas y exigen sus propias soluciones. Por eso, el personal de administración y servicios (PAS) y el personal de atención educativa (PAE) de los centros docentes públicos han convocado una jornada de huelga general el próximo 11 de junio y una protesta.

En concreto, la protesta será el jueves a las 11 ante la Conselleria de Educación. Dos horas antes, si todo va según lo previsto, habrá comenzado en la sede del departamento de Carmen Ortí en Campanar una nueva mesa de negociación -o de no negociación- en la que los cinco sindicatos deberán decir si aprueban o no cada uno de los bloques del documento de propuesta de acuerdo de la Conselleria para zanjar la huelga del profesorado.

Pero el personal PAS y PAE busca también denunciar la situación de “precariedad laboral” que sufre y “la degradación de la atención a la diversidad en la escuela pública”. Los colectivos afectados, que dependen de la Conselleria de Educación, exigen la apertura inmediata de una mesa de negociación con la Dirección General de Función Pública.

"Se llenan la boca hablando de inclusión"

Así lo indican desde el sindicato Intersindical STAS, convocante de la jornada de paro. Este colectivo advierte que la política actual de la Conselleria “está abocando a los centros al colapso y precarizando la atención del alumnado más vulnerable”. “La Administración se llena la boca hablando de inclusión, pero la realidad es que estamos trabajando con ratios imposibles, profesionales compartidos haciendo kilómetros de carretera y una falta absoluta de recursos estructurales”, señalan.

Los bloques de la reivindicación de la huelga docente son ya de sobra conocidos cuando la movilización ha llegado a su quinta semana. Algunos de ellos son compartidos por el personal PAS y PAE: inclusión, ratios, condiciones laborales e infraestructuras.

Imagen de archivo de una protesta educativa / Miguel Ángel Montesinos

Ratios, condiciones laborales, plantillas

En materia de “inclusión real y ratios dignas”, se reclama una reducción estricta de las ratios en las aulas UECO, CEIP, IES y CEE, así como la implantación de la pareja educativa (que en el aula haya dos profesionales trabajando conjuntamente de forma estable, en lugar de una sola persona de apoyo) y que estas sean preferentemente dos Técnicas Superiores en Educación Infantil en las aulas de 0 a 3 años. Asimismo, se exige una garantía de atención específica para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en todas las etapas, incluidos los estudios no obligatorios.

En materia de condiciones laborales, el manifiesto de la huelga reclama la reclasificación urgente al Grupo B de las Técnicas Superiores en Educación Infantil y Educadoras de Educación Especial. La administración había propuesto hacerlo en un plazo de cuatro o cinco años, que los convocantes del paro rechazan y quieren acelerar. También se exige la equiparación salarial del personal de las Unidades de Orientación (UEO) con sus compañeros docentes y la eliminación de la “brecha retributiva” que sufren fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

En materia de plantillas y su regulación, solicitan la reconversión de los puestos de auxiliares administrativos C2 a categoría C1 y la dotación obligatoria de personal administrativo en todos los centros de la red pública. Además, exigen la profesionalización y reclasificación del personal de cocina y la equiparación de los complementos del personal subalterno y de mantenimiento.

"El engranaje humano invisible"

Como es obvio, el personal PAS y PAE comparte centro, y por tanto, infraestructura, con los docentes. Por eso, una de sus reclamaciones pasa por “infraestructuras adaptadas y seguridad”. El personal denuncia las “deficiencias estructurales de muchos centros” y exige espacios totalmente accesibles para el alumnado con diversidad funcional, además de un protocolo “ambicioso” y coordinado con Sanidad contra las agresiones en los centros de Educación Especial.

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Consideran desde el STAS que el personal de administración y servicios y el personal de atención educativa son “el engranaje humano invisible que hace funcionar la escuela día a día”. "Esta huelga no es solo por nuestros derechos; es por la supervivencia de una educación pública que realmente acoja, incluya y eduque con la dignidad que el alumnado merece", concluyen.