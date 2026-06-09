El PPCV abre expediente informativo a Bellver por su imputación en Azud y evita la suspensión de militancia

El Comité de Derechos y Garantías del PPCV ha decidido abrir expediente informativo a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia en la Generalitat, "en cumplimiento de los estatutos" internos tras su imputación definitiva en el caso Azud. El partido evita así una sanción más dura como la suspensión de militancia, una posibilidad que el propio president y líder de la formación, Juanfran Pérez Llorca, había considerado "lógica" pocas horas antes pero que sólo se aplicaría en caso de que se abra juicio oral, señalan fuentes del partido.

El PPCV ha confirmado esta tarde la resolución del Comité de Derechos y Garantías autonómico, que se ha reunido en la mañana de este martes a petición del propio Llorca. Las fuentes consultadas destacan que los estatutos del partido no contemplan "ninguna otra medida" para casos como el de Bellver, investigado en la macrocausa de Azud por presuntos favores urbanísticos.

Según esta normativa interna, la suspensión provisional de afiliación se produce cuando un militante "promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido", "incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 14 y 15 de los Estatutos" (las consideradas "muy graves") o cuando "esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción".

En cualquier caso, la medida es llamativa porque contradice lo deslizado poco antes por el propio líder del PPCV. En declaraciones a los medios, Llorca había asegurado que en cuanto conoció la imputación definitiva solicitó al partido "activar lo que marcan los estatutos", en referencia a esa reunión del comité, y que "lo lógico" es que de ahí saliera esa suspensión de militancia.

Aunque el popular había dejado la decisión en manos del órgano interno, subrayando su "independencia" y apelando a la presunción de inocencia, pocos dudaban de que la decisión sería una retirada del carné que finalmente no ha llegado. Este paso se dará en caso de que se abra juicio oral contra Bellver, considerado como "imputado" en Azud desde octubre de 2019.

Llorca no ha querido despejar el futuro de Bellver en el Consell y preguntado sobre un posible cese del alto cargo tras esta imputación, ha dicho que no le "gusta especular". Ha evitado así referirse al ámbito institucional, donde tiene potestad de actuar sin ceñirse a esas indicaciones recogidas en los estatutos del partido.

Esa dualidad que se entendía de las palabras de Llorca, retirando el carné del partido a Bellver pero manteniéndolo como director de Transparencia en su gobierno, había generado reproches del PSPV. Los socialistas, a travéz de su portavoz José Muñoz, denunciaban que "lo que es malo para el Partido Popular, y por eso se le suspende la militancia, sí que es bueno para los valencianos y por eso se mantiene en el Consell. No tiene ningún tipo de lógica política".

La Audiencia de València confirmó la imputación de Bellver, exconcejal de Urbanismo de la alcaldesa de València de 1991 a 2015 Rita Barberá, en una sentencia emitida el 28 de mayo. El director general de Transparencia de la Generalitat recurrió los autos y providencias del Juzgado de Instrucción 13 que investiga desde 2017 el caso Azud, una macrocausa de corrupción en la que están investigados el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y el exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, entre otros. A Bellver se le investiga en esta causa en relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que presuntamente intermedió Corbín.

Bellver recurrió ante la Audiencia la decisión de citarlo a declarar como investigado el 17 de noviembre de 2025. Una condición, la de imputado, que los investigadores del caso Azud atribuyen a Bellver desde el auto del 1 de octubre de 2019, cuando la causa estaba secreta y casi ninguno de los ahora investigados sabían que se les indagaba (sólo el abogado Corbín, que fue detenido el 2 de abril de 2019 y en prisión preventiva hasta el 30 de abril).

El juzgado notificó a Bellver el 12 de mayo de 2022 que su nombre aparecía en el sumario, por lo que le ofrecía la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de aforado en aquel momento. Ofrecimiento que Bellver y su defensa ignoraron, hasta que el Juzgado de Instrucción 13 decidió el 23 de octubre de 2025 citarlo para que declarara como investigado el pasado 17 de noviembre. Bellver compareció, pero se acogió a su derecho a no declarar.

Bellver intentó anular estos pasos procesales, pero los magistrados de la sección tercera de la Audiencia lo rechazaron, manteniendo a Bellver como imputado. La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística.

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Según consta en el sumario, Bellver habría recibido un reloj Seamaster Omega valorado en más de 3.000 euros en 2003; un regalo anotado por Febrer como "Copa América", sin valorar, en 2004; un reloj Brentley, valorado en 2.265 euros, en 2005; un trolley de la firma Ermenegildo Zegna, por valor de 970 euros, en las navidades de 2006; y un reloj Breitling, en 2007.