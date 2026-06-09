Pérez Llorca activa el mecanismo para suspender de militancia a Jorge Bellver tras su imputación en Azud pero le mantiene como alto cargo de la Generalitat

El Comité de Derechos y Garantías del PPCV decide este martes si suspende de militancia a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia, tras su imputación en el caso Azud. El president de la Generalitat y líder del partido en la C. Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha solicitado esa reunión del órgano interno y ha avanzado que "lo lógico" es que la decisión sea una retirada del carné de afiliado hasta que haya sentencia firme, tal como marcan los estatutos en caso de que un dirigente sea investigado por la justicia. El jefe del Consell no se ha querido pronunciar, sin embargo, sobre un posible cese de Bellver como alto cargo de su gobierno.

La sección tercera de la Audiencia de València confirmó este lunes la imputación en el caso Azud de Bellver, exconcejal de Urbanismo de la alcaldesa de València de 1991 a 2015 Rita Barberá. Bellver, ahora al frente de Transparencia en la Generalitat, recurrió los autos y las providencias del Juzgado de Instrucción 13 que investiga desde 2017 el caso Azud, una macrocausa de corrupción en la que están investigados el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y el exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, entre otros. A Bellver se le investiga en esta causa en relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que presuntamente intermedió Corbín.

Llorca ha asegurado que en cuanto conoció la imputación definitiva solicitó al partido "activar lo que marcan los estatutos". Esto pasa por esa reunión del Comité de Derechos y Garantías que, muy posiblemente, confirmará la suspensión de militancia a Bellver. El propio president ha dicho no querer "adelantarse" al fallo, si bien ha señalado que esa decisión sería "lo lógico".

En cualquier caso, ha subrayado que "siempre, respetando la presunción de inocencia hasta que se confirme si los hechos son así o no".

Llorca, sin embargo, ha dejado en el aire el futuro de Bellver en el Consell y preguntado sobre un posible cese del alto cargo tras esta imputación, ha dicho que no le "gusta especular". Así, se ha limitado a mostrar su "respeto por el Comité de Derechos y Garantías", un órgano del que ha resaltado su "independencia", y a adelantar que el PPCV "aplicará los estatutos sin ninguna excepción".

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El reglamento del PP señala que en caso de investigaciones judiciales a cualquier dirigente, el Comité de Derechos y Garantías abrirá un expediente informativo, "el cual se transformará en expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento correspondiente". Y añade que la resolución de dicho expediente disciplinario "tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial".