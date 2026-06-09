Nuevas ayudas al alquiler en la Comunitat Valenciana: un mes de plazo y documentación a presentar

Un mes de plazo, que empieza a contar desde mañana. Ese es el tiempo que tienen las personas que se quedaron fuera de la convocatoria de ayudas alquiler del 2025 de la Generalitat Valenciana por falta de fondos para solicitar esa misma ayuda a la que tenían derecho pero que no pudieron cobrar ya que la partida destinada a ese fin se había agotado.

La Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad destina ahora más de 7 millones de euros para que el 100% de las personas que solicitaron la ayuda y cumplían los requisitos la puedan cobrar. El pleno del Consell lo aprobó la semana pasada, pero la convocatoria de ayudas se ha publicado este lunes 8 de junio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), así que el tiempo comienza a contar desde mañana.

Qué hay que presentar

"Las personas beneficiarias deberán presentar en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del decreto de aprobación de las bases reguladoras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esta misma semana, su conformidad con la concesión de la subvención, así como los recibos acreditativos del pago del alquiler del periodo subvencionado", explican desde la conselleria.

En la publicación del DOGV figura que la conformidad con la concesión de la subvención y la documentación "podrán presentarse de forma telemática, a cuyo fin las personas interesadas utilizarán el trámite específico que estará disponible en la sede electrónica de la Generalitat mediante el siguiente enlace: https://sede.gva.es/va/detall-tramit?id_proc=G11097. También se puede presentar de forma presencial en el registro del Servici Territorial de Vivenda de València.

Además, a los beneficiarios que hayan facilitado en su expediente inicial un número de teléfono móvil, "se les enviará un mensaje de texto SMS en el que se indique que este decreto se ha publicado en el DOGV".

Vulnerables y con necesidades económicas

Las personas beneficiarias de las ayudas cumplen, además, "con los criterios de vulnerabilidad y necesidad económica y, la mayoría, se encuadran en alguno de los grupos de especial atención establecidos por la Administración".

En este contexto, la Generalitat considera que las ayudas al alquiler "se configuran como un instrumento esencial de política pública orientado a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, a reducir el esfuerzo económico que supone el pago del alquiler para los hogares con menores ingresos y a prevenir situaciones de vulnerabilidad económica y residencial".

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Por ello, estas subvenciones se conceden de forma directa "por concurrir razones de interés público, social y humanitario que exigen la aprobación de una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Administración para no poner en riesgo la estabilidad habitacional de dichas personas, considerando que no se trata de una medida extraordinaria aislada, sino de una actuación coherente con los principios de garantía del derecho a la vivienda y protección social de personas que pueden verse expuestas a situaciones de exclusión social.