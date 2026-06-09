La izquierda mira expectante al acto de Oltra y Rufián ante su reconfiguración

En el conjunto de metas volantes en el que se ha convertido la política, la izquierda ha fijado una nueva marca en su calendario: la tarde del 19 de junio. Y no, no es porque sea el último viernes del curso escolar o porque se desplieguen las fiestas de San Juan en Alicante, no, el motivo para poner un signo sobre la jornada es el acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián en València, un evento en el que no solo los dirigentes de Compromís en la ciudad, donde la exvicepresidenta se presentará a la alcaldía, han puesto sus ojos, sino en el que hay atención desde prácticamente todo el espacio progresista.

Al anuncio del viernes le han llegado este lunes las reacciones, análisis e interpretaciones, ejecutiva de Compromís incluida. Y de momento en la coalición se mantienen con cierta expectativa. La imagen de los dos dirigentes juntos saben que es potente y que trasciende los límites municipales donde Oltra fijará su candidatura, pero más que la estampa, en los valencianistas mantienen cautela ante lo que vayan a decir, por si lanzan alguna concreción en la reformulación de la izquierda o se quedan en el análisis general de la situación.

A esa espera se refirió este lunes el síndic de los valencianista, Joan Baldoví. "Siempre me gusta opinar después de ver el acto, no me gustan los spoilers antes de la película así que esperaré a ver lo que dicen", indicó el dirigente de Compromís, quien no solo es el portavoz parlamentario sino que apunta a ser el candidato a la Generalitat. Baldoví, de hecho, mostró su respaldo al Rufián "del primer acto", con Emilio Delgado, de Más Madrid, en el que llamó a organizar las candidaturas en torno a la formación con mayor arraigo territorial, frente al segundo, con Irene Montero, de Podemos, donde hubo menos concreción.

Irene Montero, Xavier Domènech y Gabriel Rufián, en un acto en defensa de un frente de izquierdas en Barcelona. / Levante-EMV

Qué pasos dar de cara a establecer las alianzas es uno de los puntos que genera discrepancias internas (especialmente entre Iniciativa, el partido de Oltra, y Més, la pata nacionalista) y ha retrasado cualquier paso oficial sobre su candidatura al frente de Compromís. La ejecutiva local dio el paso la semana pasada de oficializar su petición de que sea la aspirante y activó la convocatoria de una asamblea donde se ha de ratificar el nombramiento, aunque esta sigue sin fecha y solo con el anhelo compartido de que sea "antes de verano", entendiendo con ello no la entrada estacional sino las vacaciones. Es decir, más julio que el 21 de junio, fecha oficial del solsticio.

Asistencia al evento

Con esa circunstancia todavía pendiente se llegará al acto con Rufián lo que no impedirá a referentes de los valencianistas a acudir a dar respaldo a la exvicepresidenta. Entre ellos, Baldoví, que confirmó su presencia. Es una novedad respecto a anteriores eventos de Oltra que desde que anunció su vuelta a la primera línea política (hace ya dos meses y medio) no ha coincidido públicamente con el síndic y quien ha de ser su compañero de tándem electoral en caso de que los comicios autonómicos sean junto a las municipales. Baldoví le quita hierro al asunto y augura que "tendrá que haber un acto conjunto", pero dejando la situación en espera a "cuando los organismos de Compromís lo aprueben".

Se espera que Baldoví no sea el único cargo destacado de la coalición valencianista dando apoyo al portavoz de ERC y la aspirante a la alcaldía. A otros actos de Oltra sí han ido otros referentes de las distintas sensibilidades de los valencianistas, como el exalcalde de València, Joan Ribó, o la portavoz municipal, Papi Robles. La duda está en si esa presencia se ampliará hacia las formaciones que se encuentran en el espacio progresista y que son susceptibles de entrar en el frente amplio que promueve Oltra y del que hay más dudas (sobre todo en cómo hacerlo) en Més.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, habla con el síndic del PSPV, José Muñoz, en una imagen de archivo en las Corts. / Jorge Gil/Europa Press

Esquerra Unida, Podem o Sumar están, en ese orden, en el perímetro de una hipotética confluencia, a lo que se suma ERPV, de quien es más fácil de justificar asistencia al ser su diputado uno de los intervinientes. Oltra ha apelado desde su vuelta a la unidad y a desbordar las siglas de Compromís incluyendo en la candidatura a los citados partidos, pero también a representantes de los movimientos sociales y vecinales. El título del acto con Rufián ("espai de trobada") es un guiño a esa idea, ser un "punto de encuentro" dentro del espacio progresista. En Més son más escépticos respecto a esta unidad de las izquierdas y apelan a la implantación territorial y a ser el eje central de cualquier candidatura.

Listas, siglas y PSPV

La cuestión va de siglas y mensajes, donde el ala más nacionalista apela a los éxitos de Bildu o BNG en sus respectivos territorios al diferenciarse de las izquierdas estatales, pero también tiene mucho que ver con nombres, repartos de recursos y espacios en las listas, asuntos siempre delicados. Y salvo aceleración de las conversaciones internas, el acto de Oltra y Rufián se celebrará con todos los escenarios de negociación abiertos y sin separar entre la forma de proceder en València a nivel local y lo que se decide para todo el ámbito autonómico.

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La cita en el Parque de Cabecera de València tendrá también ojos más allá de los sospechosos habituales de hipotéticas confluencias. Son los del PSPV, que no han ni de esperar a ver qué dicen los protagonistas para celebrar el evento. "Es una buena noticia", indicó el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, que destacó que su interés está en que no haya división del voto por su izquierda. "Con una izquierda más fuerte a la izquierda del PSOE hubiéramos podido gobernar", añadió alejando, además, cualquier temor al 'sorpasso' que ya promueven algunos sectores de Compromís. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, necesitamos que nos echen una mano los espacios a la izquierda", sentenció.