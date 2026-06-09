En Directo
Huelga educativa
Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana empieza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación
Tras el Corpus, la acampada volvió a tomar el centro de la plaza de la Virgen
La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana comienza su quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Con la última oferta, puesta por sobre la mesa el viernes y que asciende a 3.338 millones de euros, el departamento que dirige Carmen Ortí espera poner fin al conflicto mientras los sindicatos han pedido tiempo para estudiarla y consultarla con los profesores. El sindicato mayoritario STEPV explicó el domingo que el valenciano es el principal escollo del documento, algo que tratarán de revertir en la reunión que comienza a las 10 horas este lunes; desde las 9.30 horas protestarán a las puertas de la avenida de Campanar.
En el otro foco de la protesta, el de la Plaza de la Virgen de València, se volvió el domingo por la noche a la normalidad previa al Corpus. Los docentes acampados respetaron el paso de la procesión, así como el resto de actos de la mañana, pero tras el paso de la Custodia, volvieron a tomar el centro de la plaza. A lo largo de la procesión, hubo varios focos de protesta, silenciosa pero con carteles y los docentes recibieron el apoyo de gran parte de la ciudadanía con aplausos espontáneos.
Marta Rojo
Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
Vistos para sentencia -en realidad, para consulta, reflexión y, en último término, validación- los diferentes bloques de posible acuerdo entre los sindicatos de Educación y la Conselleria. Cuando la huelga ha pasado el rubicón del primer día de la quinta semana, ahora las organizaciones sindicales y el cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana tienen la palabra. El objeto de lo que la mayoría sindical llevará a consulta y otros dos sindicatos valorarán internamente son las medidas propuestas por la Generalitat en lo que llaman "acuerdo global" por la educación pública. En tres de los puntos -infraestructuras, ratios y burocracia- el texto definitivo se ha cerrado ya con los sindicatos. En el resto, falta por ver cuáles de sus aportaciones durante la maratoniana mesa de este lunes se aceptan y cuáles no. Conselleria enviará los documentos hoy antes de mediodía y los convocantes de la huelga los someterán a consulta de los docentes. El jueves a las nueve de la mañana habrá una nueva mesa para decir sí o no a lo que propuso Educación.
Marta Rojo
La mesa concluye: Conselleria enviará el documento antes del martes a mediodía
Se levanta la sesión pasadas las diez de la noche. Ahora, la Conselleria enviará a los sindicatos este martes antes de mediodía la nueva versión del documento. De momento, no habrá nueva reunión, o al menos no está fijada la fecha, porque Conselleria ha aceptado dejar margen para que Stepv, CC OO y UGT puedan preguntar al cuerpo docente en una nueva consulta.
La nueva mesa será el jueves a las 9 de la mañana.
Marta Rojo
McEvoy cita a Churchill
Después de la ronda de intervención de los sindicatos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, cita una conversación entre Winston Churchill y Charles de Gaulle en la que el francés dijo al inglés: "Ustedes solo piensan en el dinero, los franceses pensamos en el honor". Le respondió Churchill: "cada uno piensa en aquello de lo que carece". "Aquí podemos salvar el dinero y el honor: es muy sencillo, un documento de adhesión y una adenda para salvar el malentendido", ha ofrecido.
Marta Rojo
Salarios: "Pueden adherirse o no"
Enn salarios, Conselleria mantiene en un principio el acuerdo como "cerrado con dos fuerzas sindicales", CSIF y ANPE. "El resto se pueden adherir o no a ese acuerdo", dijo McEvoy.
Los sindicatos que dan apoyo a la huelga piden que se reabra la negociación para incluir mejoras, y que se clarifique a qué se aplica la subida del IPC, si al último tramo de subida, a toda la subida o a todo el complemento específico.
La propuesta final es un documento de adhesión -para que Stepv, CC OO y UGT firmen si quieren añadirse y una adenda para clarificar ese punto.
Marta Rojo
Plantillas
Desglosar el plan +Maestro y la concreción de a qué tipos de centros irán los 5.000 docentes de nueva incorporación son algunas de las reivindicaciones sindicales en materia de plantillas. También se han hecho referencia a los horarios docentes y su regulación.
Marta Rojo
Turno para el valenciano
Después de un receso de quince minutos, vuelven todos los negociadores y los miembros de la Administración a la mesa. Toca abordar el tema del valenciano, uno de los más breves en la propuesta de Conselleria y uno de los pocos que no ha sufrido modificaciones en las sucesivas versiones del documento.
Las reivindicaciones de los sindicatos que dan apoyo a la huelga -Stepv, CC OO y UGT- van en la línea de derogar la ley de "libertad educativa" -cosa que la Conselleria lleva varias reuniones diciendo que dependería, en todo caso, de las Corts- y de rehacer la redacción del decreto de Bachillerato para evitar que se pueda "vetar" a los autores catalanes y baleares del ámbito lingüístico común.
Marta Rojo
Los documentos definitivos no estarán hoy y la mesa pasa a tratar la FP
El documento se rehará con las aportaciones que se han aceptado de los sindicatos, también en materia de Inclusión. Se pasa ahora al bloque de Formación Profesional.
Los documentos no estarán hoy, sino "mañana en cuanto podamos", dice McEvoy, que apuesta por hacer ese trabajo de redacción "con la atención que merece".
Marta Rojo
La negociación sigue tratando la inclusión educativa
La negociación sigue en el punto relativo a la inclusión educativa. La directora general de Inclusión, Xaro Escrig, asegura que las reclamaciones sindicales de aumento de personal quedan recogidas en el aumento de plantillas. En este otro capítulo, asegura que, de los docentes que pasan a estructurales el 50% son de inclusión, en las nuevas incorporaciones también hay profesionales de inclusión y el resto puede tratasre en mesa sectorial. En cuanto a la consideración de puestos de especial dificultad para los docentes de orientación, se abre a que esa consideración los tengan los profesionales de PT de conducta pero deberá determinar el centro quién es esa persona mediante un documento.
Marta Rojo
Inclusión: más educadores y aulas UECO
La consellera explica que se ha reducido a la mitad la ratio de alumnos por orientador, aunque quede mucho por hacer. La directora general de Inclusión, por su parte, ha destacado que el personal dedicado a la atención educativa ha crecido en un 37%. Se ha establecido, dice, el crecimiento de educadores sociales y todo el personal necesario para la apertura de las aulas UECO: las 36 aulas de este tipo incluidas en el documento de propuestas suponen 108 profesionales más.
Marta Rojo
A por el apartado de inclusión educativa: "Tira-li, si ya llevamos la mitad, vamos a por la otra mitad"
Con tres bloques cerrados y vistos para consulta, la negociación abre un nuevo tema: inclusión educativa. A los sindicatos les llegará por correo electrónico la versión definitiva de los tres bloques ya debatidos, la redacción ya cerrada para que puedan someterla a valoración de los docentes. Queda sin resolver cuándo les llegará: desde la Conselleria dicen que "lo más pronto posible".
La conversación desemboca ahora en un debate sobre si se van a tratar todos los puntos antes de que acabe el día o no. Stepv lo pide. ANPE y CSIF dicen que están de acuerdo pero con un debate más ordenado. "La conciliación familiar tendremos que tenerla en cuenta", dice José Seco de CSIF, que reivindica que "si hay un contador de hora tenemos ventaja". "Ahora para quedar bien resulta que vamos a estar aquí las horas que haga falta, se viene a todas las reuniones, no a las que nos apetece", añade.
"Tira-li, si ya llevamos la mitad, vamos a por la otra mitad", dice McEvoy. Desde la Generalitat, uno de los directores generales dice que se puede hacer "perfectamente un punto en media hora". "No hace falta hacer una filípica para cambiar el mundo, el mundo lo dejamos para nuestros hijos", destaca.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
- Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
- Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos