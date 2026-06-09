Vaivén
La cocina de MasterChef se adentra en las Coves de Sant Josep
Las grutas de San José, en la Vall d'Uixó, son uno de los parajes naturales más llamativos y turísticos de la Comunitat Valenciana, con cerca de 250.000 visitantes anuales. En ellas, se puede realizar un paseo en barca por cerca de 800 metros de río, una caminata de unos 250 metros donde se ven la sala de los Murciélagos, el lago Azul, el lago de Diana, la Catedral o las galerías de los Sifones y Seca y cuando se acerca el verano se organizan conciertos bajo la experiencia 'Singin' in the cave'. A todo ello se ha añadido una nueva actividad: cocinar. O casi.
El concurso culinario MasterChef se coló en las profundidades de las 'Coves', tal y como se pudo ver en la emisión del programa de este lunes por la noche. "Es un lugar de fantasía", dijo uno de los presentadores, el cocinero Pepe Rodríguez. El paso por el río subterráneo de las grutas en dos barcas, una para los presentadores y otra para los concursantes, sirvió para establecer los equipos de cara a la penúltima prueba del día además de para maravillar a los participantes.
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