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Isabel Olmos: "¿Puede el papa cuestionar derechos como el aborto o la eutanasia en el Congreso de los Diputados?"

La subdirectora de Levante-EMV critica el uso de la tribuna del Congreso para cuestionar libertades y derechos consolidados tras décadas de movilización ciudadana

El videoanálisis de Isabel Olmos: "¿Puede el papa cuestionar derechos como el aborto o la eutanasia en el Congreso?"

El videoanálisis de Isabel Olmos: "¿Puede el papa cuestionar derechos como el aborto o la eutanasia en el Congreso?"

David García Sebastiá

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Redacción Levante-EMV

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha abierto un profundo debate sobre la visita de León XIV a España. Durante su discurso ante el Congreso de los Diputados, el pontífice no solo abordó cuestiones globales como la inmigración, los valores y la vulnerabilidad social, sino que también cuestionó de forma directa avances sociales y derechos consolidados en la democracia española, tales como el derecho al aborto y la eutanasia.

Olmos ha manifestado su preocupación ante el hecho de que un representante religioso utilice la cámara soberana de un país para criticar libertades individuales que han costado años de lucha social, manifestaciones y debates institucionales. En este sentido, la periodista ha recordado que ni en las escuelas públicas ni en el resto de los edificios de la administración se permite la exhibición de símbolos religiosos, lo que choca frontalmente con la tribuna de expresión concedida al líder de la Iglesia católica en el epicentro del poder legislativo.

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Finalmente, la subdirectora advierte sobre el precedente que sienta esta invitación en un Estado aconfesional. Según Olmos, abrir las puertas del Congreso a León XIV legitima que otros líderes de diferentes credos puedan acudir en el futuro a cuestionar leyes democráticas que no coincidan con sus doctrinas, por lo que invita a la sociedad a reflexionar y extraer un aprendizaje político e institucional de este episodio.

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