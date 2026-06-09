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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana empieza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación

Tras el Corpus, la acampada volvió a tomar el centro de la plaza de la Virgen

La quinta semana de huelga de profesores comienza con una nueva reunión en Conselleria

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Germán Caballero

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana comienza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Con la última oferta, puesta por sobre la mesa el viernes y que asciende a 3.338 millones de euros, el departamento que dirige Carmen Ortí espera poner fin al conflicto mientras los sindicatos han pedido tiempo para estudiarla y consultarla con los profesores. El sindicato mayoritario STEPV explicó el domingo que el valenciano es el principal escollo del documento, algo que tratarán de revertir en la reunión que comienza a las 10 horas este lunes; desde las 9.30 horas protestarán a las puertas de la avenida de Campanar.

En el otro foco de la protesta, el de la Plaza de la Virgen de València, se volvió el domingo por la noche a la normalidad previa al Corpus. Los docentes acampados respetaron el paso de la procesión, así como el resto de actos de la mañana, pero tras el paso de la Custodia, volvieron a tomar el centro de la plaza. A lo largo de la procesión, hubo varios focos de protesta, silenciosa pero con carteles y los docentes recibieron el apoyo de gran parte de la ciudadanía con aplausos espontáneos.

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