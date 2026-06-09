Camarero amplía los fondos para que las casi 3.000 familias que se habían quedado sin la ayuda al alquiler en 2025 la cobren

Lo prometido es deuda. Las casi 3.000 familias que se habían quedado sin cobrar al ayuda del alquiler en 2025 por falta de fondos podrán cobrarla ahora. La vicepresidenta Primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, aseguró en diciembre de 2025 que buscaría la fórmula para que las 2.969 que se habían quedado fuera de la convocatoria al agotarse el dinero (pero sí cumplían los requisitos) pudieran recibir la prestación. Y así será.

Para que las ayudas lleguen al 100% de los beneficiarios y nadie se quede fuera, el pleno del Consell aprobó la semana pasada unas nuevas ayudas directas al alquiler por un importe de 7.131.791,01 euros para que, por segundo año consecutivo, "nadie se quede fuera". "Se trata de una medida extraordinaria que permite, como se hizo por primera vez en 2024 y, por tanto, por segunda vez desde que se tienen registros, otorgar la prestación al 100% de las personas que solicitaron las ayudas en la convocatoria de 2025 y cumplían los requisitos necesarios, al sumar a los 9.762 beneficiarios iniciales, 2.969 familias más que no habían sido incorporadas en la primera resolución por agotamiento de crédito", explicó la vicepresidenta Susana Camarero.

Con esta nueva medida, la convocatoria de 2025 se convierte "en la más alta de la historia, tanto en beneficiarios como en importe, con un total de 30,9 millones de euros para ayudar en el pago del alquiler a 12.731 familias. Esto supone 10 millones más que el año anterior, y un 41% de beneficiarios más que en 2024, año en que la cifra también creció un 83%, hasta los 8.988".

El Consell repite así el hito de 2024, cuando, por primera vez en la historia, ningún solicitante que cumplía con los requisitos para recibir la ayuda se quedó sin ella, "algo que había sucedido en todas las convocatorias anteriores desde que se tienen registros".

La cifra más alta de solicitantes

Además, la convocatoria de 2025 también permitió ampliar el abanico de solicitantes, hasta alcanzar la cifra más alta registrada con más de 22.000 solicitudes, después de que el Consell haya incrementado el importe del alquiler subvencionable, con un máximo que ha pasado de 750 a 900 euros, y, con ello, las personas que pueden solicitarla y el importe de la prestación, que aumenta hasta un máximo de 400 euros al mes.

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"Este Consell gestiona para las personas, anuncia medidas y cumple", resaltó Camarero, tras recordar que "el Gobierno del Botánic nunca llegó a pagar a todos los ciudadanos que tenían derecho a la ayuda al alquiler, llegando a dejar, en plena pandemia, en 2020, a más de 3.500 familias sin ayudas. En 2022 no solo dejaron fuera a 2.500 familias que cumplían los requisitos, sino que agotaron el crédito para pagar a las que sí habían concedido y tuvo que llegar este Consell para pagar el alquiler a 1.300 familias a las que se les había concedido pero que el Botánic nunca pagó".