Estas son las novedades del documento ¿definitivo? que votarán los docentes y que podría poner fin a la huelga

Prometieron hacerlo antes de mediodía y se han alargado un poco más, pero lo cierto es que ha llegado. La Conselleria de Educación ha enviado a los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial la nueva versión del documento, que podría ser o no definitivo, de propuesta para poner fin a la huelga que está a punto de cumplir un mes. Se trata de lo que llaman ‘Acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana’. En concreto, de su última versión, que incluye cambios derivados de lo que se habló este lunes en la mesa de negociación que duró casi una jornada entera y que ahora tendrán que votar los docentes.

La nueva versión recoge algunas aportaciones hechas por los sindicatos en la mesa y, sobre todo, detalla más algunos puntos. Lo hace, por ejemplo, en el capítulo de simplificación burocrática, el que alcanzó desde el principio mayor grado de consenso.

Burocracia

Por ejemplo, en el punto sobre simplificar las adaptaciones de los alumnos con necesidades educativas especiales a las PAU, se añade ahora también que se hará extensiva a las transiciones entre las diferentes enseñanzas, FP e ISEACV entre otras.

También se ha añadido la integración de la plataforma Saó Gestión en ITACA para facilitar al profesorado el desarrollo y gestión de la Formación en Empresa, y se especifica que se implantarán, de forma progresiva, auxiliares administrativos en los centros, con criterios claros, desde que se asuma la gestión de la provisión de plazas. Además, se añade el “establecimiento de un calendario racional de trámites para facilitar el trabajo de los equipos directivos”.

La huelga de docentes valencianos en su quinta semana / EFE

Inclusión

En materia de Inclusión Educativa, donde antes indicaba que habría entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje (AL), ahora se explicita que serán 135. Además, se añade que se garantizará el mantenimiento de, al menos, 187 PTs para el curso 2026-2027, el curso que viene y que se transformarán estas plazas en estructurales en los centros donde se detecte la misma necesidad durante tres cursos consecutivos. Además, la nueva versión del acuerdo recoge la dotación en el plazo de cuatro cursos escolares desde el 2027-2028 de entre medio y un profesional de PT y AL y medio extra en todos los centros de Educación Infantil y Primaria. Ese compromiso se extenderá a todos los cursos sucesivos.

Además, se recoge por escrito que se garantizará un educador de educación especial por unidad en los centros de Educación Especial a partir del curso 2026-2027. Y se asegura que se dotará a los centros de los profesionales de PT de atención a la conducta necesarios en un plazo máximo de siete días.

Formación Profesional

En materia de FP, ya existía el compromiso del mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implantados con fondos europeos y ahora se especifica que se habla de los ciclos públicos.

Se concreta también el “impulso de la partida presupuestaria” para la dotación y renovación de equipamiento de los ciclos: crecerá en 2,5 millones de euros más, lo que supone un aumento del 45% respecto al ejercicio anterior. Además, se ha incluido la recuperación, en el curso 2027-2028, de las 30 horas de ciclos semipresenciales.

Infraestructuras

El debate este lunes sobre el capítulo de infraestructuras educativas fue largo y las novedades se concretan en un punto extra y un anexo. La nueva redacción del documento indica que todos los planes de inversión en centros educativos priorizarán la eliminación de aulas prefabricadas. El anexo, por su parte, es una tabla con todas las actuaciones realizadas y previstas, tanto mediante el Plan Edificant como directas de la Conselleria, así como las actuaciones específicas en zona dana.

Plantillas

En materia de plantillas, la primera versión del “acuerdo global” sorprendió al incluir 5.000 nuevas contrataciones de profesorado. El de personal docente fue uno de los puntos en los que la Conselleria presuponía un mayor nivel de acuerdo, y por lo tanto fue uno de los primeros en renegociarse este lunes. En la mesa, los sindicatos pedían mayor concreción y se preguntaban cómo se repartirían los 5.000 nuevos puestos. Por eso, la Conselleria ha incluido una propuesta de distribución provisional de estos docentes.

Algunos docentes en una concentración ante la Conselleria de Educación siguen la mesa de negociación en streaming / Germán Caballero

En cuanto a las sustituciones, se concreta más también el compromiso de reducción del tiempo medio de sustitución. Se reducirá en dos días, hasta alcanzar una media de ocho días, desde septiembre de 2026.

También se ofrece mayor concreción en el refuerzo de las escuelas infantiles: antes se indicaba que se destinaría medio maestro adicional a las escuelas infantiles con 4, 5 o 6 unidades y uno a las de 7, 8 y 9 unidades. Ahora se dice que habrá medio maestro más en las de 4 y 5 aulas y uno más en las de 6, 7, 8 y 9.

Ratios

Novedades también en las ratios, uno de los temas centrales de la negociación. La tabla de nuevas ratios para cada nivel educativo no se cambia respecto a su versión inmediatamente anterior, pero sí se especifican algunas cosas. Por ejemplo, que el establecimiento de una ratio máxima efectiva de ocho alumnos por aula en las nuevas aulas UECO desde 2027-2028 se hará “recuperando ratio 8 donde sea posible”. También se concreta que la actualización de la normativa de los centros de Educación infantil de primer ciclo -que se encarga entre otras cosas de la ratio de estos centros se hará durante el curso 2026-2027.

También se hará durante el curso próximo la “regulación expresa” de los centros con características singulares de la Comunitat Valenciana, ratios incluidas. Se especifica asimismo que la mesa técnica para estudiar los desdobles en Formación Profesional será anual. Y se recoge un punto nuevo sobre el Bachillerato Artístico: aunque durante la negociación, el director general del ramo especificó que no se iban a cerrar grupos que tuvieran alumnado, lo que dice el texto es “la continuidad de la oferta de Bachillerato Artístico se adoptará tras un análisis individualizado de cada centro, teniendo en cuenta sus características y el contexto territorial”.

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Eso sí, se mantienen sin cambios los bloques relativos al valenciano y a la subida salarial.