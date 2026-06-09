Éxito de participación en la XII Maratón de Donación de Sangre de Prensa Ibérica en Valencia

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, el MUVIM, se convirtió, ayer, en el epicentro de la solidaridad de decenas de vecinos y vecinas de Valencia, que se acercaron a la Sala Gregori Maians para participar en una cita solidaria organizada, un año más, por Prensa Ibérica en Valencia (Levante TV, Levante-EMV y Superdeporte), en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

El personal sanitario del Centro de Transfusión desplegó todos sus medios para atender a los más de cien donantes que, desde las 9:30 h y hasta las 20:30 h, pasaron por la Sala Gregori Maians, en una cita que, año tras año, demuestra la importancia de este gesto solidario.

Levante TV estuvo presente en la XII Maratón de Donación de Sangre, a través de su magazine 'Levante En Directe'. Por el programa televisivo, que se emite de lunes a viernes, de 14:00 h a 14:30 h, pasó la Directora del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. Cristina Arbona destacó la solidaridad de los valencianos:

«El lema de este año es precioso: una gota de humanidad. Esperemos que aquellas personas que ya son donantes se acuerden de que tienen que dar esa gota, que significa mucho. Significa que todos tenemos que colaborar en un acto que es absolutamente necesario, como es la donación de sangre, porque la sangre no se puede fabricar y la sangre la siguen necesitando los pacientes en los hospitales».

La Directora del Centro de Transfusión de la Comunitat, que agradeció la colaboración de Prensa Ibérica en Valencia, apeló a la necesidad de seguir sumando nuevos donantes: «Tenemos que dar un impulso muy importante al aporte de donantes jóvenes. Los actos de solidaridad son absolutamente necesarios. El efecto adverso, el efecto negativo es prácticamente inexistente. Lo más importante es que superen el miedo a venir a donar».

También estuvo en 'Levante En Directe' la Doctora Beatriz Castellanos. La también responsable del dispositivo móvil desplegado por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana en el MUVIM destacó la importancia de donar sangre: «Hay que tener en cuenta que los componentes de la sangre tienen una caducidad, por eso necesitamos estar renovando, constantemente, la sangre y que los donantes sigan viniendo».

Donantes en el Muvim, en el Maratón de Levante-EMV. / ED

Durante la jornada, también pasaron por los micrófonos de Levante TV casos como el de Florencia, auxiliar de Enfermería, que lleva donando sangre desde hace 15 años:«Es necesario donar sangre. Cuando viene un enfermo muy grave, la sangre se va como el agua, por tanto, hace falta donar sangre. Algún día la puede necesitar un familiar tuyo o alguien conocido».

Un gesto solidario que salva vidas

Los hospitales de la Comunitat Valenciana necesitan cada día la donación de sangre solidaria de 650 personas para cubrir las necesidades de los pacientes. Los requisitos básicos para ser donante son muy sencillos: pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años y gozar de buena salud.

Antes de convertirse en donante, cada persona pasa un pequeño reconocimiento médico que incluye una toma de presión arterial, la determinación del nivel de hemoglobina y un cuestionario con preguntas sobre la salud del donante. En el momento de donar, es necesario llevar el DNI, el pasaporte o la tarjeta de residencia.

En cada donación se extraen 470 ml de sangre, que se fraccionan en tres componentes básicos: plasma, glóbulos rojos y plaquetas. De ahí que cada donación pueda salvar hasta tres vidas.

La Comunitat Valenciana es referencia

Según el Centro de Transfusión de la Comunitat, las reservas autonómicas mantienen buenos niveles, pero no se debe bajar la guardia. Además, recuerda que se puede donar hasta tres veces al año, en el caso de las mujeres, y cuatro, en el caso de los hombres.

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A través de su página web y de sus redes sociales se puede obtener más información sobre el calendario y sobre los puntos de donación de sangre.